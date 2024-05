In dieser Liste findet ihr Spiele, die ihr auf der PS5 spielen könnt und die aktuell laut Metacritic die TOP 15 besten Spiele für die Konsole bilden.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr 15 Spiele, die ihr auf der PS5 spielen könnt. Die Reihenfolge der Spiele legt der aktuelle Metascore der PS5-Version fest. Bei Spielen mit gleichem Metascore, haben wir die Spiele mit einem höheren User-Score höher eingestuft.

Einige der Spiele in dieser Liste könnt ihr auch auf dem PC, der Xbox oder der Nintendo Switch spielen. Es handelt sich also nicht um PS5-Exklusiv-Titel. Ebenfalls können die Spiele aus früheren Jahren stammen, auch wenn die Wertung vom Stand Mai 2024 ist.

15. Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2 setzt auf einen neuen Grafik-Stil

Metascore: 90, User-Score: 7.4, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Das Jump’n’Run Rogue Legacy 2 ist der Nachfolger vom 2013 erschienenen Rogue Legacy. Da die Level für jeden Durchlauf neu generiert werden, fühlt sich keine Partie wie die vorherige an und der Fokus des Spiels liegt auf seinen Roguelike-Mechaniken. Die Entwickler haben die Grafik zum Vorgänger für diesen Teil verändert.

Wo der erste Teil mit Pixel-Look überzeugen wollte, setzte Rogue Legacy 2 auf einen 2.5D-Stil mit handgezeichnetem Hintergrund und 3D-Charaktermodellen.

Ihr solltet Rogue Legacy 2 spielen, wenn:

+ihr Abwechslung in jedem Spieldurchlauf sucht

+ihr Fans von Roguelike-Mechaniken seid

+ihr den ersten Teil mochtet und jetzt einfach mehr wollt

Stirbt eure Hauptfigur, könnt ihr übrigens nicht einfach von vorn anfangen, sondern wählt dann einen der Nachkommen mit verschiedenen Attributen aus, um euren nächsten Versuch zu wagen. Während eueren Durchläufen lassen sich aber auch verschiedene permanente Updates für euren Charakter freischalten.

14. Moss: Book II

Moss: Book II Trailer

Metascore: 90, User-Score: 7.7, Release: 2022, Weitere Plattformen: PC

Moss: Book II ist die Fortsetzung eines beliebten VR-Games aus dem Jahr 2018. Auch beim zweiten Teil handelt es sich um ein neues Action-Abenteuer in VR. Dabei steuert ihr nicht nur den Protagonisten, sondern müsst auch mit der Spielwelt agieren.

Ihr schlüpft erneut in die Rolle eines quasi unbekannten Begleiters von der mutigen Maus namens Quill. Gemeinsam begebt ihr euch auf die Flucht vor Bösewichten, welche die gesamte Welt zerstören wollen. Euren Weg kämpft ihr euch voran und müsst zwischendurch kleine Rätsel lösen, um weiterzukommen.

Ihr solltet Moss: Book II spielen, wenn:

+ihr ein passendes Gerät für VR-Games habt

+ihr ein entspanntes Abenteuer sucht

+ihr schöne, fantasievolle Welten liebt

Grafisch ist das Spiel sehr liebevoll und hübsch gestaltet. Vor allem die Umgebung zeigt, welche Liebe die Entwickler hineingesteckt haben. Obwohl es sich um ein Action-Abenteuer handelt, schafft es das Spiel, mit diesen Kulissen eine entspannte Atmosphäre zu erzeugen.

13. Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 – Launch Trailer

Metascore: 90, User-Score: 8.9, Release: 2023, Weitere Plattformen: –

Wie sein Vorgänger bleibt Spider-Man 2 bis heute ein Playstation-Exlusiv-Titel. In diesem Action-Abenteuer wird die Geschichte rund um Peter Parker und Miles Morales, den freundlichen Spinnen der Nachbarschaft, fortgesetzt.

Zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils schlüpft ihr erneute in euer Spinnenkostüm, um euch durch die offene Welt von New York City zu schwingen. Dabei muss sich das Helden-Duo diesmal den aus den Comics bekannten Schurken Venom und Kraven the Hunter stellen.

