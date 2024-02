Fortnite: Wann kommt die neue Season? Alles zu Chapter 5 Season 2 – Start, Battle Pass, Leaks

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Noch haben Spieler einige Tage Zeit, um ihren Battle Pass zu vervollständigen, bis die neue Season von Fortnite stattfindet. Was haltet ihr von den Leaks und der Idee hinter der griechischen Mythologie? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Spieler könnten diese riesige Truhe vielleicht aus ihren Ketten lösen und diese öffnen, um an Loot oder vielleicht göttliche Kräfte zu gelangen, um so besser gegen Feinde kämpfen zu können.

Welche Inhalte kommen in den Battle Pass? Laut Leakern steht das Thema für Season 2 fest: „Griechische Mythologie“. Der Battle Pass ist noch nicht bekannt, doch Dataminer gehen davon aus, dass es viele Götter der Antike in den Battle Pass schaffen könnten.

Wird es ein Live-Event geben? Epic Games fährt derzeit eine andere Schiene, was das Vorbereiten von Live-Events angeht. Während in Chapter 1 und 2 nach fast jeder zweiten Season ein solches Event stattfand , erscheint ein Live-Event derzeit nur, wenn ein storyrelevantes Event stattfinden muss oder ein neues Chapter anfängt . Wir gehen davon aus, dass Season 2 mit keinem Live-Event starten wird.

Wann startet Chapter 5 Season 2? In jedem aktuellen Battle Pass wird das Verfallsdatum angegeben. Diesmal geht Season 1 also bis zum 08. März 2024 um 08:00 Uhr – das ist ein Freitag. Ihr könnt also mit einer Downtime am selben Tag um 08:00 Uhr rechnen, die dann Season 2 im Laufe des Tages auf die Server spielen könnte. Die Dauer sowie der genaue Startzeitpunkt wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Fortnite startet bald mit seiner neuesten Season. Wann Chapter 5 Season 2 startet und was ihr zu den Inhalten wie Skins, Änderungen der Map sowie Leaks wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

