Fans von Crimson Desert wird klar, wem sie den Steam-Hit zu verdanken haben: „Ihr seid gelaufen, damit wir rennen können”

Crimson Desert ist auf Steam sowie der PS5 ein dicker Hit. Weil das Open-World-Abenteuer jedoch irgendwie finanziert werden musste, danken Fans nun den vergessenen Helden hinter der Entwicklung.

Wer sind diese vergessenen Helden? Der Reddit-Nutzer und Crimson-Desert-Fan TheForbiddenLands spricht einen Dank aus, den er sowie über 1.700 weitere Spieler als dringend nötig empfinden: „Vielen Dank an die Spieler von Black Desert Online für die Finanzierung von Crimson Desert.”

Vielen Dank an die Spieler von Black Desert Online für die Finanzierung von Crimson Desert. […] Pearl Abyss wurde für all die Updates mit viel Lob überschüttet, und das zu Recht, aber ich möchte mich auch bei den spendablen und generell allen Spielern bedanken, die in BDO Dinge gekauft haben, um Daeil Kims Vision zu finanzieren.

Video starten Black Desert Online: Der Entwickler erklärt den neuen Hardcore-Server Autoplay

Dank MMO-Fans zum großen Hit

Welchen Spielern wird gedankt? Das MMO von Pearl Abyss hat in seiner über 10 Jahre langen Lebenszeit eine Menge Spieler erreicht, die bereit waren (und immer noch sind), ihr Geld in Black Desert zu investieren. Zu diesen gehört auch der Spieler und Reddit-Nutzer Senjian, der vor seinen 250 Stunden in Crimson Desert auch eine Menge Zeit in BDO verbracht hat:

„Ich habe über einen Zeitraum von sieben Jahren monatlich 100 € für BDO ausgegeben. […] Ich bin froh, dass sie das Geld dafür verwendet haben, kompetente Mitarbeiter einzustellen.”

Und auch wenn einige Spieler aus der Community diese Summen persönlich niemals in ein MMO stecken würden, erkennen sie trotzdem an: „Ihr seid gelaufen, damit wir rennen können. Hut ab!”

Die Nachricht vieler Spieler von BDO an Crimson-Desert-Fans: Eine dicke Empfehlung, dem MMORPG von Pearl Abyss auch eine Chance zu geben. Und diese Empfehlung funktioniert.

Der Verfasser des Posts zeigt bereits mit einem Screenshot als Bildbeweis, dass er das Spiel auf seiner PS5 installiert hat.

Wart ihr vor Crimson Desert auch bereits Fans von Black Desert Online? Oder seid ihr durch das Open-World-Game doch erst jetzt auf das MMORPG aufmerksam geworden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteurin Caro hat die Macher von Black Desert, darunter auch die CEO des MMORPGs, beim Community-Event getroffen und konnte mitansehen, wie viel das Spiel seinen Fans bedeutet: Zum 10. Jubiläum von Black Desert teilen uns die Macher mit: Sie stehen vor der schwierigsten Herausforderung, die jedes MMO irgendwann betrifft