Die Erzbosse in Throne and Liberty sorgen für Abstürze – Ein Trick kann euch helfen

In Throne and Liberty versammeln sich viele Spieler, um die Erzbosse, auf Englisch Archboss, zu besiegen. Bei der hohen Anzahl der Spieler kommt es nicht selten zu Abstürzen, sodass sogar die Entwickler einschreiten mussten. Ein Trick hilft jedoch gegen die Abstürze.

Was sind die Erzbosse? In Throne and Liberty gibt es verschiedenste Bosse, die man an unterschiedlichen Orten trifft. Die seltensten Bosse sind die sogenannten Erzbosse. Sie erscheinen nur selten und zu vorgeschriebenen Zeiten, die schon lange vorher angekündigt werden.

Der Loot, den diese Bosse fallen lassen, ist mächtig und wertvoll. Wer ein Item von dem Erzboss erhält, kann sich glücklich schätzen. Durch die seltenen Spawns und den guten Loot sind die Bosse heiß begehrt, dementsprechend viele Menschen sind vor Ort. Sogar so viele, dass es zu Spielabstürzen kommt.

Ein Trick kann euch jedoch helfen, die Abstürze zu vermeiden.

Eine Einstellung für weniger Charaktere hilft gegen Abstürze

Was kann man gegen die Abstürze tun? Die Erzbosse locken so viele Spieler an, dass Throne and Liberty bei vielen zu ruckeln beginnt. Bei manchen sorgen die Spieler sogar für Abstürze des Spiels, wobei auch der Loot verloren gehen kann.

Damit euch das nicht passiert, gibt es in den Einstellungen eine Option, die Last von eurem Rechner nimmt. Ihr könnt nämlich die Anzahl der Charaktere herunterstellen. So seht ihr um euch herum weniger andere Menschen, dafür läuft das Spiel viel flüssiger.

Wo kann man das Einstellen? Geht in die Einstellungen (auf dem PC Taste O) und geht in den Reiter Grafik. Dort findet ihr unter Qualität in der Kategorie „Standard“ an fünfter Stelle die Option „Charakteranzahl“.

Stellt die Charakteranzahl am besten auf niedrig, um möglichst viel Leistung herauszuholen.

Wichtig: Denkt nur daran, die Option wieder umzustellen, bevor ihr euch in den nächsten PvP-Kampf stürzt, sondern kann es euch passieren, dass ihr in eine Horde Gegner rennt und es erst merkt, wenn es zu spät ist.

Wenn ihr noch mehr Leistung wollt, könnt ihr auch die Fähigkeiten von anderen Spielern ausblenden. Geht dafür wieder in die Einstellungen und diesmal auf den Reiter Gameplay. Dort findet ihr unter Charakter im Bereich „Angriff“ gleich an erster Stelle die Option zum Einstellen der Fähigkeitseffekte.

Alle Bosse in Throne and Liberty sind vielfältig und bringen ihre eigenen Mechaniken und Fähigkeiten mit. Die Erzbosse mögen zwar zu den mächtigsten gehören und bieten guten Loot, jedoch gehören sie nicht unbedingt zu den nervigsten.