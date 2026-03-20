Wenn ihr in Crimson Desert herzlos seid und keine Tiere streichelt, entgeht euch ein wichtiger Vorteil

In Crimson Desert gibt es haufenweise knuffige Fellknäule, die euch in der offenen Welt begegnen. Doch die sind weit mehr als nur süß – denn sie sind auch sehr nützlich. Ihr solltet also nicht herzlos an ihnen vorbeilaufen.

Was für Tiere gibt es in Crimson Desert? In der Welt von Pywel begegnen euch die unterschiedlichsten Tiere. Von Katzen über Hunde, Pferde, Esel, Ziegen, Vögel, Waschbären bis hin zu – äh, Drachen – ist alles dabei.

Manche von ihnen könnt ihr sogar streicheln – und das solltet ihr auch! Insbesondere die Herzen von Hunden und Katzen könnt ihr damit nämlich erobern und ihre Zuneigung gewinnen. Dadurch könnt ihr sie nicht nur als Begleiter für euch gewinnen, sie helfen euch auch auf eurer Reise durch Pywel.

Wie genau ihr Tiere effektiv zähmen könnt und was ihr sonst noch dazu wissen solltet, lest ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Hunde und Katzen als effektive Loot-Helfer

Welchen Vorteil bringen die Tiere? Habt ihr euch ein Tier erstmal als Haustier gesichert, könnt ihr es jederzeit über das Haustiermenü beschwören, sodass es euch wie ein Pet in einem MMORPG begleitet. Dabei bringt es euch auch gleich einen praktischen Vorteil mit, denn: Es sammelt unterwegs für euch Loot ein, den die Gegner oder eure Umgebung fallen lassen.

Das ist besonders hilfreich, da Loot in der Welt nicht besonders hervorgehoben wird, solange ihr ihn nicht direkt anseht. Lediglich ein kleines, unscheinbares, schwarzes X auf der Minimap zeigt, dass ihr dort noch Items liegen habt. Das kann man schnell übersehen und damit wertvolle Belohnungen verlieren.

Zusätzlich hilft euer Gefährte beim Farmen, denn viele Erze und Hölzer verabschieden sich beim Abbau gern sonstwohin. So geht euer Haustier direkt auf die Suche, solltet ihr den Gegenstand nicht direkt einsammeln, und holt ihn für euch ab. Wollt ihr einen Gegenstand gar nicht, könnt ihr ihn aus eurem Inventar wegwerfen – euer Tier nimmt ihn dann nicht erneut wieder auf.

Unterwegs könnt ihr eure Tiere weiterhin streicheln und füttern, es gibt euch aber keinen Bonus mehr. Habt ihr ihr Herz also einmal erobert, behaltet ihr es auch. Geht euch euer Begleiter einmal auf die Nerven, könnt ihr ihn auch jederzeit über das Haustiermenü wegschicken oder gegen ein anderes Getier austauschen.

Ihr könnt derzeit bis zu 30 Haustiere aufnehmen, die dann als großes Rudel in eurem Lager herumtollen, sofern ihr sie nicht als aktiven Begleiter beschworen habt. Wollt ihr Platz schaffen, könnt ihr sie auch einfach wieder freigeben, sie tauchen dann nach einer Weile wieder am Ort der Zähmung auf.

Mit diesem Feature baut Crimson Desert auf dem MMO-Gefühl auf, das es ohnehin durch seine Vielfalt an diversen Inhalten vermittelt. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen hätte in Crimson Desert auch fast die perfekte Singleplayer-MMO-Erfahrung gefunden, wäre da nicht ein Problem: Crimson Desert wäre das perfekte Single-MMORPG für mich, aber es wiederholt den größten Fehler von Dark Souls