Crimson Desert setzt sich eine Roadmap für 3 Monate, erledigt die Ziele in nur 3 Wochen

Crimson Desert hat vor 3 Wochen eine Roadmap angekündigt, die wichtige Features für die nächsten 3 Monate plante. Jetzt sind die Entwickler fast fertig.

Was ist das für eine Roadmap? Nachdem Crimson Desert mit unzähligen Quality-of-Life-Features die Release-Version deutlich verbessert hat, haben die Entwickler einen Monat nach Release eine Roadmap für die nächsten 3 Monate vorgestellt.

Darin wollte man bis zum Juli 2026 weiter Features einbauen, die den Spielern das Leben noch angenehmer machen. Im Fokus standen laut forbes.com die folgenden Anpassungen:

Neue Schwierigkeitsgrade

Neue Reittiere und Begleiter

Boss-Wiederholung

Gegner-Nachbesetzung, wenn man Gebiete vollständig befreit hat

Neue Kleidung und Waffen

Neue Fähigkeiten für Damiane und Oongka

Waffen auf dem Rücken tragen

Neue Aufbewahrungsmöglichkeiten

Video starten Crimson Desert: Haustiere sind hilfreiche Loot-Sammler, so könnt ihr sie zähmen Autoplay

Eine Roadmap zum abhaken

Wie weit sind die Entwickler gekommen? In jedem Bereich der Roadmap haben die Entwickler schon in den letzten 3 Wochen per Patches für Verbesserungen gesorgt. Auch wenn noch nicht alles perfekt gelöst ist, sind die Entwickler ihrer Roadmap weit voraus.

Crimson Desert hat nach etwa zwei Monaten zwar immer noch Ecken und Kanten, dennoch kann man den Entwicklern wohl kaum vorwerfen, sie würden zu langsam mit Patches und Updates voranschreiten.

Wie sehen die Spieler das? Die Spieler von Crimson Desert vergleichen den Titel gerne mit Skyrim. Für sie geht es weniger um die Hauptgeschichte, sondern mehr darum, einfach die Open World zu erleben und mit jeder neuen Session ein neues Abenteuer zu erleben.

Zum Tempo der Entwickler gibt es für sie dabei aber einen klaren Unterschied zu Skyrim, denn deren Entwickler sind bei der Reddit-Community nicht gerade für Schnelligkeit bekannt:

KungFuChicken1990: „Sie sind wie die Anti-Bethesda, so schnell wie sie diese Updates raushauen.“

XXXLaCroiXXX: „Als Projektmanager weiß ich nicht, wie das passiert lol. Entweder haben sie ein massives Entwicklerteam oder jeder nimmt eine Helden-Dosis Adderall.“

TheDustMan99: „An diesem Punkt frage ich mich, was sie als Nächstes tun werden, etwa eine neue Roadmap? Oder konzentrieren sie sich auf all die Verbesserungen, die in den aktuellen Patches vorgeschlagen wurden. Ich fühle mich wirklich gut, ich habe dieses Spiel an Tag 1 gekauft und bisher war es nichts als Spaß, sogar ganz ohne Mods.“

Rumplestiltskin84846: „Ist es gierig von mir zu sagen, dass ich ein ordentlich großes DLC-Gebiet sehen möchte? Ich weiß, sie sagten, zukünftige Updates wären kostenlos, aber ich würde liebend gerne für einen DLC bezahlen.“

Ob die Entwickler ihre Roadmap vor dem Ablauf als erledigt deklarieren und sich neue Herausforderungen suchen, muss sich noch zeigen. Eine kleine Auszeit sei ihnen wohl nach der schnellen Erledigung auch gegönnt.

Mit Crimson Desert hat Pearl Abyss einen echten Hit hingelegt und viele Spieler begeistert. So auch mit dem letzten Patch der den aktuellsten Meilenstein der Roadmap abgehakt hat: Spieler von Crimson Desert können mit neuem Patch entscheiden, ob sie wieder mehr Gegner wollen