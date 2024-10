Throne and Liberty: Alle Codes, die ihr im Oktober 2024 einlösen könnt

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Sobald es neue Codes durch Events gibt, werden wir den Artikel für euch aktualisieren und erweitern. Wenn ihr Fragen zu dem MMORPG Throne and Liberty habt, dann schaut in unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides für euch aufgelistet, damit ihr den Überblick nicht verliert: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Throne and Liberty: Dimensionsvertragsmarken bekommen und geschickt ausgeben – so geht’s

Throne and Liberty: Schmuckmünzen farmen und bedacht ausgeben – so geht’s

In Throne and Liberty gibt es im Oktober 2024 derzeit diese aktiven Codes:

Throne and Liberty: Build für den Einstieg und die Level-Phase – Schwert und Schild plus Zweihänder

Throne and Liberty: So spart ihr tausende Luzent (und damit bares Geld) bei der Aufwertung von Ausrüstung

Throne and Liberty: Verfluchte Einöde – So besiegt ihr Shaikal, den Endboss des Koop-Dungeons

Neues System in Throne and Liberty sollte Anfängern helfen, eine Gruppe zu finden, nervt jetzt zahlreiche Spieler

Throne and Liberty: Leere Lithografie – So stellt ihr das Item her und findet Verzauberte Tinte

Mithilfe von Codes könnt ihr euch, ohne großen Aufwand, Belohnungen in Throne and Liberty sichern. Dabei sollten Spieler regelmäßig die Augen nach neuen Codes offenhalten, da sie oftmals nur eine gewisse Zeit lang gültig sind.

In Throne and Liberty gibt es Codes (auch Gift Codes oder Coupons), mit denen ihr gratis Belohnungen abstauben könnt. Hier findet ihr die aktuellen Codes, die im Oktober 2024 gültig sind, und eine Anleitung, wie ihr sie einlöst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to