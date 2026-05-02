Crimson Desert gibt Spielern mit dem neuen Patch mehr Gegner, aber nur, wenn sie wollen

Ab sofort können Spieler von Crimson Desert den Patch 1.05.00 herunterladen. Das Update ist 4,2 GB groß, weshalb sich Spieler über jede Menge neue Änderungen freuen können. Eine davon trifft den Nerv der Fans ganz besonders.

Welche Highlights enthält Patch 1.05.00? Die größte Neuerung des Updates sind die neuen Inhalte „Revanche“ und „Erneute Blockade“ Das Entwicklerteam hat sie eingebaut, weil immer mehr Spieler sämtliche Gebiete entdeckt und dabei viele Gegner besiegt haben. Dadurch nimmt die Anzahl an möglichen Kämpfen ab.

Bei der Revanche könnt ihr erneut gegen die Bossgegner aus Crimson Desert antreten. Dazu müsst ihr an den Ort des Boss-Kampfes zurückkehren und die Laterne verwenden, die ihr dort findet. Dabei könnt ihr zwischen zwei unterschiedlichen Modi wählen.

Erinnerung: Der Boss bleibt genau so stark wie bei eurem ersten Kampf.

Reminiszenz: Wenn ihr mittlerweile stärker als der Boss seid, werden die Werte von ihm an eure Stärke angepasst.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Zusätzlich gibt es noch die erneute Blockade. Sie gilt für Stützpunkte, die bestimmte Zeit- und Bedingungsvorlagen erfüllen. Sie werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit neu besetzt. Das kann passieren, nachdem ihr gespeichert, geladen oder euch ins Bett begeben habt.

Hier gibt es ganze drei Modi, die euch frei wählen lassen, ob ihr die Stützpunkte noch mal angehen wollt:

Sicher: Erneute Blockaden treten nicht auf.

Angespannt: Erneute Blockaden treten sporadisch auf.

Kriegerisch: Erneute Blockaden treten häufig auf.

Wie kommen die Highlights an? Auf Reddit zeigt sich, dass vor allem die Erneuten Blockaden gut ankommen. Viele freuen sich, dass sie in den Krieg ziehen können und so immer beschäftigt sind, neue Gegner zu vernichten.

Es gibt aber auch die Fraktion an Spielern, die damit nichts zu tun haben möchte. Sie sind froh darum, dass sie diese Option gänzlich ausschalten und in Ruhe Crimson Desert genießen können.

Was gibt es sonst noch? Daneben gibt es noch tonnenweise Verbesserungen und Neuerungen wie neue Haustiere und legendäre Tiere. Die vollständigen Patch-Notizen mit allen Inhalten findet ihr auf Seite 2. Alternativ könnt ihr euch hier noch mal durchlesen, wie ihr überhaupt an Haustiere kommt.