Ihr solltet Marvel’s Spider-Man 2 spielen, wenn:

+ihr auf echte Superhelden-Geschichten steht

+ihr gerne offene Welten erkundet

+ihr gut erzählte Geschichten erleben wollt

Euch erwartet nicht nur hervorragend inszenierte Superhelden-Action, sondern eine wirklich gelungene und gut erzählte Story rund um die beiden Helden.

12. DAVE THE DIVER

Sommerhit 2023 – Dave the Diver

Metascore: 91, User-Score: 8.3, Release: 2024, Weitere Plattformen: PC, Nintendo Switch

In Dave The Diver schlüpft ihr in die Rolle eines Tauchers, der tagsüber eine geheimnisvolle und teils gefährliche Tiefsee erkundet. Dabei trefft ihr auf verschiedene Lebewesen, die euch im Kampf ziemlich gefährlich werden können, je tiefer ihr taucht.

Das Rollenspiel besitzt in diesem Teil Roguelike-Elemente. Euer Tod bedeutet also, dass ihr fast alle gesammelte Beute von eurem Tauchgang verliert. Ihr dürft euch nämlich nur ein Item aussuchen, dass ihr bei eurer Rettung zurück aufs Boot mitnehmen dürft.

Ihr solltet Dave the Diver spielen, wenn:

+ihr wunderschöne Unterwasserwelten liebt

+ihr auf spaßige Mini-Spiele Lust habt

+ihr einen Mix aus “cozy” Game und Roguelike sucht

Abends kümmert ihr euch um das Management eines Sushi-Restaurants, in dem ihr euren Fang vom Tag frisch zubereiten lasst. Ihr selbst schenkt den Gästen etwa ein paar Getränke ein. Sowohl tagsüber als auch abends wird das Spiel durch ein paar kleine Mini-Spiel ergänzt.

11. Persona 5 Royal

Persona 5 Royal Trailer

Metascore: 91, User-Score: 8.6, Release: 2020, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Persona 5 ist die erweiterte Version des ausgezeichneten Rollenspiels Persona 5 aus dem Jahr 2016. Es behandelt grundsätzlich die gleiche Hauptstory, bietet aber neben neuen Charakteren auch frische Dungeons und ergänzende Storyinhalte. So lohnt sich das Spiel auch für jeden Fan des Originalspiels noch einmal.

Als japanischer Schüler entdeckt ihr nach ein paar schicksalhaften Momenten mit euren neuen Freunden, dass ihr als Phantomdiebe die manifestierten, schlechten Begierden der Menschen stehlen könnt. Auf diese Weise könnt ihr vielen Menschen helfen.

Ihr solltet Persona 5 Royal spielen, wenn:

+ihr von Persona 5 schon nicht genug bekommen konntet

+ihr in Spielen gerne etwas sammelt

+ihr Animes und japanische RPGs liebt

Euch erwartet ein Mix aus Dungeons mit rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr verschiedene „Personas“ einsetzen könnt, die euch mit einzigartigen Kräften zur Seite stehen. Nebenbei müsst ihr aber auch euren Alltag managen, zur Schule gehen und eure Beziehungen pflegen. Alle alltäglichen Aktivitäten bringen euch aber auch einen Vorteil für den nächsten Kampf.

10. Street Fighter 6

Street Fighter 6 Launch Trailer

Metascore: 92, User-Score: 7.0, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Street Figther 6 ist der neuste Teil einer bekannten Kampfspiel-Reihe, welche bereits im Jahr 1987 ihren Anfang fand. Wer an Street Fighter denkt, hat daher wohl auch direkt die kultigen Spielautomaten, mit großen roten und blauen Köpfen im Kopf.

Seinen Fokus legt Street Fighter 6 wieder mehr auf die Einzelspieler-Kampagne, in der ihr euch als kleiner, unbekannter Kämpfer in Metro City immer weiter nach oben prügelt. Zwischen euren Kämpfen erkundet ihr dann eine Open-World.

Ihr solltet Street Fighter 6 spielen, wenn:

+ihr als Neuling in die Spielreihe einsteigen wollt

+ihr auf richtig gute Prügel-Action steht

+ihr es liebt, Kombos zu meistern

Die neue dynamische Steuerung soll vor allem für Neueinsteiger geeignet sein und dabei helfen, die komplexen Kombos der verschiedenen Kämpfer zu erlernen. In verschiedenen Modi könnt ihr euch in freien Kämpfen den KI-Gegnern stellen, eure Techniken üben oder eigene Matches erstellen und dabei die Parameter nach Belieben einstellen.

