Elden Ring hat einen Fight Club – Das sind die Regeln, über die man sprechen darf

In Elden Ring organisieren Spieler mysteriöse und quasi geheime PvP-Turniere, die wie Fight-Clubs aufgebaut sind. Erfahrt hier auf MeinMMO, was diese verborgene PvP-Subkultur ausmacht und wie ihre Kämpfe ablaufen.

Was sind Fight-Clubs? Wer den legendären Film Fight Club oder die Buchvorlage kennt, weiß, dass Fight-Clubs geheime, inoffizielle Vereinigungen sind, in denen sich Leute nach strengen Regeln gegenseitig massiv auf die Fresse geben.

Sozusagen eine Underground-Szene von Leuten, die sich gerne prügelt. Solch eine Szene existiert auch im Open-World-Action-RPG Elden Ring.

Ehrenhafte Duelle und strenge Regeln

Was sind die Regeln der Fight-Clubs? Fight-Clubs gab es laut der Seite GamesRadar schon in vergangenen Souls-Games von FromSoftware. Aufgrund der Besonderheiten des PvP in diesen Spielen gibt es ganz spezielle Regeln.

Ein Spieler ist der Ausrichter des Fight-Clubs und er ruft über das Summoning-System 2 Gladiatoren und diverse Schiedsrichter herbei.

Es folgen Vorbereitungen für den Kampf, die aufgrund des fehlenden Voice-Chats im Spiel oft nonverbal ablaufen. Danach folgt ein Kampf auf Leben und Tod. Magie ist erlaubt, aber verpönt. Das Nutzen von Heiltränken hingegen streng verboten. Wer erwischt wird, wird vom Ausrichter und seinen Gehilfen sofort mit Magie wegebrutzelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt In unserem Podcast geht es darum, ob man Elden Ring „falsch“ spielen kann.

Der Gewinner des Duells kann dann nach einer kurzen Pause gegen einen neuen Feind antreten, den der Ausrichter herbeiruft. Der Lohn dieser Mühen? Ruhm, Ehre und Respekt!

Im Gegensatz zum Fight-Club aus dem Film dürft ihr theoretisch darüber sprechen, auch wenn die Fight-Club-Szene eine spezielle Subkultur im Spiel ist, die einigermaßen exklusiv ist.

Wie findet man Fight-Clubs? In vergangenen Souls-Games gab es feste Orte, an denen sich die Fight-Clubs trafen und ihre Kämpfe ausrichteten. Man fand sie als Spieler meist durch Zufall. Durch die große, offene Welt von Elden Ring ist dies nochmal einen Zacken schwerer geworden. Gute Plätze, die sich langsam bilden, sind jedoch:

Der erste Ort der Gnade zu Spielbeginn

Nahe der Boilprawn Shack (Krabbenkocherhütte) im Zentrum von Liurnia of the Lakes (Seenland Liurnia)

Nahe der Smouldering Chruch (Schwelende Kirche) im nördlichen Limgrave

Der Haupteingang der Akademie von Raya Lucaria

Außerdem gibt es laut GamesRadar einen Ort, bei dem offenbar die Entwickler selbst unterschwellig an Fight-Clubs gedacht haben dürften: Mountaintops of the Giants (Berggipfel der Riesen).

Dieser Berggipfel ist nur schwer zu erreichen, ihr müsst unter anderem erst den Boss Morgott erledigen, die Hauptstadt Lyndell stürmen und den großen Lift von Rold erreichen. So erklimmt ihr ein eisiges Hochplateau, das sich weit von der restlichen Spielwelt abhebt.

Dort oben ist laut GamesRadar der ideale Ort, um fernab des restlichen Spiels die ehrwürdigen Rituale und Kämpfe des Elden-Ring-Fight-Clubs abzuhalten.

Habt ihr schonmal in Fight-Clubs in Souls-Games teilgenommen? Lasst uns eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen. Es ist ja erlaubt, darüber zu reden.

Mehr zu Elden Ring gibt’s hier: Überraschend netter PvP-Besuch in Elden Ring endet mit einem Dankesbrief für den Angreifer