Fortnite: 5 Maps, auf denen ihr euer Aim trainieren könnt

Mit Map-Codes für den Kreativmodus in Fortnite findet ihr verschiedene Maps, in denen ihr euer Aim trainieren könnt. Hier zeigen wir euch ein paar coole Maps mit Codes, wo ihr euch für die den Kampf verbessern könnt.

Was sind das für Maps? Fortnite bietet Spielern die Möglichkeit an, im Kreativmodus ihre eigenen Welten zu entwerfen. Das können Minigames, Parkours, Versteck-Spiele oder auch Training-Maps sein. Ihr habt die Möglichkeit, den Code einer Map in Fortnite einzugeben und euch dann auf der Map auszutoben.

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einem Portal mit Terminal-Gerät

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Aim trainieren – Map Codes

Wir haben euch hier ein paar Maps in Fortnite rausgesucht, in denen ihr euer Aim trainieren oder das Aimen lernen könnt. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

Die größte Aim-Map – Code 5198-5714-1824

Auf dieser großen Map findet ihr alles, was ihr zum Aim trainieren braucht. Ihr könnt nicht nur die Waffenwahl gleich am Anfang treffen, sondern auch das Szenario, welches ihr üben möchtet. Ihr findet auch “Spiele”, die ihr mit Freunden spielen könnt, falls ihr mal nicht alleine üben möchtet.

Alle Übungsumgebungen lassen sich aktivieren und wieder deaktivieren, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Hier werdet ihr bestimmt etwas finden, das euch beim Zielen und Treffen helfen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Skaavok Aim Trainer – Code 8022-6842-4965

Auf dieser Map dreht sich alles nur um Zielen und Treffen. Das beginnt schon gleich bei der Auswahl des Trainings für euer Aim, denn ihr schießt auf die Felder zur Auswahl. Danach habt ihr verschiedene Möglichkeiten, welche Waffen ihr benutzen wollt und wie euer Training genau aussehen soll.

Beim Training müsst ihr entweder auf Scheiben zielen, die sehr weit entfernt sind oder auf Scheusale schießen, die sich ständig bewegen. Hier werdet ihr verschiedene Szenarien üben können, die ihr in den richtigen Runden brauchen werdet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Karl’s Expert Aim Training – Code 4574-6796-8182

Auf dieser Map findet ihr eine Übungsmöglichkeit, die ihr in den normalen Runden nicht finden würdet. Ein Raum voller Scheusale, die von Sprungflächen hin und her gewirbelt werden. Eure Aufgabe ist es, die Monster zu erschießen, bis alle eliminiert wurden.

Da die Scheusale ihre Flieg-Richtung ständig ändern können, ist es nicht ganz einfach sie zu treffen. Wenn ihr also zum Aufwärmen ein paar Monster erschießen und dabei noch euer Aim trainieren wollt, dann solltet ihr dieser Map einen Besuch abstatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Practice Park 2 – Code 2456-5520-4390

Diese Map, die von Spieler Efelo erstellt wurde, ist nicht nur groß, sondern bietet auch jede Menge an Übungsmaterial. Ihr könnt dort nicht nur euer Aim trainieren, sondern gleich auch noch bauen und editieren üben und euch den Kampf-Szenarios stellen.

Diese Map eignet sich besonders zum Aufwärmen, aber auch für zwischendurch, wenn ihr nicht gegen echte Spieler antreten wollt – immerhin könnt ihr echte Stressmomente auf der Map nachstellen, ohne richtige “Konsequenzen” davon zu tragen. Mit einem Besuch im Übungspark werdet ihr sicher die wichtigsten Mechaniken des Spiels besser beherrschen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Duo Aim Training Map – Code 2246-4863-0070

Wollt ihr nicht alleine trainieren oder euch mal mit einem Freund messen? Dann lohnt sich ein Besuch bei dieser Duo Trainings-Map. In einer speziellen Umgebung, bei der ihr auf Inseln im Weltall gegeneinander kämpft, könnt ihr euer Aim trainieren.

Die Map ermöglicht es euch im direkten Nahkampf zu trainieren oder auf Distanz euer Aim zu trainieren. Wählt dafür einfach die Waffe aus, mit der ihr jeweils üben möchtet und stürzt euch in den Kampf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenn ihr mal nicht nur euer Aim trainieren wollt, sondern das Bauen und Editieren in Fortnite üben möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit auf großen Übungs-Maps auch dies zu trainieren. In unserer Übersicht zeigen wir euch 7 Maps, auf denen ihr bauen und editieren üben könnt. So seid ihr in euren nächsten Runden bestimmt ausgerüstet und könnt es besser mit euren Feinden aufnehmen.