9. Demon’s Souls

Demon's Souls Trailer

Metascore: 92, User-Score: 8.1, Release: 2020, Weitere Plattformen: –

Das im Jahr 2020 erschienene Demon’s Souls ist ein Remake des Kultklassikers aus dem Jahr 2010, das mit moderner Grafik komplett neu entwickelt wurde. Das Original wurde zum Auftakt der beliebten Souls-Serie und gilt dabei noch als Begründer des Soulslike-Genres.

Demon’s Souls soll euch die gleiche Atmosphäre, die anspruchsvollen Kämpfe und die mysteriöse Lore aus dem Original bieten.

Ihr solltet Demon’s Souls spielen, wenn:

+ihr die Atmosphäre des Originals in frischer Grafik erleben wollt

+ihr auf schwierige Kämpfe steht, die euch an eure Grenzen bringen

+ihr Fans des Soulslike-Genres seid

Ihr erstellt euch einen eigenen Helden oder eine Heldin und nehmt euch der Herausforderung an, die düstere Welt von Boletaria vor einem düsteren Nebel und den daraus erscheinenden Kreaturen zu retten. Diese Kreaturen gieren nach menschlichen Seelen und wer seiner Seele erst beraubt wurde, verfolgt nur noch den Drang, die übrig gebliebenen Menschen anzugreifen.

8. Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Launch Trailer

Metascore: 92, User-Score: 9.0, Release: 2024, Weitere Plattformen: –

Mit Final Fantasy VII Rebirth erschien dieses Jahr der zweite Teil vom „Final Fantasy VII”-Remake, das insgesamt in drei Spielen erscheinen soll. Die Neuauflage erzählt die Geschichte des RPG-Klassikers in einer angepassten Version, orientiert sich aber an der Geschichte des Originals. Fans des Spiels sollten vereinzelt aber mit Abweichungen rechnen, da es sich eben um eine Neuerzählung handelt.

Nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar im ersten Teil reisen die Helden Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Red XIII durch die Welt von Gaia. Gemeinsam sind sie auf der Suche nach Sephiroth, einem totgeglaubten Schwertkämpfer aus Clouds Vergangenheit, der auf Rache aus ist.

Ihr solltet Final Fantasy VII Rebirth spielen, wenn:

+ihr wissen wollte, wie es nach dem ersten Teil weiter geht

+ihr wunderschöne cineastische Szenen liebt

+ihr auf rasante Kämpfe steht

Anders als im ersten Teil bewegt ihr euch jetzt nicht mehr durch eine einzige Stadt und kämpft euch durch längere, fast lineare Level. Stattdessen reist ihr von einer weitläufigen Mini-Open-World zur nächsten und lernt so viele verschiedene Orte kennen, an denen abwechslungsreiche Herausforderungen warten.

7. Tetris Effect: Connected

Tetris Effect Trailer

Metascore: 93, User-Score: 7.6, Release: 2020, Weitere Plattformen: PC, Xbox Nintendo Switch

Tetris ist ein legendäres Puzzlespiel, das in den 1980er-Jahren entstand und seitdem viele Generationen auf vielen Konsolen begeisterte. Kaum ein Spiel wurde so oft kopiert wie Tetris. Das Spielprinzip ist dabei denkbar einfach: verschiedene Blöcke „fallen“ den Bildschirm herab und müssen gekonnt kombiniert werden, um wieder zu verschwinden.

Tetris Effect ist die neuste Weiterentwicklung dieses Spiels und bietet zusätzliche Gameplay-Elemente sowie audiovisuelle Effekte. Über die „Zonen“-Mechaniken lassen sich zum Beispiel mehrere Blöcke auf einmal setzen.

