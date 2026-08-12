Ein Koop-Spiel auf Steam wurde mit 20 Mio. Spielern zum Mega-Hit, haut das letzte große Update raus, kostet gerade nur 3,74 €

Der Steam-Hit Peak schickt euch ab jetzt in zwei neue Biome, aber soll anschließend keine großen Updates mehr bekommen.

Um welches Spiel geht es? PEAK, ein Koop-Kletterspiel, das im Juni 2025 auf Steam veröffentlicht wurde und in den darauffolgenden Wochen und Monaten zu einem Hit heranwuchs. Die Entwickler vermeldeten über 20 Millionen Spieler und auf Steam ist es bei über 281.000 Reviews zu 94 % positiv.

In PEAK müsst ihr alleine oder mit bis zu 3 Freunden als verirrte Pfadfinder einen Berg hinaufklettern, dessen Layout sich alle 24 Stunden ändert. Dabei könnt ihr Hilfsmittel wie Kletterhaken und Seile nutzen sowie euch gegenseitig helfen.

Da richtig gute Freunde einander in solchen Spielen aber nicht helfen, sondern laut lachend dabei zusehen, wie ihre Gefährten hilflos in den Abgrund stürzen, wurde Peak nicht nur als Koop-Spiel ein Erfolg, sondern fand auch sehr großen Anklang unter Streamern und deren Zuschauern auf Twitch.

Video starten Peak gibt im Trailer einen Vorgeschmack auf das letzte große Update des Koop-Hits Autoplay

Neue Biome, ein Jetpack und Ascent 8

Was ist das für ein Update? Knapp 14 Monate nach dem Release haben die Entwickler von PEAK nun das finale Major-Update veröffentlicht. Der Koop-Hit wird anschließend nur noch Bug-Fixes und Wartungen erhalten. Neue Inhalte erscheinen keine mehr. Die Entwickler hatten das Spiel nämlich nie als Live-Service-Game betrachtet.

Was bringt das Update? Das Herzstück des neuen Updates sind zwei neue Biome, „Gloom“ und „The Citadel“, die sich in der Rotation zukünftig mit „Caldera“ und „The Kiln“ abwechseln werden. Außerdem gibt es nun mysteriöse Statuen, die … irgendwas machen. Welchen Zweck diese Statuen genau erfüllen, wollten die Entwickler jedoch nicht verraten. Das sollt ihr selbst herausfinden.

Ähnlich sieht es bei der neuen Schwierigkeitsstufe „Ascent 8“ aus. Welche besondere Herausforderung diese euch bietet, wollten die Entwickler nicht spoilern. Stattdessen verrieten sie jedoch, dass sie Ascent 7 überarbeitet haben:

Wir waren der Meinung, dass das Verbot, Spieler wiederzubeleben, zwar eine Herausforderung darstellte, diesen „Ascent“ jedoch weniger spaßig machte und nicht dem Geist des Spiels entsprach (und bei einem Solo-Durchlauf ohnehin sinnlos ist!). Anstelle von „Du kannst Tote nicht wiederbeleben“ gilt nun „Du startest verflucht und erhältst bei jeder Wiederbelebung weitere Flüche“, um wiederholte Todesfälle angemessen zu bestrafen, ohne die Spieler vollständig vom Rest des Durchlaufs auszuschließen.

Zudem gibt es 10 neue Badges, Clown Luggage und mindestens drei neue Items: ein Jetpack, den sogenannten Warp-Fungus und einen Glider. Ebenso gibt es eine Reihe von Fixes. Die vollständigen Patch Notes könnt ihr auf Steam nachlesen.

Aktuell könnt ihr PEAK auf Steam zu einem reduzierten Preis erwerben. Das Spiel ist bis zum 18. August 2026 um 50 % reduziert und kostet nur 3,74 Euro. Das ist obendrein der niedrigste Preis, zu dem ihr PEAK bislang offiziell auf Steam erwerben konntet.

Interessant ist aber auch die Story hinter PEAK: Das Spiel entstand, weil das ursprünglich geplante neue, große Projekt des Studios nach Unstimmigkeiten mit dem Finanzierungspartner gestrichen wurde. Die Erschöpfung des Teams mündete dann in der Idee, statt das nächste große Spiel anzufangen, zwei kleine Projekte zu starten. Hier könnt ihr die gesamte Geschichte nachlesen: Sie cancelten ihr Spiel und arbeiteten an einem Spaß-Projekt: Es verkaufte sich 1 Million Mal auf Steam