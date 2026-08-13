Das Aufwerten eurer Waffen ist ein wichtiger Teil von Elden Ring. Dafür braucht ihr auch entsprechende Schmiedesteine. Durch Klangperlen könnt ihr diese unbegrenzt kaufen. MeinMMO zeigt euch ihre Fundorte.

Update, 12. August 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was sind Klangperlen? Das sind Items, die ihr dem NPC-Händler „Zwillingsjungfernhülle“ bei der Tafel der Gnade überreichen könnt. Im Austausch wird dessen Angebot um neue Items erweitert, die davon abhängig sind, welche Klangperle ihr überreicht.

Besonders wichtig sind dabei die Klangperle des Schmiedesteinschürfers und des Dunkelschmiedesteinschürfers. Denn diese bringen die wichtigen Schmiedesteine und Dunkelschmiedesteine, mit denen ihr eure Waffen aufwerten könnt.

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Warum ist das so wichtig? Ohne die Klangperlen seid ihr auf Items in der Spielwelt und die zufällige Drop-Chance bei bestimmten Gegnern angewiesen, um Schmiedesteine zu finden.

Dadurch seid ihr deutlich eingeschränkter. Mit den Klangperlen stehen euch sämtliche Stufen zum Kauf, ihr müsst lediglich Runen sammeln. Seit Patch 1.05 werden einmal gefundene Klangperlen auch im New Game Plus übernommen.

Wir verraten euch, wo ihr sie findet und welche Upgrade-Materialien ihr dadurch kaufen könnt.

Das ist der NPC-Händler in der Tafelrundfeste, bei dem ihr eure Klangperlen abgeben könnt.

Elden Ring: Alle Fundorte für Klangperlen des Schmiedesteinschürfers

So funktioniert das Upgrade mit Schmiedesteinen: Schmiedesteine sind für eure „normalen“ Waffen, also alle, die nicht legendär sind oder von Boss-Echos stammen. Insgesamt könnt ihr diese Waffen bis +25 upgraden.

So teilt sich das auf:

Schmiedestein 1 Bis +3 Schmiedestein 2 Bis +6 Schmiedestein 3 Bis +9 Schmiedestein 4 Bis +12 Schmiedestein 5 Bis +15 Schmiedestein 6 Bis +18 Schmiedestein 7 Bis +21 Schmiedestein 8 Bis +24 Uralter Drachenschmiedestein Bis +25

Ihr könnt Schmiedesteine der Stufe 1-8 durch Klangperlen beim Händler freischalten. Insgesamt gibt es 5 Klangperlen des Schmiedesteinschürfers. Hier die Fundorte:

Für Schmiedesteine 1 & 2 – Klangperle des Schmiedesteinschürfers 1

Hier findet ihr sie:

Die Klangperle befindet sich im nördlichen Seenland von Liurnia, nordöstlich von der Akademie von Raya Lucaria.

Dort findet ihr den Kristalltunnel von Seliana. Besiegt den Boss und ihr erhaltet die Klangperle.

Für Schmiedesteine 3 & 4 – Klangperle des Schmiedesteinschürfers 2

Hier findet ihr sie:

Die zweite Klangperle befindet sich im Versiegelten Tunnel, der zum Heiligen Turm von West-Altus führt. Sie ist in einer Truhe, hinter einigen Holzkisten und anderem Schrott versteckt.

Das Versteck liegt nicht weit vom Haupteingang, durchquert den Eingangstunnel und haltet euch rechts an der Wand.

Für Schmiedesteine 5 & 6 – Klangperle des Schmiedesteinschürfers 3

Hier findet ihr sie:

Diese Klangperle liegt auf dem Berggipfel der Riesen, versteckt in den Ruinen von Zamor. Vom Ort der Gnade aus müsst ihr euch in Richtung Westen begeben.

In einem größeren Bereich der Ruine befindet sich eine Treppe, die in einen unterirdischen Bereich mit einer Schatztruhe führt. Dort findet ihr sie.

Für Schmiedesteine 7 & 8 – Klangperle des Schmiedesteinschürfers 4

Hier findet ihr sie:

Die letzte Klangperle des Schmiedesteinschürfers liegt im Zerfallenen Farum Azula versteckt.

Sie befindet sich nicht weit entfernt von der Gnade „Drachentempel-Altar“, als Belohnung für den Bosskampf gegen den Götterskalpe-Doppelboss.

Auf Seite 2 geht es mit den Dunkelschmiedesteinen weiter.