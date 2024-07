Spieler in Elden Ring küren neuen Easy Mode und es ist nicht der Magier

Wenn Spieler über Elden Ring und einem Easy Mode sprechen, werden sofort alle Magier-Builds ausgepackt und damit geworben, doch Fans haben nun einen neuen Easy Mode gekürt. Dieser hat nichts mit Zauberei, sondern roher Gewalt zu tun.

Was ist das für eine Debatte? In Elden Ring gibt es viele Spieler, die den Schwierigkeitsgrad anpassen wollen, doch wer Souls-Games von FromSoftware kennt, weiß, dass das nicht möglich ist. Nur starke Builds können eure Reise vereinfachen und was wäre einfacher als ein mächtiger Magier-Build?

Zum Release von Elden Ring galt der Magier als mächtigste Option, um Bosse und normale Gegner zu besiegen. Ihr operiert aus der Distanz und könnt starke Zaubersprüche auf eure Feinde schleudern. Mit dem Release vom neuen DLC hat sich jedoch die Meinung der Spieler geändert. Es sind nicht mehr die Magier, die mächtig sein sollen, sondern diejenigen, die große Keulen schwingen können.

Mit Unga Bunga zum Sieg!

Was ist der neue Easy Mode? Auf Reddit wurde vom User mimudidama klargestellt, dass nicht der Magier der Easy Mode ist, sondern vielmehr Stärke-Builds, die auf rohe Gewalt setzen. Mit seiner Aussage bekam der User viel Zustimmung und bis zu 4928 Upvotes (stand 11. Juli 2024 um 12:50 Uhr).

Laut ihm sind Stärke-Builds in denen Spieler mit ihren massiven Waffen auf ihre Feinde springen und sie plätten, die einfachere und bessere Variante, um leicht durchs Spiel zu kommen. Im PvE und PvP zeigt diese Strategie seine Wirkung, denn die rohe Waffengewalt dieser Stärke-Waffen erzeugen riesige Schadenszahlen und das mit wenigen Angriffen.

Die Community stimmt mimudidama zu und kommentiert mit folgenden Kommentaren:

„Ich stimme zu, ich benutze den Riesenbrecher und schlage einfach auf das Zeug und es stirbt. Manchmal muss ich es mehrmals treffen, aber der Effekt ist der gleiche“ – AdventurousAd9519

„Mir gefällt mathematisch optimiertes und sorgfältig recherchiertes Unga, es bunga gut und es macht Spaß, sich Gedanken zu machen.“ – Urtoryu

„Riesenbrecher ist 100 % Easy Mode“ – TCGHexenwahn

„Ein Freund von mir hat die zweite Phase von Rellana komplett übersprungen, indem er zwei Riesenbrecher benutzt und auf sie gesprungen ist.“ – Gwalitaetsware

Ob ihr nun einen Magier- oder Stärke-Build benutzt, um leichter durch das Spiel zu kommen, hängt davon ab, welcher Spielstil euch gefällt. Beide sind in diesem Sinne starke Easy Modes, die ihr verwenden könnt – es hängt nur davon ab, was ihr präferiert. Wir haben euch einen der besten Stärke-Builds für euch zusammengefasst, solltet ihr euren Build ändern wollen: Elden Ring: Der beste Stärke-Build – So zermalmt ihr jeden Gegner im DLC