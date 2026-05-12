Crimson Desert verdient über 151 Millionen Euro, will Erfolg nutzen, um das Spiel noch deutlich zu vergrößern

Die Entwickler von Crimson Desert haben einige Zahlen zu ihrem RPG-Erfolg veröffentlicht. Gleichzeitig verrät Pearl Abyss, dass sie das Spiel deutlich vergrößern wollen und einen DLC in Erwägung ziehen.

Wie sehen die Zahlen zu Crimson Desert aus? Pearl Abyss hat ihren Finanzreport für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Dort werden Zahlen angegeben, wie viel Crimson Desert an Umsatz erzielt habe.

Dabei werden jedoch nur die Umsätze aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Bedeutet: Pearl Abyss hat vom Release am 19. März bis zum Ende des Monats etwa 151 Millionen Euro erzielt. Dabei sollen die Einnahmen jeweils zur Hälfte von der Konsole und dem PC kommen.

Des Weiteren prognostizierte Pearl Abyss für Crimson Desert einen Jahresumsatz von ca. 368 bis 438 Millionen Euro (via ign.com).

Video starten Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug Autoplay

Pearl Abyss will ihren Hit auf die „nächste Stufe“ bringen

Was wurde noch angekündigt? Pearl Abyss liefert seit dem Release von Crimson Desert fleißig Updates für ihren RPG-Erfolg.

Neben einem veränderbaren Schwierigkeitsgrad, dem Einstellen der Kamera oder dem Zähmen von wilden Tieren, um sie eurer Mountsammlung hinzuzufügen, hat Crimson Desert immer wieder Updates und Verbesserungen gebracht. Sogar so viele Updates, dass sie ihre Roadmap von 3 Monaten in nur 3 Wochen abschließen konnten.

Im Finanzreport wird gesagt, Pearl Abyss möchte sich weiterhin darauf konzentrieren, die Zufriedenheit der Spieler mit kontinuierlichen Updates zu steigern und Verkäufe zu erhöhen. Auch die Marktpräsenz soll durch Ausweitung auf weitere Plattformen vergrößert werden.

Pearl Abyss redet von der „nächsten Stufe“: Des Weiteren verrät Pearl Abyss, dass sie verschiedene Möglichkeiten prüfen, Crimson Desert auf die „nächste Stufe“ zu bringen. Dabei wird auch ein DLC in Erwägung gezogen. Was das genau heißt, wurde leider nicht verraten.

Die Entwickler wollen weitere Details bekannt geben, sobald konkrete Pläne stehen.

Viele Spieler sind von Crimson Desert überzeugt und haben etliche Stunden Spaß mit Kliff und seinen Freunden. Für einige Gamer ist es sogar das neue Skyrim, in dem sie lieber einfach die Welt erkunden, als der Geschichte hinterherzujagen: Die Community hat ihr neues Skyrim gefunden und erklärt, wieso sie nach hunderten Stunden noch nicht genug hat