Eine unterschätzte Mechanik in Elden Ring macht euch zum unzerstörbaren „Man of Steel“

Elden Ring bietet euch mehr Möglichkeiten als jedes andere Souls-Spiel, um die knackigen Bosse zu besiegen. Eine unterschätzte Neuerung sind die Aromate, dabei können die euch sogar zu Superman machen. MeinMMO sagt euch, wie das funktioniert.

Im Vergleich zu den anderen Spielen von FromSoftware habt ihr in Elden Ring die Möglichkeit, eure eigenen Items zu erstellen. Im Verlauf des Spiels könnt ihr etwa Rezeptbücher finden, mit denen ihr Pfeile oder Gegengift herstellt.

Im Verlauf des Spiels kommen dann auch noch die Aromate dazu, die ihr in dem simplen Crafting-Menü herstellen könnt. Doch viele Spieler ignorieren diese Mechaniken komplett.

Auf reddit zeigt ein Elden-Ring-Fan aber beeindruckend, warum ihr insbesondere ein Aromat nicht ignorieren solltet. Und hat somit eine Diskussion über ihre Effektivität angestoßen.

Spieler in Elden Ring wird zu Superman, ballert ungestört alles mit ‚Lasern‘ weg

Was hat die Diskussionen angestoßen? Auf reddit erfreut sich ein Clip großer Beliebtheit. In dem sieht man einen Spieler, der völlig ungestört auf seine Gegner zuläuft. Währenddessen sprüht ein Feuerwerk aus ‚Lasern‘ aus seinem Kopf und verkokelt seine Gegner reihenweise.

Der Spieler nennt diesen Build einen „Mech Suit“, doch mit dem Cape und den Lasern aus der Birne erinnert das auch an Superman. So sieht das in Bewegung aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Neben der Lichtershow aus gelben Feuerstrahlen fällt auch eine weitere Sache auf: Der Spieler nimmt bei Treffern so gut wie keinen Schaden.

Deshalb fragen sich Kommentatoren in dem reddit-Post: „Wieso nimmst du keinen Schaden?“ Die Antwort ist recht simpel: Aromate.

Aromate sind unterschätzte, wahnsinnig starke Mechanik in Elden Ring

Was sind Aromate? Aromate sind eine neue Mechanik in Elden Ring. In der Spielwelt findet ihr Handücher des Parfümeurs, mit denen ihr im Objektherstellungs-Menü diese Aromate craften könnt.

Der „Man of Steel“ in dem reddit-Clip nutzt speziell das Eisengefäß-Aromat. Damit zeigt es stellvertretend für alle anderen Crafting-Items, warum ihr diese Mechanik nicht komplett ignorieren sollten. Denn mit diesem Aromat bekommenen Spieler einen Effekt, der in den Dark-Souls-Spielen noch Eisenhaut hieß:

Das Eisengefäß-Aromat erhöht eure Resistenzen massiv.

Spieler verbrauchen etwas FP (das Mana in Elden Ring), um ihre Haut zu stählen. Das verbessert massiv euer Gleichgewicht und fast alle Schadens-Resistenzen, macht euch aber langsamer und Blitze tödlicher.

Wenn ihr dazu noch eine schwere Rüstung tragt, seid ihr quasi unverwundbar. Kaum ein Angriff kann euch ernsthaft schaden, die meisten Angriffe können eure eigenen Hiebe nicht unterbrechen. Gegnerische Versuche, euch zu stoppen, prallen also fast buchstäblich an euch ab.

Diese Items nutzt der Spieler für seinen Superman-Build

Wie kann ich das Aromat herstellen? Um das Eisengefäß-Aromat herszustellen, müsst ihr in dem Dungeon „Seitengruft von Auriza“ das 3. Handbuch des Parfürmeurs finden. Startet dazu am besten bei dem Ort der Gnade „Außenwall – Schlachtfeld“ nordwestlich von der Hauptstadt und reitet die hier eingezeichnete Strecke Richtung Westen:

Um das Aromat dann zu craften, braucht ihr folgende Objekte:

2x Altus-Blüte (zu finden auf dem Altus-Plateau)

1x Sprießendes Höhlenmoos (zu finden in Höhlen)

3x Scherbe eines lebenden Gefäßes (Drop von den lebenden Gefäßen)

Wo finde ich den Rest? Damit diese Lasershow möglich wird, nutzt der Spieler noch 2 Dinge:

Eine Arzneimischung, die die himmelblaue Geheimnisträne nutzt

Die Anrufung Unerträgliche Raserei.

Mit der Träne verbraucht ihr für 15 Sekunden nach dem Trinken der Arzneimischung gar keine FP, weshalb ihr ganz unbesorgt die Flammen der Unerträglichen Raserei lodern lassen könnt.

Die Träne findet ihr im Nordwesten der Map, die wortwörtlich ‚wahnsinnig starke‘ Anrufung im Geweihten Schneefeld. Den genauen Ort seht ihr in dem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

So findet ihr alles, was ihr für diesen Build braucht. Letztendlich dreht sich aber alles um das Eisengefäß-Aromat.

Nutzt ihr das Crafting-Menü in Elden Ring? Habt ihr je schon ein Aromat hergestellt und benutzt? Wenn ja, wie stark sind die Aromate in euren Augen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Dass Elden Ring selbst für die erfahrensten Souls-Spieler einige Überraschungen parat hat, hat auch MeinMMO-Autor Tarek Zehrer feststellen müssen. Der hat das Spiel nämlich schon mehrmals durchgespielt, und die ersten beiden Male einen der größten Dungeons in Spiel verpasst:

