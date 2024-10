Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG

Throne and Liberty startet und bietet eine der wenigen völlig neuen MMORPG-Erfahrungen im Jahr 2024. Damit euer Start möglichst reibungslos verläuft, haben wir euch in diesem Artikel alle bisher veröffentlichten Guides und Hilfestellungen aufbereitet.

Das neue MMORPG Throne and Liberty von NCSoft und Amazon Games ist am 26. September 2024 um 19:00 Uhr in den Frühstart gestartet, und zwar auf PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam). Der Free2Play-Launch erfolgte dann am 1. Oktober 2024, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Wenn ihr nicht einfach drauflos spielen und ohne Vorwissen die Fantasy-Welt von Solisium erkunden möchtet, seid ihr hier genau richtig. Basierend auf der koreanischen Version, die bereits seit Dezember 2023 draußen ist, der offenen Beta im Juli und einer extra Review-Fassung konnten wir bereits einige hoffentlich hilfreiche Guides für euch vorbereiten.

Update vom 25. Oktober 2024: Mehrere frische Artikel haben wir euch in die Übersicht gepackt. Ihr erkennt die neuen Guides an dem … ihr ahnt es … NEU.

Dieser Trailer zu Throne and Liberty führt euch in die Story des MMORPGs ein:

Tipps für den Start in Throne and Liberty

Wenn ihr nach Hilfestellungen sucht, die euch den Einstieg in Throne and Liberty erleichtern, schaut hier vorbei:

Wichtiger Tipp: Wer in Throne and Liberty die falsche Gilde wählt, wird die besten Inhalte im MMORPG auf Steam und PS5 niemals sehen. Warum Gilden wichtig sind, erfahrt ihr auch hier:

Tipps für das Endgame von Throne and Liberty

Guides und Tipps für die Endgame-Bosse

Aktuelle Twitch Drops

Was bringen die kommenden Wochen?

Es gibt bereits konkrete Details zu den Startzeiten wichtiger Inhalte wie Events und Burgenbelagerungen. Außerdem steht der Fahrplan für die ersten Updates:

Wie fair ist das Bezahlmodell?

Frühzugang, Währungen, Kampfpass, Shop, Free2Play – hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Bezahlmodell von Throne and Liberty.

Und hier noch eine externe Meinung des YouTubers Kanon:

Lohnt sich Throne and Liberty überhaupt?

Da wir Throne and Liberty bereits viele Stunden spielen konnten, hier unsere bisherige Vorab-Einschätzung:

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen (Start ab dem 26. September 2024). Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.