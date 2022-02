Elden Ring: Schmiedesteine farmen & finden und Waffen verbessern – So funktioniert’s

Schmiedesteine zählen zu den wichtigsten Gegenständen in Elden Ring. Ihr braucht sie für die Verbesserung eurer Waffen. MeinMMO verrät euch, was ihr dazu wissen müsst und wo ihr Schmiedesteine farmen und finden könnt.

Was sind Schmiedesteine? Dabei handelt es sich um das Upgrade-Material, das ihr in Elden Ring bei Schmieden nutzen könnt, um Waffen um eine Stufe zu verbessern.

Gerade für Anfänger ist das wichtig, da Waffen-Upgrades deutlich mehr Extra-Schaden bringen, als eure Attribute zu erhöhen.

Es gibt insgesamt zwei verschiedene Arten:

Schmiedesteine: Damit könnt ihr den Großteil der „normalen“ Waffen von Elden Ring aufwerten. Die maximale Upgrade-Stufe ist hier +25.

Dunkelschmiedesteine: Mit dieser Sorte könnt ihr die spezielleren Waffen verbessern, die ihr von Boss-Gegnern und Boss-Seelen bekommen könnt. Die maximale Upgrade-Stufe ist hier +10.

Wie werte ich meine Waffen auf? Dafür müsst ihr einen Schmied aufsuchen. Zu Beginn des Spiels findet ihr einen Schmiedeamboss bei der Kirche von Elleh, bei dem ihr eure Waffen zunächst auf +3 aufwerten könnt.

Später findet ihr dann den Schmiedemeister Hewg bei der Tafel der Gnade, bei dem ihr eure Waffen dann auf die höchsten Stufen bringen könnt. Dafür braucht ihr aber die entsprechenden Materialien.

Jede Upgrade-Stufe braucht mehr Schmiedesteine, bis es zur nächsten Stufe weitergeht. Hier ein Beispiel:

+1 benötigt einen Schmiedestein [1]

+2 benötigt fünf Schmiedesteine [1]

+3 benötigt sechs Schmiedesteine [1]

+4 benötigt dann wiederum einen Schmiedestein [2]

Das geht dann in dem Rhythmus immer so weiter.

Doch wo findet man die Verbesserungsmaterialien? Alles dazu erklären wir in unserem Guide.

Schmiedesteine farmen und finden

Es gibt verschiedene Wege, um an Schmiedesteine zu kommen. Ihr findet sie an etlichen Orten in der offenen Welt von Elden Ring, in Dungeons oder als Loot von bestimmten Feinden.

Doch es gibt einige Stellen, die sich besonders gut eignen, um Schmiedesteine zu farmen. Außerdem könnt ihr dank sogenannter Klangperlen auch reguläre Schmiedesteine bei einem NPC-Händler zum Kauf freischalten.

An diesen Orten könnt ihr Schmiedesteine farmen: Schmiedesteine der Stufe 1 können bei Limgrave-Soldaten als Loot gefunden werden. Ihr solltet aber nicht mit einem besonders häufigem Drop rechnen.

Auch Trolle lassen gelegentlich Schmiedesteine [1] fallen. Zu Beginn solltet ihr außerdem unbedingt den Limgrave-Tunnel auschecken.

Achtet dort auf Abbaustellen an den Wänden, die in der Regel leicht goldfarben aufleuchten. Dort findet ihr einige Aufrüstungsmaterialien, die euch zu Beginn helfen:

Diesen Dungeon könnt ihr früh im Spiel besuchen für einige hilfreiche Schmiedesteine

Die einfachste Methode ist aber, die Schmiedesteine bei einem Händler freizuschalten. Danach könnt ihr sie jederzeit mit euren Runen kaufen.

Das ist allerdings nicht direkt zum Start möglich und ihr müsst in einige, spätere Gebiete vordringen.

Schmiedesteine beim Händler freischalten und kaufen

In der Spielwelt von Elden Ring gibt es zahlreiche Dungeons, die wertvolle Schätze beinhalten. Dazu zählen auch Schmiedeklangperlen. Gebt ihr diese Perlen dem NPC-Händler im Tafel der Gnade, schaltet ihr Schmiedesteine in seinem Angebot permanent frei.

Es gibt zwei verschiedene Perlen, die ihr den Zwilllingsjungfernhüllen überreichen könnt.

Die erste Stufe schaltet Schmiedesteine [1] für 800 Runen und Schmiedesteine für 1600 Runen [2] frei

Die zweite Stufe schaltet Schmiedesteine [3] und Schmiedesteine [4] frei.

Wo finde ich die Perlen? Die erste Stufe erhaltet ihr als Loot, wenn ihr den Boss im Kristalltunnel von Raya Lucaria besiegt:

Die zweite Stufe findet ihr in einem späteren Gebiet, vor der königlichen Hauptstadt Lyndell, im Versiegelten Tunnel:

Achtet dort auf eine Schatztruhe, die auf dem Weg zum Boss des Dungeons liegt.

Generell gilt:

Gerade um Limgrave und Liurnia findet ihr überall Schmiedesteine der Stufe 1 und 2. Je weiter ihr kommt, desto höher werden die Stufen.

Daher picken wir uns jeweils einen Fundort heraus, bei dem ihr Steine in höherer Zahl findet, oder falls sie von Gegnern fallengelassen werden.

Im Versiegelten Tunnel findet ihr etliche Schmiedesteine der Stufe 5. Diesen Dungeon solltet ihr also unbedingt ansteuern. Außerdem könnt ihr sie als seltenen Drop von den Lyndell-Rittern bekommen.

Dunkelschmiedesteine beim Händler freischalten und Fundorte

Dunkelschmiedesteine sind etwas seltener zu finden, als reguläre Schmiedesteine. Glücklicherweise könnt ihr einen NPC-Händler finden, der euch die ersten vier Stufen verkauft.

So könnt ihr Dunkelschmiedesteine zum Start finden: Auch hier gilt der Limgrave-Tunnel als eure erste Station. Neben den regulären Schmiedesteinen findet ihr hier auch mehrere dunkle Exemplare. Das sollte für ein paar Upgrades für den Start ausreichen.

Der Schmied bietet euch Dunkelschmiedesteine der Stufe 1-4 zum Verkauf an. Waffenschmied Iji findet ihr bei dem Ort der Gnade „Straße zum Anwesen“, am nördlichen Rand von Liurnia:

Im späteren Spielverlauf könnt ihr außerdem mittels Dunkelschmied-Klangperlen weitere Dunkelschmiedesteine beim Händler in der Tafel der Gnade freischalten. Die erste Stufe der Klangperle findet ihr im Altus-Tunnel, wie auch dieses Video von HarryNinetyFour:

Außerdem gibt es auch hier einige Orte, an denen ihr mehrere von ihnen finden könnt. In der Regel findet ihr sie an den gleichen Orten, wie auch Schmiedesteine. So sind Dunkelschmiedesteine der Stufe 5 auch besonders häufig im Altus-Tunnel zu finden.

Übrigens: Ihre Abbaustellen haben eine silbern leuchtende Graufärbung und heben sich deutlich von den Wänden ab.

Fundorte der höheren Verbesserungsmaterialien sind aktuell noch nicht verbreitet worden. Wir werden den Artikel für euch aktualisieren und diese nachträglich hinzufügen.

Habt ihr weitere Orte, an denen ihr viele Schmiedesteine gefunden habt? Konnten uns unsere Vorschläge helfen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wenn ihr neu im Action-RPG seid, schaut euch doch hier unseren Anfänger-Guide für Elden Ring an – Einfacherer Start mit 12 Tipps und Tricks