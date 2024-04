Elon Musk fordert genialen Spieler in Elden Ring heraus, bringt Schande über sich

Elon Musk forderte den Streamer Silithur heraus, nachdem dieser einen Boss in Elden Ring per Morsecode besiegt hatte. Silithur konterte jedoch geschickt und sorgt dafür, dass der X CEO sich blamiert.

Wen hat Elon Musk herausgefordert? In dem Spiel Elden Ring suchen viele Spieler immer wieder nach neuen Herausforderungen, um die Messlatte noch höher zu legen. Für Aufsehen sorgte nun der Streamer Silithur, der einen Boss in Elden Ring per Morsecode besiegt hat.

Dadurch erhielt der Streamer viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Elon Musk wurde ebenfalls auf den Clip durch den Tesla-Youtuber Steven Mark Ryan aufmerksam, doch statt mit Beifall, reagiert Musk gewohnt anders als jeder denken würde.

So antwortet er auf den Clip des Spielers auf X: Die letzte Schlacht ist schön, aber einfach. Versuch es mal mit Malenia.

Elon Musks Herausforderung endet in einer Blamage

Wie reagiert der Spieler auf die Herausforderung? Was Elon Musk zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Silithur hatte bereits Malenia per Morsecode in Elden Ring besiegt.

Trocken antwortete der Spieler Elon Musk auf X mit einem 4:20-Video, das zeigt, wie er Malenia besiegt hatte. Dem Ganzen setzte er noch die Krone auf mit den Worten: Nun… Einfach, weil ich so gut in diesem Spiel bin, meinst du?

Zu allem Überfluss schlug Silithur Musk in den Likes um das 11-Fache, was besonders bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass Musk die Plattform besitzt, auf der er Ratio bekommt.

Das ist der Streamer Silithur: Silithur ist ein spanischer Twitch-Streamer mit derzeit über 590.000 Followern und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 1.262 Menschen (via Sullygnome).

Seine meistgestreamte Kategorie ist nicht sehr überraschend Elden Ring. Allerdings bezeichnet er sich selbst als Variety Streamer und spielt dementsprechend auch viele andere Spiele. Darunter zählen beispielsweise auch Helldivers 2 oder das bald erscheinende Manor Lords.

Community feiert das Ratio gegen Musk

Reaktionen aus der Community: Die Nutzer auf X feiern den Streamer für seine Reaktion und stehen alle auf seiner Seite. So schreiben einige Nutzer unter seiner Antwort:

nnoeliaperez kommentiert auf X: Nennt mir eine bessere Erwiderung, ich warte.

23ricoy merkt auf X an: Silithur macht im Verhältnis mehr Ratio als Musk xdd.

ALLO01654208 schreibt auf X: Silithur; OMG das ist ein Hit Tweet.

Das ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk sich in Bezug auf Elden Ring blamiert hat. Schon damals wurde er von vielen Spielern für seinen Build belächelt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

