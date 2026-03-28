Entwickler hinter Crimson Desert widmen sich nach dem großen Erfolg einem neuen Rivalen von Pokémon, der schon vor 7 Jahren angekündigt wurde

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2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Entwickler hinter Crimson Desert widmen sich nach dem großen Erfolg einem neuen Rivalen von Pokémon, der schon vor 7 Jahren angekündigt wurde

Die Entwickler hinter Crimson Desert wollen an ihrem Rivalen zu Pokémon weiterarbeiten. Der wurde schon vor 7 Jahren angekündigt und könnte jetzt in wenigen Jahren erscheinen.

Was ist das für ein Pokémon-Rivale? Im Jahr 2019 hat der Entwickler hinter Crimson Desert, Pearl Abyss, bei einer Präsentation das neue Spiel namens DokeV angekündigt. Das ist ein Open-World-Spiel, bei dem ein Haufen Kreaturen gefangen werden muss (youtube.com).

Eigentlich war DokeV als MMORPG gedacht, wurde später jedoch als Singleplayer-RPG weiterentwickelt (via gamesradar.com). Viele Jahre war es eher ruhig um den Pokémon-Rivalen, bis sich jetzt der CEO von Pearl Abyss zu dem Spiel geäußert hat.

Hier gibt es einen etwas älteren Trailer zu DokeV. Wie es final aussehen wird, ist unbekannt:

Ein früher Trailer zu DokeV, dem Pokémon-Rivalen der Entwickler von Crimson Desert
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Nach dem Erfolg von Crimson Desert liegt der Fokus auf DokeV

Wie erfolgreich war Crimson Desert? Bereits am ersten Tag wurden 2 Millionen Exemplare von Crimson Desert verkauft. Innerhalb der ersten vier Tage ist die Zahl auf 3 Millionen gestiegen. Während eines Meetings gab der CEO von Pearl Abyss, Heo Jin-young, bekannt, dass das Studio bald die Meldung über 5 Millionen verkaufte Kopien an die Shareholder übermitteln könne (via videogameschronicle.com).

Der Fokus liegt jetzt auf DokeV: Die Seite gamesradar.com berichtet über ein weiteres Meeting mit Shareholdern. Dort sagt der CEO, das Kernteam der Entwickler bei Pearl Abyss werde in Zukunft an DokeV arbeiten.

Weiterhin erwähnt Heo Jin-young ein grob geschätztes Zeitfenster für Vervollständigung und Aufpolierung des Open-World-Pokémon-like. Laut ihm werde das Team das Entwicklungstempo anziehen und in 2 oder 3 Jahren sollte DokeV fertig und aufpoliert sein.

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Wie findet ihr DokeV bisher und wartet ihr noch auf den großen Singleplayer-Pokémon-Konkurrenten oder bleibt ihr beim Original? Pearl Abyss stand erst vor kurzem in der Kritik. In Crimson Desert wurde ein KI-generiertes Bild gefunden, obwohl keine KI zur Gestaltung des Spiels eingesetzt werden sollte: Crimson Desert entschuldigt sich für KI-Bilder, verspricht, Maßnahmen zu ergreifen: „Entspricht nicht unseren Standards“

Quelle(n): gamesradar.com
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