Am Ende von Elden Ring könnt ihr das New Game+ starten – Was verliert ihr und was dürft ihr behalten?

In Elden Ring könnt ihr euch nach dem Sieg über den letzten Boss nochmal ins Spiel stürzen. Das New Game+ macht es möglich. Doch sollte man das wirklich machen? Welche Konsequenzen hat diese Entscheidung auf das Spiel und verliert ihr dabei euren Fortschritt? Wir von MeinMMO haben uns das New Game+ angesehen und geben euch Antworten.

Was ist New Game+? Das hammerharte Action-RPG Elden Ring konfrontiert euch mit bockschweren Bossen. Die verlangen sogar Top-Spielern alles ab. Doch wenn ihr den letzten Bösewicht umgehauen habt, könnt ihr die ganze Prozedur nochmal machen. Unter dem Begriff „New Game+“ startet ihr tatsächlich nochmal von Vorne in der gnadenlosen Welt von Elden Ring. Nur, dass es jetzt noch schwerer geworden ist.

Das Spiel fragt euch dazu: „wollt ihr eine 2. Runde starten? “Viele Spieler fragen sich da: „Ist das wirklich eine gute Idee? Was passiert mit meinem Zeug und Fortschritt? Muss ich etwa alles nochmal machen?“

Achtung, ihr könnt nicht alles mitnehmen!

Was könnt ihr im New Game+ behalten? Eine gute Nachricht gleich vorweg: Ihr fangt nicht völlig blank im New Game+ an. Einen Großteil eurer Items und des Spielfortschrittes könnt ihr tatsächlich von eurem alten Spiel ins New Game+ übertragen. Die folgenden Items und Fortschritte übernehmt ihr:

Waffen und Rüstungen

Magische Fähigkeiten

Talismane

Die meisten Verbrauchsartikel

Waffen- und Beschwörungs-Upgrade-Level

Handwerks- und Upgrade-Materialien, sowie Kochbücher und andere Crafting-Upgrades

Upgrades für Charakterlevel

Boss-Erinnerungsgegenstände

Gesten

Das Fläschchenlevel und Fläschchen-Upgrades

Andenken

Startklasse

Karten-Fortschritt – Die Orte der Gnade müsst ihr aber neu freischalten

Diese Sachen fehlen euch im New Game+: Aber alles wird nicht übernommen. Auf die folgenden Items und Fortschritte müsst ihr beim neuen Spiel leider verzichten und sie neu freispielen:

Große Runen von Bossen

Alle Schlüssel

Alle Beriech, die mit Schlüsseln geöffnet werden

Stätten der Gnade

Glockenlager

Alle Quests werden zurückgesetzt

Medaillen

Klangperlen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Im MeinMMO-Podcast diskutieren wir, ob man Elden Ring falsch spielen kann.

Darum solltet ihr New Game+ trotzdem machen: Wer bereits Spiele von From Software gezockt hat, beispielweise Souls-Games, der weiß, dass solche neuen Durchgänge fest zum Spiel gehören. In vergangenen Spielen wurden sogar völlig neue Inhalte erst im 2. Durchgang offenbart.

In Elden Ring bringt der 2. Durchgang erst einmal schwerere Kämpfe. Dafür bekommt ihr aber auch mehr Runen. Außerdem könnt ihr so auch Quests abschließen, die ihr beim ersten Durchgang verpasst oder ausgelassen habt.

Nach dem New Game+ könnt ihr noch eine weitere Runde starten, die noch deftiger ist. Das Ganze lässt sich mehrfach steigern.

Wie starte ich das New Game+? Wenn ihr nicht gleich nach dem Finale den 2. Durchgang starten wollt, dann könnt ihr das übrigens jederzeit am Ort der Gnad ein der Tafelrundfeste vornehmen.

So viel zum New Game+ und was es bedeutet. Habt ihr noch weitere Unklarheiten zu Elden Ring? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Findet ihr eigentlich, dass die stärksten Zauber und Waffen generft werden sollen? Dann lasst es uns hier wissen!