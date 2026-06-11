Nachfolger von ArcheAge zeigt erstmals Kampf, Spieler spotten: Kein Wunder, dass der Schöpfer das Projekt verlassen hat

ArcheAge Chronicles ist eines der spannendsten neuen MMORPGs 2026. Jetzt haben die Entwickler erstmals Kampf-Gameplay gezeigt. Der Clip zerreißt die Community in zwei Lager.

Was zeigt der neue Clip? Die Entwickler von ArcheAge Chronicles halten sich weiterhin überraschend bedeckt, wenn man bedenkt, dass das ambitionierte MMORPG im 4. Quartal 2026 erscheinen soll. Immerhin ist das Team mittlerweile dazu übergegangen, erstes Material aus dem Spiel auf den sozialen Plattformen rauszuhauen.

Auf den Screenshot aus der ersten Juni-Woche folgte jetzt auf X ein kurzer Clip, der erstmals Kampf-Gameplay zeigt. Wir sehen eine Kämpferin, die sich mit einer Einhandaxt bewaffnet mit gleich mehreren Gegnern anlegt. Sie rollt, weicht aus, springt zurück und schleudert immer wieder Wurfäxte auf ihre Opfer. Die Schläge scheinen durchaus eine gewisse Wucht zu besitzen.

Auffällig ist zudem das unauffällige User Interface. Im oberen Bereich sehen wir nur eine Info zur gerade aktiven Quest sowie eine Kompass-Markierung zur Orientierung, die an das Pendant aus The Elder Scrolls Online erinnert. Links unten finden sich die Steuerkreuz-Funktionen, über die man beispielsweise Tränke und Gegenstände nutzen kann.

Daneben liegen die Gesundheits- und Ausdauerbalken, an denen auch die gerade aktiven Buffs sowie Debuffs angezeigt werden. Rechts unten befinden sich indes alternative Funktionen für die Aktionstasten, die man in Kombination mit einer Schultertaste aktiviert. Dort sehen wir ein Kartensymbol, das Reittier sowie einen Gegenstand, der an einen Gleiter erinnert. Doch seht selbst:

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„Der Kampf sieht fantastisch aus!“ vs. „Wow, das sieht furchtbar aus“

Wie reagiert die Community auf den Clip? Sehr gemischt. Eine Gruppe von Spielern feiert die Szene und freut sich auf den Release.

Zenfar schreibt etwa auf X: „Kann es kaum erwarten, zu spielen. Der Kampf sieht fantastisch aus! Kündigt ihr bald den Gleiter an?“

Oreo freut sich auf X: „Der Kampf sieht sehr flüssig aus.“

54H30H feiert auf X die Waffenwahl: „Sieht gut aus. Wurfäxte sind meine Lieblingswaffen in Spielen.“

Diverse andere Spieler zeigen sich indes wenig begeistert und werfen die aus ihrer Sicht mangelhafte Qualität der Szene in einen Topf mit dem Weggang von ArcheAge-Gründer Jake Song im Januar 2025.

Hli V spottet auf X: „Wow, das sieht furchtbar aus, genau wie Chrono Odyssey. ArcheAge-Fans, wollt ihr ernsthaft behaupten, dass das in Ordnung aussieht? Anscheinend hat Jake Song erkannt, wie schlecht es war, und das Projekt deswegen verlassen.“

MidexHealed schlägt auf X in eine ähnliche Kerbe: „Alter, das sieht ja total schlecht aus, HAHAHA. Kein Wunder, dass Jake abgehauen ist. Ihr habt die beste PvP-MMO-Reihe ruiniert, anstatt einfach AA2 zu machen.“

Scherwin kritisiert auf X: „Für ein Mobile-Game wäre das okay, denke ich. Für ein PC-Spiel sieht das einfach nur schlecht aus, vor allem für ein Spiel mit einer IP wie ArcheAge.“

Wie sieht es bei euch aus: Gefällt euch das gezeigte Gameplay oder schreckt euch der Clip eher ab? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Video starten ArcheAge Chronicles: Trailer zeigt erstmals den Nachfolger von ArcheAge Autoplay

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Kritik? Warum Jake Song XL Games seinerzeit verlassen hat, ist bis heute unklar. Klar ist aber, dass sich ArcheAge Chronicles seit seinem Weggang im Januar 2025 noch einmal spürbar gewandelt haben dürfte. Vor fast anderthalb Jahren gab es sicherlich noch kein Kampfsystem, das in der gezeigten Form spielbar war.

Zudem sollte man aus meiner Sicht nicht von einem 24 Sekunden langen Clip auf die grundsätzliche Qualität der Kämpfe schließen. Die lässt sich erst erahnen, wenn man selbst den Controller in der Hand hat und spielt.

Der Clip an sich zeigt indes genau das, was uns die Entwickler vergangenes Jahr als Besonderheiten der Kämpfe genannt hatten. Hier ein kleiner Teil des Ausschnitts aus unserem Interview:

Der Kampf in ArcheAge Chronicles ist so konzipiert, dass er sich reaktionsschnell, flüssig und ausdrucksstark anfühlt – wir haben ihn als vollwertiges Action-Kampfsystem entworfen, nicht als Tab-Targeting oder automatisiert. Das bedeutet, dass Bewegung, Timing und Positionierung wichtig sind – ebenso wie eure Entscheidungen bezüglich Waffen, Fähigkeiten und Taktiken. […] Mechanisch spielen Dinge wie Ausweichen, Blocken und Parieren eine zentrale Rolle im Kampfgefühl. Ihr müsst Angriffen aktiv ausweichen, eure Blocks richtig timen und die Angriffsmuster der Feinde lernen – insbesondere bei Bosskämpfen oder Dungeon-Begegnungen. Es geht nicht nur um Werte, sondern um Geschicklichkeit. Kombos sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Designs. Einige Fähigkeiten können für Bonuseffekte aneinandergereiht werden, und andere können je nach Timing, Zustand des Feindes oder Synergie mit Gruppenmitgliedern unterschiedlich interagieren. […] XL Games gegenüber MeinMMO

Die vollständige Antwort sowie das gesamte Interview aus dem August 2025 findet ihr im Folgenden:

Mehr zum Thema Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten von Karsten Scholz

Wann kann ich selbst spielen? Vielleicht schon in wenigen Tagen! Im Mai hatte eine chinesische Webseite berichtet, dass XL Games für das Steam Next Fest im Juni 2026 eine spielbare Demo anbieten möchte. Das Event läuft vom 15. bis zum 22. Juni. Das wäre also bereits in der kommenden Woche.

Skeptisch macht uns jedoch, dass es für die westlichen Communitys bisher keinerlei offizielle Ankündigung von den Entwicklern gibt. Unklar ist daher auch, ob alle Interessierten reinspielen dürfen, oder ob der Playtest in limitierter Form stattfinden wird – und in welcher Form sich Spieler dann für diesen Playtest anmelden können. Mehr dazu erfahrt ihr hier: ArcheAge Chronicles kündigt Beta des MMORPGs und neuen Konkurrenten für Albion Online an