Ein YouTuber zeigt, warum der schlimmste Boss aus dem DLC von Elden Ring ein Meisterwerk ist

Igon scheint zudem, so der YouTuber, eine Anspielung auf den besessenen Captain Ahab aus dem Roman Moby Dick zu sein – wobei Bayle die Rolle des Wals zukommt. Ahab möchte Moby Dick um jeden Preis töten, weil der ihn verletzt hat. Das zeigt, dass FromSoftware hier besonders gründlich damit war, zahlreiche kleine Details einzubauen und den Kampf so zu etwas Besonderem zu machen. Igon ist übrigens ein Fan-Liebling und sein Synchronsprecher wird im Netz gefeiert.

Der YouTuber hebt außerdem hervor, dass in Bayles Arena zwei von Placidusax Köpfen liegen – was zeigt, dass auch der uralte Drache aus Farum Azula die Konfrontation nicht unbeschadet überstanden hat.

Das lag wohl an der evolutionären Entwicklung, die die Drachen in zwei Lager teilte. Den Kampf gegen Placidusax konnte Bayle nicht gewinnen. Sie verwundeten sich gegenseitig und Bayle floh, stark verletzt. Seine Verletzung ist bis heute nicht vollständig verheilt, weswegen sich der Drache im Kampf gegen den Spieler auf seinen Schwanz stützen muss.

Um welche Details geht es? Der YouTube-Kanal Zullie The Witch beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten von Elden Ring, aber besonders mit der Lore. In einem neuen Video geht es um Bayle und seine Geschichte.

Der Drache, der im DLC Shadow of the Erdtree auf euch wartet, gehört ohne Frage zu den härtesten Boss-Gegnern im Spiel. Doch abseits der spielerischen Herausforderung, die er bietet, bringt er auch erzählerisch eine spannende Hintergrundgeschichte mit. Ein YouTuber hat nun mehrere Details hervorgehoben, die zeigen, dass Bayle ein Boss für die Geschichtsbücher ist.

