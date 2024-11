Throne and Liberty Tier List für die besten Klassen und Waffen in Raids, Dungeons und PvP

Wenn ihr mit Throne and Liberty startet, könnt ihr recht schnell aus sieben unterschiedlichen Waffen zwei für euer aktuelles Set auswählen. Doch welche Kombination ist für Raids, Dungeons und PvP die beste? Basierend auf den bisherigen Erfahrungen findet ihr hier die Tier List für die besten Waffen und Klassen aus Throne and Liberty.

Zu Beginn eures Abenteuers in Throne and Liberty erstellt ihr euch im recht detaillierten Editor einen Charakter. Zur Auswahl stehen als Volk jedoch nur die Menschen. Auf Klassen im herkömmlichen Sinne verzichtet das MMORPG.

Dafür dürft ihr zwei verschiedene Waffensets einsetzen, zwischen denen ihr im Kampf jederzeit wechseln könnt. Sieben Waffentypen gibt es insgesamt und alle lassen sich mit der Zeit aufs Maximum leveln:

Dolch : Schaltet Feinde mit zwei Giftdolchen in Windeseile aus und teilt zugleich mit enormer Geschwindigkeit großen Schaden aus.

: Schaltet Feinde mit zwei Giftdolchen in Windeseile aus und teilt zugleich mit enormer Geschwindigkeit großen Schaden aus. Schwert und Schild : Blockt Angriffe und beschützt Verbündete, indem ihr Feinde an euch heranzieht oder sie mit brachialer Gewalt wegstoßt und betäubt.

: Blockt Angriffe und beschützt Verbündete, indem ihr Feinde an euch heranzieht oder sie mit brachialer Gewalt wegstoßt und betäubt. Zweihänder : Setzt Feinde mit Hieben außer Gefecht, indem ihr schwingt, schlitzt und betäubt, um schweren Schaden zu verursachen.

: Setzt Feinde mit Hieben außer Gefecht, indem ihr schwingt, schlitzt und betäubt, um schweren Schaden zu verursachen. Langbogen : Macht Gegner bewegungsunfähig und verursacht größeren Schaden aus der Ferne, während ihr Verbündete stärkt.

: Macht Gegner bewegungsunfähig und verursacht größeren Schaden aus der Ferne, während ihr Verbündete stärkt. Armbrust : Greift Feinde mit hoher Geschwindigkeit aus der Ferne an, um ihre Fortbewegung zu beeinträchtigen und kontinuierlich Schaden mit zwei Bögen zu verursachen.

: Greift Feinde mit hoher Geschwindigkeit aus der Ferne an, um ihre Fortbewegung zu beeinträchtigen und kontinuierlich Schaden mit zwei Bögen zu verursachen. Zauberstab und Foliant : Setzt Flüche ein, um Schaden zu verursachen, Feinde über Zeit zu schwächen und Verbündete im Kampf zu heilen.

: Setzt Flüche ein, um Schaden zu verursachen, Feinde über Zeit zu schwächen und Verbündete im Kampf zu heilen. Stab: Mach euch das Wetter in der Schlacht zunutze: Beschwört Blitze oder setzt Feinde in Brand.

Update vom 4. November 2024: Wir haben sämtliche Tier Lists aktualisiert.

Wer hier vorbeischaut, sollte sich in Throne and Liberty unbedingt eine Gilde suchen – hier die Gründe:

Die beste Kombination für den Start

Es ist egal, mit welcher Waffe ihr ins Tutorial von Throne and Liberty startet. Bereits nach kurzer Zeit erreicht ihr einen Übungsbereich sowie eine Waffenkiste, die euch Zugang zu allen sieben Waffentypen des MMORPGs gewährt.

Die Level-Phase könnt ihr zudem problemlos mit allen erdenklichen Waffen-Kombinationen meistern. Mit Blick auf kommende Gruppenherausforderungen, bei denen Tanks und Heiler benötigt werden, kann es jedoch sinnvoll sein, sich frühzeitig mit Zauberstab und Foliant oder Schwert und Schild auseinanderzusetzen.

Empfehlenswerte Kombinationen zum Leveln:

Schwert und Schild plus Zweihänder oder Zauberstab und Foliant

Bogen plus Armbrust oder Stab oder Zauberstab und Foliant oder Armbrust

Stab plus Zauberstab und Foliant

Wichtig! Gerade zu Beginn eines MMORPG-Launches kann sich durch Hotfixes und Updates immer wieder etwas an der Stärke der Waffen ändern. MeinMMO wird diesen Artikel daher regelmäßig für euch aktualisieren.

