Throne and Liberty: 5 Bosse, die jedem Spieler auf die Nerven gehen

In Throne and Liberty gibt es viele verschiedene Bosse. Jeder Boss hat seine eigenen Kniffe und Mechaniken, die es zu beachten gibt. Fünf Bosse sind dabei besonders nervig für die Spieler.

Was ist das für eine Liste? In Throne and Liberty gibt es ganz verschiedene Bosse und jeder bringt seine eigenen Mechaniken und Fähigkeiten mit, die die Spieler beim Kampf gegen den Boss beachten müssen.

Nicht jeder Boss scheint dabei gleich angenehm zu sein, wenn es um die Mechaniken geht. Während man bei manchen Bossen nur gelegentlich blocken muss, erfordern andere Bosse ein fast perfektes Timing, um ohne zu sterben, durch den Kampf zu kommen.

Diese Liste richtet sich nach der Meinung des Autors und behandelt ausschließlich Feld- und Gildenbosse. Bosse aus den Dungeons wurden nicht in die Betrachtung eingeschlossen. Die Bosse auf der Liste sind in keiner bestimmten Reihenfolge angeordnet.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist Asia-MMORPG-Experte bei MeinMMO. Er hat bereits viele Asia MMORPGs gespielt und spielt das MMORPG in einer der Top-Gilden von Throne and Liberty. Es gibt aktuell keinen Boss im Spiel, den Cedric noch nicht erledigt hat. Für MeinMMO begibt er sich aber auch gerne in zufällige Gruppen, um zu sehen, wie diese die Herausforderungen meistern.

Warum Gilden in Throne and Liberty so wichtig sind, erfahrt ihr hier:

Ahzreil erfordert Teamplay

Der Feldboss Ahzreil befindet sich in den Ruinen des Lichtheiligtums in Gebiet Zerstörter Tempel. Während seine normalen Fähigkeiten aufgrund der langsamen Aufladezeit leicht zu blockieren sind, nervt der Boss vor allem mit seiner Totem-Mechanik.

In der Totemphase spawnt Ahzreil drei Totems und zieht die Spieler in die Mitte zum Boss. Drei zufällige Spieler erhalten je eine tickende Bombe, mit der sie die Totems in die Luft sprengen müssen. Sollte mehr als ein Totem überleben, stirbt meistens ein Großteil der Gruppe.

Das Schicksal vieler Spieler liegt also bei einzelnen, die nicht nur selbst merken müssen, dass der Boss sie ausgesucht hat, sondern sich auch noch untereinander koordinieren müssen, damit nicht alle das gleiche Totem sprengen. In den meisten Fällen endet die Phase mit vielen erledigten Spielern.

Der Boss-Kampf zieht sich durch die Totem-Mechanik häufig unnötig in die Länge und sorgt gerade bei Gruppen aus zufälligen Spielern für viele Fragezeichen über dem Kopf. Selbsterklärend sind die Angriffe des Bosses auf jeden Fall nicht.

Weiter geht es auf der nächsten Seite.