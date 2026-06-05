In Forza Horizon 6 ist die Festival-Playlist für die Winter-Season gestartet. Wir zeigen euch auf MeinMMO, wie ihr die verschiedenen Herausforderungen entspannt abschließen könnt.

Was bietet die Festival-Playlist? Mit der Festival Playlist startet wie im Vorgänger auch eine Reihe von Herausforderungen, die euch mit starken und limitierten Belohnungen beschenken. Oft verlangen sie von euch den Abschluss diverser Rennen oder Aktivitäten in der Open World.

Für Profi-Rennfahrer sind diese Aufgaben entspannt zu lösen, doch solltet ihr öfter an derselben Herausforderung scheitern, kann es sinnvoll sein, Empfehlungen aus der Community anzunehmen – vor allem, wenn es um das Tuning von Autos geht.

Wöchentliche Herausforderung

Bei den Weekly Challenges gibt es vier Herausforderungen, die ihr nacheinander abschließen müsst. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr sie schnell und ohne großen Stress angehen könnt.

Besitzt und fahrt den 2020er BMW M2 Competition Coupé

Als ersten Teil der wöchentlichen Herausforderung müsst ihr den 2020er BMW M2 Competition Coupé besitzen und fahren. Diesen könnt ihr allerdings nicht in der Autoshow kaufen.

Stattdessen bekommt ihr ihn im Verlauf der Kampagne geschenkt, sobald ihr das gelbe Horizon-Armband erhaltet. Da dies das erste Armband ist, das ihr im Verlauf der Story bekommt, sollten die meisten von euch es bereits euer Eigen nennen können.

Verdient 3 Sterne bei Blitzern im 2020er BMW M2 Competition Coupé

Bei dieser Challenge müsst ihr einfach nur mit ausreichender Geschwindigkeit durch einen Blitzer rasen. Hierfür kommen verschiedene Blitzer infrage, die durch entsprechendes Tuning sogar noch vereinfacht werden. Wir haben das folgende Tuning + Setup genutzt:

Code: 381 860 893 3

Solltet ihr immer noch Probleme haben, die nötige Geschwindigkeit zu erreichen, versucht es mit dem Blitzer „Ito-Gerade“ am westlichen Rand der Ito-Region. Fahrt idealerweise schon mit Schwung auf den Blitzer zu.

Fotografiere deinen 2020er BMW M2 Competition Coupé

Für diesen Teil der wöchentlichen Herausforderung müsst ihr nichts Besonderes wissen oder können. Es ist so simpel, wie es klingt: Öffnet einfach den Fotomodus und macht ein Foto von dem Auto.

Schließt Runden beim Soni-Zeitrennen ab

Reist zum Soni-Zeitrennen in der Takashiro-Region und absolviert einfach 3 Runden. Falls ihr Schwierigkeiten habt, den Rundkurs zu finden, filtert auf eurer Map nach Wahrzeichen. Der „Soni Circuit“ wird euch dann als Wahrzeichen hervorgehoben.

Beim Zeitrennen selbst müsst ihr keine bestimmte Zielzeit erreichen. Sollte eure Zeit nicht gezählt werden, fahrt ihr den Rundkurs eventuell in die falsche Richtung.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Fotoherausforderung

Hier müsst ihr ein Foto innerhalb des Edogawa-Baseball-Stadions schießen.

Wo ist das Edogawa-Baseball-Stadion? Ihr findet das gesuchte Baseball-Stadion in Tokyo!

Wichtig: Es ist nicht das große Stadion weit außerorts im Westen der Map!

Hier findet ihr das Edogawa-Baseball-Stadion.

Sammelobjekte

Ihr müsst insgesamt 5 Verkaufsautomaten zerstören. Diese findet ihr vor allem in Tokyo, etwa am Standort der Essensauslieferung und rund um den Tokyo-Tower im Stadtzentrum.

Tipp: Achtet darauf, immer nur einen Automaten umzufahren, wenn mehrere direkt nebeneinander stehen. Ihr müsst den Skill „Füttere mich“ bekommen, damit ein Automat zählt, und dieser hat manchmal einen kleinen Cooldown. Fahrt also erst vorsichtig einen Automaten um, wartet ein paar Sekunden und zerstört dann den zweiten.

