Ein mächtiger Halbgott in Marvel sollte Thor vom Himmel holen, fehlt seit 4 Jahren im MCU

Marvel hat viele Post-Credit-Szenen in den Filmen, doch einige wurden nie aufgelöst. Darunter ist eine mit einem mächtigen Halbgott, der in den Comics auch ein Avenger war und sich gerne mit Hulk und Thor geprügelt hat.

Um welchen Charakter geht es? Thor: Love and Thunder aus dem Jahre 2022 führte eine erweiterte Götterwelt ein, die nicht nur aus Asgard besteht. Weil sich Schurke Gorr vorgenommen hat, jeden Gott zu töten, versucht Thor, sich bei anderen Göttern Hilfe zu holen.

Dabei ist auch Zeus, der von Russell Crowe gespielt wird. Der gute alte Göttervater wird von Thor gedemütigt und meldet sich in einer kurzen Szene während der Credits nochmal. Er meckert über den fehlenden Status der Götter auf der Welt und sagt: Wann sind wir zum Witz geworden? Nein. Damit ist Schluss. Sie werden uns wieder fürchten, wenn Thor Odinson vom Himmel fällt. Hast du mich verstanden, Herkules? Hast du mich verstanden, mein Sohn?

Danach gibt es einen kurzen Blick auf Brett Goldstein in der Montur des bekannten Halbgottes. Seitdem fehlt aber jede Spur vom Helden, der in den Comics gar nicht mal so unwichtig ist.

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Ein starker Avenger

Wie tritt Herkules in den Comics von Marvel auf? Seinen ersten Auftritt hatte Herkules im Comic Young Allies Nr. 17 im Jahre 1945. Das war 5 Jahre bevor Marvel eine Version von Thor im Comic Venus Nr. 11 nutzte. Hierbei sollte man aber erwähnen, dass das sehr frühe Auftritte waren, die nichts mit den beiden heutigen Figuren zu tun haben, außer den Namen.

Die Silver-Age-Varianten sind die, die eigentlich zu den heute von Marvel etablierten Figuren passen. Thor in seiner ikonischen Tracht debütierte demnach in Journey Into Mystery Nr. 83 (1962) und Herkules dann in Journey Into Mystery Annual Nr. 1 (1965). Dabei kam es auch direkt zu einer Klopperei der beiden, was sich durch die Geschichte von Herkules zieht.

Er hatte einige Storys, die sich von mythologischen Geschichten haben inspirieren lassen, wurde in der Gegenwart vom Marvel-Universum aber von Amora, die gerade auch Asgard aufmischt, manipuliert, um die Avengers anzugreifen. Er wurde aus seiner Manipulation befreit, von Göttervater Zeus aber bestraft. Auf der Erde wandelnd half er den Avengers und wurde sogar ein echtes Mitglied der Gruppe.

Damit ist er in der Historie der Avengers auch eines der stärksten Mitglieder. So ist er körperlich als Halbgott auf einem hohen Level und kann sogar mit Thor und Hulk mithalten.

Im Comic-Event Civil War tötet er den Thor-Klon Ragnarok. Im Comic-Event World War Hulk zeigte Herkules, dass er mit dem grünen Koloss, zumindest eine gewisse Zeit mithalten kann. Hulk hat zwar gewonnen, war zum Event aber in einer starken Form voller Wut. Eine seiner beeindruckensten Taten passierte aber in Marvel Team-Up Nr. 28 aus dem Jahre 1974. Dort zog er Manhattan Island alleine wieder zu seinem richtigen Platz, nur mit seinem Körper.

Abseits von göttlicher Stärke ist Herkules auch unsterblich, immun gegen irdische Krankheiten und aufgrund seines sehr hohen Alters ein erfahrener Krieger.

Das Cover von Hercules Nr. 1 (2015), gezeichnet von Anacleto (Bildquelle: Marvel.com)

Im MCU sieht es düster aus

Wie wahrscheinlich ist ein Auftritt im MCU? Seit 2022 fehlt von Herkules jede Spur im MCU. Bisher ist kein neuer Thor-Film angekündigt und im kommenden Avengers: Doomsday wird es wohl kaum Platz für Kloppereien zwischen Thor und Herkules geben.

Am 25. Juli kündigte Marvel zwei neue Filme an, Black Panther 3 und Ghost Rider (via Reuters). Beides passt eigentlich nicht dazu, die Götterwelt weiterauszubauen und auch die Charaktere selbst sind nicht gerade dafür bekannt, mit Hercules zu interagieren.

Sollte man komplett neue Avengers oder gar ein Soft-Reboot einführen, könnte Hercules zwar genutzt werden, aber aktuell scheint es eher unwahrscheinlich. Gibt Marvel einem neuen Thor-Film aber grünes Licht, wird Herkules wohl eingeführt werden, ansonsten wäre die Post-Credit-Szene für immer verschwendet.

Aber wie seht ihr das? Wollt ihr Herkules im MCU sehen oder kann er euch gestohlen bleiben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Thor ist einer der bekanntesten Helden von Marvel, aber auch er scheitert mal gegen Helden und Schurken: 10 Marvel-Charaktere, die Thor im Kampf besiegt haben