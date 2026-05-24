Spieler vergleichen Forza Horizon 6 mit 14 Jahre altem Vorgänger: Der Aufwand ist in die richtige Richtung geflossen

Ein Vergleich zwischen den Cutscenes des neuen Forza Horizon 6 und seinem 14 Jahre alten ersten Teil mag auf den ersten Blick ernüchternd wirken. Doch die Spieler sind nicht einmal sauer auf die Qualität.

Was zeigt der Vergleich? Anhand eines Videos, das von Time-Credit43 auf Reddit gepostet wurde, werden die Intro-Cutscenes des neuen Forza Horizon 6 und Forza Horizon aus 2012 verglichen. Da die beiden direkt untereinander abgespielt werden, zeigt sich neben stilistischen Unterschieden der Kameraführung und anderem Setting vor allem eins: ein gar nicht so heftiger qualitativer Unterschied, den man von 14 Jahren Altersunterschied erwarten könnte.

Trotz der über 6.000 Upvotes und über 900 Kommentare handelt es sich bei dem Thread um keine Hatewelle, eher im Gegenteil. Anstatt sich über ernüchternden Aufwand aufzuregen, erkennt die Community, dass der Aufwand in die richtige Richtung geflossen ist. Nämlich in die Autos.

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„Ich will das Fahrerlebnis. Die Cutscenes haben mich noch nie interessiert.“

Was findet die Community wichtiger? Anstatt sich auf den qualitativen Fortschritt der Cutscenes zu konzentrieren, freut sich die Community, dass die Macher von Forza Horizon 6 ihre Ressourcen in die Autos gesteckt haben. Also genau das, was ihre Spieler wollen.

Während ein Nutzer, der sich jedoch nicht als Fan von Autospielen bezeichnet, den Vergleich als „deprimierend“ einordnet, klingen die Stimmen aus der Spielerschaft von Forza deutlich anders:

„Das ist für mich in Ordnung, wenn ich ehrlich bin“, schreibt honeypinn, „ich will das Fahrerlebnis. Die Cutscenes haben mich noch nie interessiert.“ Auch Swiftzor schreibt: „Die Charaktermodelle sind zwar nicht besonders gut, aber die Umgebungen und Autos sind fantastisch – und genau darauf kommt es mir bei einem Rennspiel an.”

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Ist die Community denn trotzdem mit den Cutscenes zufrieden? Auch wenn für den Großteil der Spielerschaft die Qualität der Cutscenes recht egal sei, bedeutet das nicht, dass sie allgemein mit ihnen zufrieden sind. Was sie jedoch nervt, ist nicht die Qualität, sondern ein mangelndes Feature: „Das eigentliche Verbrechen ist, dass man die Cutscenes nicht überspringen kann.“ (First_Impress_650)

Mit den Autos in Forza Horizon 6 lassen sich nicht nur Rennen bestreiten. Chaos-Enthusiasten können mit ihren Wagen auch die Vegetation mitsamt Bäumen neben den Straßen umnieten – außer eine Baumart. Und das hat einen Grund: Egal wie viel PS ihr in Forza Horizon 6 habt: Ein bestimmter Baum lässt sich nicht zerstören