Elden Ring: Wie komme ich in die Hauptstadt?

Das Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen will Spieler zurück in die Tage von Everquest. Hier gibt es nun 10 Minuten Alpha-Gameplay.

Ihr müsst also beispielsweise den Boss in Schlosssturmschleier und der Akademie von Raya Lucaria besiegen, die beide auf dem Weg zur Hauptstadt liegen.

Orientiert euch an der Stadtmauer, bis ihr am nord-östlichen Ende ankommt. Hier wartet die nächste Herausforderung.

Oben angelangt, könnt ihr euch anhand der Map einfach weiter in Richtung Hauptstadt orientieren. Unterwegs begegnet euch ein riesiger Drachenboss, der wieder abhaut, wenn ihr ihm genügend Schaden zufügt. Ihr könnt ihn aber auch einfach komplett ignorieren und an ihm vorbeireiten.

Lyndell, die Königliche Hauptstadt, ist einer der insgesamt 6 wichtigen Legacy Dungeons von Elden Ring . Früher oder später werdet ihr im Laufe der Hauptstory dorthin müssen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr in die Stadt gelangt und was ihr beachten müsst.

