Nachdem in Elden Ring heute, am Morgen vom 23. März 2022, die Server down waren, ist jetzt auch ein neuer Patch erschienen. Update 1.03.2 behebt neben kleineren Bugs, insbesondere ein großes Problem mit einer Quest. MeinMMO sagt euch mehr.

Patch 1.03.2 von Elden Ring kommt nur 6 Tage nach dem großen Patch 1.03. Vergleichsweise klein ist auch die Liste von Patch-Notes vom neuesten Update.

Laut Website sind das „die wichtigsten Punkte des neuesten Updates“.

Beseitigung eines Fehlers, der Spieler manchmal daran hinderte, die Questlinie von NPC Nepheli Loux voranzutreiben

Beseitigung eines Fehlers, der dazu führte, dass der spielbare Charakter starb, wenn er versuchte, von einer Stelle in der Nähe des Bestial Sanctum abzusteigen

Beseitigt einen Fehler, der verhinderte, dass die Kriegsasche „Endure“ wirksam wurde

Beseitigung eines Fehlers im Mehrspielermodus, der es Spielern ermöglichte, andere Spieler zu falschen Map-Koordinaten zu teleportieren

Da diese als „wichtigste Punkte“ im Update bezeichnet wurden, ist aktuell unklar, ob es wie beim letzten Patch auch nicht genannte Verbesserungen, Balancing-Anpassungen und Optimierungen gibt.

Glitches, wie der mit dem fliegenden Pferd, sind wohl weiterhin im Spiel. Ein wichtiger Fix für die Performance-Probleme fehlt zumindest laut offiziellen Patch-Notes weiterhin:

Stand jetzt, 10:23 Uhr, sind die Server auf Steam, PS4 und PS5 noch weiter down. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Elden Ring werden Steam und PlayStation-Spieler um mehr Geduld gebeten:

Update: Die Serverwartung für PlayStation/Steam wird verlängert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, wir werden euch in diesem Thread benachrichtigen, wenn die Wartung endet. Wir danken euch für eure Geduld. Der offizielle Account von Elden Ring auf Twitter

Wir werden diesen Artikel ebenfalls aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt.

Sobald das Update erfolgreich ist, sollte im Hauptmenü von Elden Ring in der Ecke rechts unten als Versionsnummer 1.03.2 angezeigt werden. Bis dahin müsst ihr euch auf Steam und PlayStation aber noch etwas gedulden.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch anschauen, welche Waffen in Elden Ring bei uns in der Tier-List dominieren, und welche durchgefallen sind. Wir haben alle 309 Waffen im Spiel für euch nach ihrer Stärke aufgelistet:

