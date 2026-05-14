Die Entwickler von Crimson Desert bringen ständig neue Updates, für einen alten Gamer ist das zu viel

Die Entwickler von Crimson Desert bringen im Akkord neue Updates für das Open-World-Spiel auf Steam. Für einen älteren Gamer ist das jedoch zu viel.

Um wen geht es? Ein 35-jähriger Gamer hat sich auf Steam über die ständigen Updates bei Crimson Desert beschwert. Er habe einen Job, ein stressiges Leben und nutze die freie Zeit eher für die Familie. Entsprechend begrenzt seien die Möglichkeiten, Crimson Desert zu spielen.

Doch immer, wenn er gerade mal eine Stunde Zeit habe, den Titel zu zocken, könne er nicht einfach loslegen. Er muss erstmal das neueste Update laden und das kann dauern.

Wer Zeit sparen will sollte sich Rokade zu legen:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Viele Updates haben auch ein Problem

Warum dauert das so lange? Crimson Desert hat seit dem Release fast wöchentlich einen Patch erhalten, der den Titel verbessert hat. Die Patches sind dabei unterschiedlich groß, manchmal muss jedoch das ganze Spiel einmal überprüft werden, was auf Steam auch mal länger dauern kann.

Wer allerdings langsames Internet hat und dann noch selten spielt, der darf vor jedem Start erst einmal Minuten oder gar Stunden lang patchen, vor allem wenn nur wenig Bandbreite verfügbar ist.

So ergeht es auch dem Gamer auf Steam, der sich in einem Rundumschlag über zu viele Updates, schlechtes Upscaling und Raytracing, sowie das Interieur Design beschwert.

„Wenn ich also die seltene Gelegenheit habe, diese laute Welt für einen kurzen Moment auszublenden – zack – ist es Zeit für ein Update. Bis ich fertig bin, ist es schon Zeit fürs Bett oder ich muss zur Arbeit eilen. Ich habe das Update gemacht, ohne auch nur eine Sekunde spielen zu können.“

Wie sehen die Spieler das? In den Kommentaren auf Steam wird die Meinung des älteren Gamers zerrissen. Die anderen Spieler können nicht nachvollziehen, warum der Gamer sich über kostenlose Patches für ein Spiel aufregt, das nicht mal Mikrotransaktionen anbietet. So schreiben sie auf Steam:

-={LG}=-: „Du bist nicht sauer wegen der Upates, du bist sauer, weil deine Downloads unerträglich langsam sind. […] Es ist nicht die Schuld des Spiels oder der Entwickler, dass du 90 Minuten brauchst, um einen 2,5 GB Patch herunterzuladen. Wer eine normale Internetgeschwindigkeit hat, ist deshalb noch lange kein im Keller lebender Nerd. Das kostenlose WLAN bei McDonald’s hätte nicht länger als 10 Minuten gebraucht.“

thundarr21: „Du willst keine Updates? Dann trenn deine Internetverbindung oder verhindere, dass das Spiel online geht. Das ist kein verdammtes Persistent-Online-Game, das eine ständige Verbindung erfordert. Die meisten Leute würden alles für die Art von Support geben, die Pearl Abyss für dieses Spiel zeigt.“

Der Post zeigt auf jeden Fall, dass man es nie allen recht machen kann. Uns interessiert hier ganz besonders eure Meinung! Findet ihr Pearl Abyss updatet Crimson Desert zu häufig und man kommt nicht aus dem Update-Zyklus heraus? Oder ist der ältere Gamer hier ganz alleine mit seiner Meinung? Schreibt es in die Kommentare! Crimson Desert bricht seinen eigenen Rekord auf Steam, doch ein Detail ist weiterhin das größte Hindernis