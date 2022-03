Elden Ring: Die Weiße Maske macht das beliebteste Build noch besser – So bekommt ihr sie

Gameplay-Trailer zur neuen BDO-Klasse Drakania. Sie wird bereits am 6. April spielbar sein, die Charakter-Erstellung startet am 30. März.

So findet ihr die Weiße Maske und den Zugang zum Mohgwyn-Palast, in dem ihr sie bekommt. Nutzt ihr die Maske mit dem Blood-Build? Oder spielt ihr noch den sehr starken Dex/Int-Build mit dem Mondschleier-Katana? Habt ihr vielleicht einen ganz eigenen Build, den ihr mit uns teilen möchtet? Die Kommentare stehen euch genau für diese Dinge offen.

So bekommt ihr die Weiße Maske per Teleport: Zunächst müsst ihr zum Geheimen Schneefeld. Um das zu betreten, braucht ihr 2 geheime Medaillon-Hälften, mit denen ihr über den Großen Aufzug von Rold diese Region betreten könnt.

Wie komme ich in diese Region? Zunächst müsst ihr aber in den Mohgwyn-Palast kommen. Hier habt ihr zwei Möglichkeiten:

Aber Vorsicht: Wenn ihr den Boss vom Mohgwyn-Palast tötet, verschwinden die Eindringlinge für immer aus eurem Spielstand. Ihr könnt die Maske dann erst wieder im New Game Plus bekommen.

Damit ist die Weiße Maske ein wichtiger Bestandteil des aktuell so starken und beliebten Blood Builds. In diesem nutzt ihr das Katana Blutige Ströme, um eure Gegner oft mit starken Blutungen zu zerstören.

Warum ist die Weiße Maske so gut? Die Weiße Maske in Elden Ring ist aktuell eine der beliebtesten Rüstungs-Optionen im Spiel. Denn durch ihren passiven Effekt erhöht sie euren Schaden um 10 %, sobald in eurer Nähe ein Blutungs-Effekt verursacht wird.

In Elden Ring gehört das Blood Build gerade zu den beliebtesten Builds im Spiel. Die Weiße Maske ist ein wichtiges Puzzle-Stück, um diesen starken Build noch besser zu machen. MeinMMO sagt euch, wie ihr die Maske findet – und was ihr auf keinen Fall tun solltet.