Ihr solltet Tetris Effect: Connected spielen, wenn:

+ihr Fans von klassischen Puzzlespielen seid

+ihr das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR zu Hause habt (geht aber auch ohne)

+ihr einfach den puren Nostalgie-Faktor wollt

Mit einem Meta-Levelsystem lassen sich in Tetris Effect weitere Herausfroderunge und verschiedene Boni freischalten. Unseren Kollegen von GamePro bezeichnen Tetris Effect übrigens als die beste Tetris-Erfahrung, die man bis dato erleben durfte. Ihre ganze Meinung zu dem Puzzlespiel findet ihr hier.

6. Resident Evil 4

Resident Evil 4 Trailer

Metascore: 93, User-Score: 8.1, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Resident Evil 4 ist ein weiteres Remake, das es in diese Liste geschafft hat. Mit diesem Spiel wurde der legendäre Survival-Horror aus dem Jahr 2005 grafisch und technisch auf den neusten Stand gebracht. Dies begeisterte viele Fans des Genres und der „Resident Evil“-Reihe.

Die Entwickler versprechen, dass auch die Fans des Originals von dieser Version noch überrascht werden dürften. Denn diese bietet nicht nur eine überarbeitete Grafik und verbesserte Steuerung, sondern auch eine neu gestaltete Geschichte.

Ihr solltet Resident Evil 4 spielen, wenn:

+ihr euch auch als „alter“ Fan noch mal überraschen lassen wollte

+ihr guten Action-Horror mögt

+ihr nach einer spannend erzählten Geschichten sucht

Sechs Jahre nach den Ereignissen aus Resident Evil 2, schlüpft ihr in die Rolle von Leon Kennedy, einem Überlebenden von Raccoon City. Dieser wird in ein entlegenes Dorf irgendwo in Europa geschickt, um das Verschwinden der Tochter des US-Präsidenten zu untersuchen. Dabei wird es etwas aufdecken, das anders ist als alles, dem er sich bisher stellen musste.

5. Hades

Hades – Xbox & PlayStation Trailer

Metascore: 93, User-Score: 8.7, Release: 2018, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Hades ist ein Action-RPG, das man quasi als eine Mischung der preisgekrönten Spiele Bastion, Transistor und Pyre beschreiben könnte. Hades selbst konnte nach seinem Release große Erfolge feiern und ist als Roguelike-Dungeon-Crawler bei Spielern überaus beliebt.

Neben temporeichen Kämpfen bietet Hades eine dichte Atmosphäre und eine fesselnde Handlung, die ihre Charaktere in den Mittelpunkt stellt.

Ihr solltet Hades spielen, wenn:

+ihr interessante Grafikstile mögt

+ihr euch für griechische Mythologie interessiert

+ihr rasante Kämpfe und eine besondere Atmosphäre sucht

Als Prinz der Unterwelt nutzt ihr eure Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um euch aus den Fängen des Totengottes höchstpersönlich zu befreien. Von den Gaben der Götter des Olymp bekommt ihr dafür ungeahnte Fähigkeiten verliehen. Damit bietet euch Hades eine Vielzahl von Möglichkeiten, um euren Charakter nach euren Vorstellungen zu gestalten.

4. God of War: Ragnarök

God of War: Ragnarök Story Trailer

Metascore: 94, User-Score: 8.1, Release: 2022, Weitere Plattformen: –

Mit God of War: Ragnarök erschien 2022 die Fortsetzung vom gefeierten God of War aus dem Jahr 2018. Auch die Fortsetzung bekam viel positive Kritik und erhielt unter anderem die Auszeichnung für „beste Performance“ bei den Game of the Year Awards 2022.

Ihr begleitet Kratos und Atreus auf ihrer Reise durch jede der neun Welten, auf der Suche nach Antworten. Währenddessen bereiten sich die Streitkräfte Asgards auf eine prophezeite Schlacht zum Ende der Welt vor. Kratos und Atreus stellen sich auf ihrer Reise furchterregenden Gegnern wie nordischen Göttern und Monstern entgegen.

Ihr solltet God of War: Ragnarök spielen, wenn:

+ihr wissen wollt, wie Geschichte von Kratos weiter geht

+ihr auf atemberaubende und mystische Landschaften steht

+ihr emotionale Geschichten liebt

Während ihrer Reise müssen sich die zwei Reisenden dann irgendwann entscheiden, ob ihnen ihre eigene Sicherheit oder die Sicherheit der ganzen Welt wichtiger ist, denn die Bedrohung von Ragnarök rückt immer näher.

3. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Killing Monsters Cinematic Trailer

Metascore: 94, User-Score: 8.8, Release: 2019, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt ist der dritte Teil der beliebten Rollenspielserie rund um den Hexenmeister Geralt von Riva. Als Spieler schlüpft ihr erneut in genau diese Rolle und verfolgt die Aufgabe, das Kind aus einer alten Prophezeiung zu finden. Laut einer alten Elfenlegende soll dieses Kind der Schlüssel zur Rettung der Welt sein.

Zwar erwartet euch keine „richtige“ Open-World, aber viele weitläufige Gebiete, die ihr frei erkunden könnt und die euch dabei genügend Abwechslung versprechen. Eure Reise führt unter anderem durch Handelsstädte, Gebirgspässe oder auf eine Pirateninsel.

Ihr solltet The Witcher 3: Wild Hunt spielen, wenn:

+ihr auf realistische Welten mit dynamischem Wetter und Tag-Nacht-Zyklen steht

+ihr eine Story gern mit moralischen Entscheidungen beeinflusst

+ihr die gleichnamigen Romane oder die Serie mögt

Die Welt von The Witcher 3 wirkt durch verschiedene Features, durch die sich auch das Verhalten der NPCs verändert, sehr realistisch. Im Kampf müsst ihr euch als Geralt dann unter anderem exotischen Monstern und übernatürlichen Wesen stellen.

2. Elden Ring

Elden Ring Trailer

Metascore: 96, User-Score: 8.0, Release: 2022, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Elden Ring war der erste Versuch von FromSoftware, ein Spiel mit einer Open-World zu entwickeln. Die Wertungen zeigen, dass sie mit ihrem Konzept dabei ziemlich viel Erfolg hatten. Aktuell warten Spieler übrigens auf den Release der Erweiterung Shadow of the Erdtree.

Während ihr durch die Zwischenlande reist, müsst ihr euch im Kampf gegen seltsamen Kreaturen, wie riesigen Hummern und Drachen sowie knallharte Bosse behaupten. Elden Ring bietet dabei die für Spiele von FromSoftware typischen knackigen und herausfordernden Kämpfe.

Ihr solltet Elden Ring spielen, wenn:

+ihr auf schwierige Kämpfe steht, die euch an eure Grenzen bringen

+ihr geheimnisvolle Welten mögt

+ihr gerne offene Welten erkundet

Elden Ring bietet zwar knackige Herausforderungen, will es euch mit einigen Optionen jedoch auch ein wenig vereinfachen. So könnt ihr das Spiel im Koop-Modus erleben und euch so mit euren Freunden gemeinsam den schwierigen Kämpfen stellen. Auch Beschwörungen können euch im Kampf tatkräftig zur Seite stehen.

1. Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3 kommt auf PS5 – Trailer stimmt auf Konsolen-Release ein

Metascore: 96, User-Score: 8.9, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Baldur’s Gate 3 ist der dritte Teil einer legendären Rollenspiel-Reihe und sackte bereits alle möglichen „Game of The Year“-Auszeichnungen ein. Inspiriert ist das Spiel stark von Dungeons and Dragons. In rundenbasierten Kämpfen müsst ihr die Illithiden besiegen, welche die Welt attackieren. Die Story von Baldur’s Gate 3 spielt übrigens 100 Jahre nach den Ereignissen seines Vorgängers.

Ihr solltet Baldur’s Gate 3 spielen, wenn:

+ihr Fans von Dungeons & Dragons oder anderen Pen&Paper-RPGs seid

+ihr eine tief durchdachte Welt erleben wollt

+ihr bei jedem Spieldurchlauf etwas Neues erleben wollt

Vor allem die detaillierte Story und Welt begeistert Spieler, denn dieses bietet unzählige Möglichkeiten das Spiel durchzuspielen.

Eure Entscheidungen und Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte stark und das macht Baldur’s Gate 3 nicht nur sehr interessant, sondern quasi zum perfekten Rollenspiel. Wenn euch jetzt noch interessiert, welche Spiele im März 2024 besonders beliebt waren, schaut hier vorbei: Das sind die aktuell 5 beliebtesten Games, mit denen Spieler auf der PS5 neu beginnen