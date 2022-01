Fortnite: Was bedeutet OG?

Kann ich an OG-Items kommen? Viele der Items waren Teil des alten “Season Shop”-Systems oder eines Battle Passes und können somit nicht mehr ergattert werden. Ihr bekommt also nur ausgewählte Items wie den Schnitter aus dem neuen Item Shop, vorausgesetzt Epic entscheidet sich dazu, diesen erneut auszustellen.

Seid ihr also in einer Lobby und findet euch mit Skins, wie dem Rostmeister oder dem schwarzen Ritter wieder, wisst ihr, dass das Spieler sind, die seit Chapter 1 Season 1 dabei waren.

In Fortnite geht es aber vor allem um die Spieler, die von Anfang an dabei sind. Die sind die Orginale, die “Old School”-Spieler oder eben die Original Gangster.

Was bedeutet OG? “OG” ist kein Begriff, welcher in der Fortnite-Szene kreiert wurde. Diese Bezeichnung entstand in der Rap-Szene und beutetet: Original Gangster.

