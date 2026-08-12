Die vergessene Pokémon-Alternative der Macher von Crimson Desert hat endlich einen Release-Zeitraum und ich weiß nicht, was ich davon halten soll

2021 wirkte der Kreaturensammler DokeV wie das nächste große Ding, das es endlich mit Pokémon aufnehmen könnte. 5 Jahre später spendiert Entwickler Pearl Abyss einen Release-Zeitraum. Wie steht es mittlerweile um das Spiel?

Was war das noch gleich für ein Spiel? Wenn es euch wie mir geht, dann habt ihr DokeV mittlerweile fast vergessen. Hier eine kurze Wiederholung: Pearl Abyss, der Entwickler hinter dem erfolgreichen MMORPG Black Desert Online, kündigte 2019 gleich 3 neue Spiele an: Crimson Desert, PLAN 8 und eben DokeV, ein Kreaturensammel-MMO mit Open World. Darin sollen wir Dokebi sammeln, Kreaturen, die auf den koreanischen Fabelwesen „Dokkaebi“ basieren.

Für den großen gamescom-Trailer 2021 entfiel dann das MMO-Label, aus DokeV wurde ein Action-Adventure. Damals machte DokeV vor allem mit seiner Grafik und dem eingängigen K-Pop-Sound auf sich aufmerksam. Ihr könnt euch den Trailer hier nochmal anschauen:

Video starten Ein früher Trailer zu DokeV, dem Pokémon-Rivalen der Entwickler von Crimson Desert Autoplay

Da war ja noch was

Mir ist diese Pokémon-Alternative vor allem aus zwei Gründen im Gedächtnis geblieben. Zum einen persönlich – ich meine, wer hätte denn 2021 gedacht, dass ein Pokémon-artiges Spiel mal SO aussehen könnte? Zum anderen aber auch beruflich: Ich habe Mitte 2022 als Freelancerin bei MeinMMO angefangen, kurz bevor DokeV auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Ich weiß noch, dass ich in meiner damaligen Naivität dachte, dass das Spiel trotzdem in absehbarer Zeit erscheint, und mich darauf freute, es zu covern. Und dann: nichts. Jahrelang hörte man kaum etwas zu DokeV, außer, dass es hinter dem großen Bruder Crimson Desert zurücktreten musste.

Nach dem Release im Frühjahr 2026 erinnerte Pearl Abyss sich – und uns – aber plötzlich daran, dass es ja noch diesen Kreaturensammler in Entwicklung hat. Ich muss gestehen: Mittlerweile hatte ich das Spiel schon komplett vergessen und als „das kommt eh nie“ abgeschrieben. Und das, obwohl ich in den Jahren zuvor doch immer mal wieder daran gedacht hatte.

Im aktuellen Finanzbericht bestätigte Pearl Abyss jetzt, dass DokeV neben Plan 8 in der aktiven Entwicklung ist und in der zweiten Jahreshälfte 2028 erscheinen soll.

Ich hab mich im ersten Moment wirklich über die Nachricht gefreut, weil ich mich erinnert habe, dass ich damals so Bock auf dieses Spiel hatte. Als ich mir dann für diesen Artikel nochmal den Trailer anschaute, war ich schon etwas zurückhaltender.

Die Grafik, die mich damals noch so umgehauen hatte, ist zwar immer noch durchaus beachtlich, aber eben längst nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, das sie mal war. Immerhin steht mit Aniimo ein bildhübscher Kreaturensammler in den Startlöchern, und selbst Palworld sieht mittlerweile ganz schick aus. Und wer weiß, wie weit die Konkurrenz bis in 2 Jahren ist?

Trotzdem möchte ich DokeV noch nicht ganz abschreiben. Pearl Abyss hat ja gerade erst mit Crimson Desert gezeigt, dass sie Spiele, an die man kaum noch geglaubt hat, doch zur Tür rausbekommen und damit sogar richtig erfolgreich sein können.

Außerdem hat sich Pearl Abyss zwar vom MMO-Label distanziert, das heißt jedoch nicht, dass DokeV ein reiner Singleplayer wird: Es soll durchaus Koop-Elemente geben, wie gemeinsame Kämpfe gegen Boss-Monster. Damit könnte der Titel in die aktuell erfolgversprechende Richtung „irgendwas mit MMO-Elementen“ gehen. Also, wer weiß, vielleicht überrascht uns DokeV ja doch noch.

Wie geht es euch? Sehnt ihr euch noch nach einer Pokémon-Alternative mit fotorealistischer Grafik, oder habt ihr euch längst innerlich von dem Spiel verabschiedet?

Zum Glück müsst ihr nicht bis 2028 warten, um auf Monster-Jagd zu gehen. Denn das Genre ist aktuell richtig stark. Hier findet ihr 13 Spiele zum Monstersammeln, die es auch mit Giganten wie Pokémon und Palworld aufnehmen können. Da ist bestimmt auch für euren Geschmack etwas dabei.