Saisonmeisterschaften

Es gibt wieder eine Reihe von Seasonal Championships, die aus drei Rennen bestehen, die ihr gewinnen müsst.

Matschmonster (S1|800; Ralleymonster)

Fair geht vor (B|600; Retro-Sportwagen)

Der rasende Roma (S2|900; Hypercars)

Solltet ihr Probleme haben, die Rennen zu gewinnen, stellt die Schwierigkeit im Free-Roam runter – also noch vor dem Rennstart. Das könnte helfen. Die Schwierigkeit der Championchips ist von eurer im Vorhinein eingestellten Stufe abhängig.

Saisonale PR-Stunts

Die PR-Stunts können etwas kniffliger sein, vor allem, da ihr immer ein japanisches Auto auf der Stufe S1 mit einer maximalen Wertung von 800 nutzen müsst.

Wir geben euch deshalb ein Auto und ein Tuning pro Stunt an die Hand, mit dem wir die jeweilige Aktivität geschafft haben. Dabei haben wir jedoch nicht darauf geachtet, möglichst sparsam zu sein oder immer dasselbe Auto zu verwenden.

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Gefahrenschild – Gebirgshöhe

Der Highway-Sprung kann etwas kompliziert sein. Ihr müsst beim Anlauf (idealerweise aus der Kurve heraus) ordentlich Geschwindigkeit aufbauen. Mit dem Subaru Brat GL (1980) und dem hier vorgeschlagenen Tuning solltet ihr jedoch schnell genug sein.

Subaru BRAT GL (1980) Code: 152 100 954



Blitzerzone – Tempelsteigung

Von den getesteten Autos haben gleich mehrere die Herausforderung zuverlässig absolviert – vor allem, wenn ihr die Kurven etwas schneidet und so durch das Abkürzen eure Durchschnittsgeschwindigkeit besser halten könnt. Wir haben die Challenge mit den folgenden Autos und Tunings absolviert:

Subaru BRAT GL (1980) Code: 152 100 954

Mazda RX-7 Type-R Code: 878 807 927

Honda Civic Type R (1997) Code: 108 712 730



Bei dem Tuning des Subaru Brat handelt es sich um dasselbe Tuning, das wir auch beim Gefahrenschild genutzt haben. Idealerweise schafft ihr die Blitzerzone also mit dem Gelände-Flitzer und müsst euch kein zweites Auto tunen.

Falls ihr andere Empfehlungen für die verschiedenen Herausforderungen habt, teilt sie gerne mit der Community und schreibt sie gerne. Fehlt euch etwas in unserem Guide? Ebenfalls her damit!

Drag-Treffen – Irokawa-Viertelmeile

Das Drag-Treffen bei der Irokawa-Viertelmeile solltet ihr problemlos mit verschiedenen Fahrzeugen absolvieren können. Ihr könnt hierfür etwa die bereits getunten Fahrzeuge versuchen – sowohl der RX-7 als auch der BRAT und der Civic schaffen die 11 Sekunden locker.

Horizon-Drift

Bei der Horizon-Drift-Challenge müsst ihr einen beliebigen Dodge nutzen. Es ist dabei jedoch nicht ausschlaggebend, wie gut ihr performt. Ihr könnt auch einfach mit einem ungetunten Dodge eure Zeit absitzen.

Um an einem Horizon-Drift-Match teilzunehmen, geht auf: Menü -> Online -> Horizon Play! -> Horizon-Drift

Der Eliminator

Beim Eliminator handelt es sich um den Battle-Royale-Modus von Forza Horizon. Diesen müsst ihr spielen und unter die letzten 30 Teilnehmer kommen. Wie ihr das schafft, ist egal – ihr könnt aktiv eure Gegner herausfordern und gewinnen oder aber euch in einem Gebüsch verstecken, anderen Spielern ausweichen und möglichst viel Zeit vergehen lassen.

Um an einem Eliminator-Match teilzunehmen, geht auf: Menü -> Online -> Horizon Play! -> Der Eliminator

Falls ihr das wohl bekannteste Touge-Fahrzeug im Spiel haben wollt und wie Takumi Fujiwara aus dem Anime/ Manga Initial D den Mount Haruna hinunterrasen wollt, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO, wie ihr seinen legendären Eight-Six bekommt: Forza Horizon 6: So bekommt ihr den Toyota AE86 FE