„Entspricht nicht unseren Standards“: Crimson Desert entschuldigt sich für KI-Bilder, verspricht, Maßnahmen zu ergreifen

In Crimson Desert hat ein Nutzer KI-Bilder an den Wänden gefunden und die Entwickler konfrontiert. Die räumen nun Fehler ein, entschuldigen sich und möchten alles wieder gut machen.

Was sind das für Bilder? In Crimson Desert haben Nutzer bereits kurz nach dem Release KI-Bilder an den Wänden entdeckt. Sie weisen die typischen Probleme auf, wie dass Beine verschwinden oder Arme zu Beinen werden.

Die gefundenen KI-Bilder waren vor allem Gemälde und andere 2D-Assets, die in Gebäuden hängen und den Spielern im ersten Moment gar nicht auffallen. Die Entdeckung hingegen war für die Fans dann jedoch ein großer Schock.

So hieß es zuvor deutlich, dass man Crimson Desert nicht mit Hilfe von KI gestaltet habe. Doch die Nutzer behielten recht, denn die Entwickler räumen jetzt große Fehler ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Entschuldigung der Entwickler

Wie reagieren die Entwickler auf die Vorwürfe? Die Entwickler von Crimson Desert haben zugegeben, dass es sich bei den Gemälden wirklich um KI-Generierte Assets handelt.

Diese seien, so ein Statement auf X.com, in der frühen Entwicklungsphase als Platzhalter verwendet worden, damit die Entwickler ein Gefühl für die Welt und die Atmosphäre bekommen können und nicht auf fehlende Texturen schauen müssen.

Laut den Entwicklern war es aber schon immer in ihrem Sinn, diese Assets vor der Veröffentlichung wieder auszutauschen und damit die Qualität wie versprochen abzuliefern.

Dies sei jedoch nicht wie geplant gelaufen, weshalb die Assets es ins fertige Spiel geschafft haben. Auch dass die Entwickler überhaupt KI verwendet haben, hätten sie vorher ausdrücken sollen, schreiben sie in der Stellungnahme.

Wie geht es jetzt weiter? Die Entwickler von Crimson Desert haben erklärt, dass sie alle Assets im Spiel auf Spuren von KI untersuchen wollen und in den kommenden Patches die KI-Assets dann gegen echte Grafiken austauschen wollen.

Gleichzeitig haben die Entwickler angekündigt, eine Untersuchung der eigenen Prozesse vorzunehmen, um dafür zu sorgen, dass solche Fehler in Zukunft nicht mehr passieren. Auch an der Transparenz während der Entwicklung sowie an der Kommunikation mit den Spielern wollen sie arbeiten.

Crimson Desert sollte ohne KI entstehen. Durch den Fund der Spieler haben die Entwickler an Vertrauen der Spieler verloren, dass sie sich nun mit einer sauberen Aufarbeitung wieder verdienen müssen. Immerhin eines der größten Probleme des Spiels gehen sie aktiv an: Crimson Desert Patch 1.00.03 vom 23. März bringt Lager und verbessert Steuerung – Patch Notes