Woher basieren die Einstufungen in den nachfolgenden Tier Lists? Da wir aktuell nur die offene Beta von Throne and Liberty spielen konnten, bauen wir zum Launch auf die Einschätzungen von Spielern, die bereits unzählige Stunden mit der koreanischen Version des Spiels verbracht haben.

Die YouTuber Kanon, Joei und Grenton haben ihre Erfahrungen aus der Tier-1-Endgame-Stufe in einem Sheet zusammengefasst, das ihr auf docs.google.com findet. Das begleitende Video zur Tier List findet ihr auf YouTube.

Throne and Liberty: Tier List für PvE-Raids und -Dungeons

Im Folgenden findet ihr die derzeitige Tier List für die verschiedenen Waffen-Kombinationen, mit Blick auf reine PvE-Inhalte wie Dungeons und Raids – mit S-Tier als beste Einstufung und C-Tier als schlechteste Bewertung.

Waffen-Kombinationen mit S-Tier

Schwert und Schild plus Zweihänder (Tanks)

Schwert und Schild plus Zauberstab und Foliant (Tanks)

Bogen plus Zauberstab und Foliant (Heiler)

Stab plus Zauberstab und Foliant (Heiler)

Dolche plus Armbrust (DD)

Waffen-Kombinationen mit A-Tier

Bogen plus Stab (DD)

Bogen plus Armbrust (DD)

Schwert und Schild plus Dolche (Tanks)

Schwert und Schild plus Armbrust (Tanks)

Zauberstab und Foliant plus Schwert und Schild (Heiler)

Waffen-Kombinationen mit B-Tier

Bogen plus Dolche (DD)

Zweihänder plus Dolche (DD)

Stab plus Dolche (DD)

Zauberstab und Foliant plus Dolche (Heiler)

Zauberstab und Foliant plus Armbrust (Heiler)

Stab plus Zauberstab und Foliant (DD)

Stab plus Armbrust (DD)

Zweihänder plus Armbrust (DD)

Waffen-Kombinationen mit C-Tier

Zauberstab und Foliant plus Zweihänder (Heiler)

Schwert und Schild plus Stab (Tanks)

Schwert und Schild plus Bogen (Tanks)

Zweihänder plus Stab (DD)

In Throne and Liberty erwarten euch viele Gilden- und Raid-Inhalte.

Throne and Liberty: Tier List für PvP mit kleinen Teams (Arena)

Im Folgenden findet ihr die derzeitige Tier List für die verschiedenen Waffen-Kombinationen, mit Blick auf kleinere PvP-Kämpfe, etwa in Arenen, Open-World-Dungeons oder bei bestimmten Events – mit S-Tier als beste Einstufung und C-Tier als schlechteste Bewertung.

Waffen-Kombinationen mit S-Tier

Zweihänder plus Dolche

Zweihänder plus Schwert und Schild

Schwert und Schild plus Zauberstab und Foliant

Waffen-Kombinationen mit A-Tier

Zauberstab und Foliant plus Dolche

Stab plus Dolche

Schwert und Schild plus Dolche

Armbrust plus Dolche

Bogen plus Dolche

Waffen-Kombinationen mit B-Tier

Stab plus Zauberstab und Foliant

Bogen plus Zauberstab und Foliant

Bogen plus Stab

Stab plus Armbrust

Zweihänder plus Armbrust

Waffen-Kombinationen mit C-Tier

Bogen plus Armbrust

Schwert und Schild plus Armbrust

Zweihänder plus Stab

Zauberstab und Foliant plus Armbrust

Schwert und Schild plus Stab

Geht es euch um PvP in kleinen oder großen Gruppen?

Throne and Liberty: Tier List für PvP mit vielen Spielern (Belagerungen)

Im Folgenden findet ihr die voraussichtliche Tier List für die sieben Waffentypen, mit Blick auf große PvP-Schlachten, etwa bei Burgbelagerungen oder Eroberungen – mit S-Tier als beste Einstufung und B-Tier als schlechteste Bewertung.

Waffen-Kombinationen mit S-Tier

Zweihänder plus Schwert und Schild

Schwert und Schild plus Zauberstab und Foliant

Bogen plus Stab

Stab plus Zauberstab und Foliant

Waffen-Kombinationen mit A-Tier

Schwert und Schild plus Dolche

Stab plus Dolche

Bogen plus Dolche

Armbrust plus Dolche

Bogen plus Zauberstab und Foliant

Zweihänder plus Dolche

Zauberstab und Foliant plus Dolche

Waffen-Kombinationen mit B-Tier

Bogen plus Armbrust

Stab plus Armbrust

Zweihänder plus Armbrust

Waffen-Kombinationen mit C-Tier

Zweihänder plus Stab

Zauberstab und Foliant plus Armbrust

Schwert und Schild plus Armbrust

Schwert und Schild plus Stab

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.