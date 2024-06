Elden Ring DLC: Alle Bosse und in welcher Reihenfolge ihr sie besiegen solltet

Das waren alle wichtigen und optionalen Bosse, die es im DLC von Elden Ring zu jagen gibt. Habt ihr alle schon entdecken können? Unsere ganzen Guides sammeln wir in einer großen Übersicht. Sucht ihr also Infos zu unbekannten Quest, solltet ihr dort reinschauen: Elden Ring: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht .

In dieser Auflistung bekommt ihr den Namen der Bosse sowie ihre Standorte offenbart. Da sie optional sind, geben wir euch keine Reihenfolge auf. Wir teilen die Bosse aber in ihre jeweiligen Gebiete ein, damit ihr wisst, wo man sie aufspüren kann.

WICHTIGE INFOS: Solltet ihr mit Messmers Flamme den Baum hinter der Kirche der Knospe anzünden, so bricht die Rune von Miquella. Viele NPCs werden sich dann gegen euch wenden, solltet ihr nicht ihre Quest abgeschlossen haben. Schließt diese also zuerst ab, bevor ihr weitermacht.

Hinweis : Die Karte entstand in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Gamepressure. Beachtet, dass die Map sich noch in Bearbeitung finden und stetig erweitert wird.

Einige der Boss-Fundorte in visualisierter Form findet ihr hier in unserer interaktiven Map:

Alle optionalen Bosse findet ihr in ihren Tabellen, sortiert nach ihren Fundorten. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr auf die einzelnen Punkte in unserer Liste springen.

Im DLC von Elden Ring gibt es viele Bosse, die ihr besiegen könnt. Einige davon sind relevant für die Story, andere wiederum bewachen Dungeons und kleine Verliese. Wir zeigen euch alle Bosse und bieten euch eine Reihenfolge an, in welcher ihr sie besiegen solltet.

