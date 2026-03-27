Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind

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3 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind

In Crimson Desert gibt es eine Menge Reittiere, auf deren Rücken ihr euch schwingen könnt. Welche das sind und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Was für Mounts gibt es in Crimson Desert? In Crimson Desert könnt ihr verschiedene Tiere, Fahrzeuge und Mechs als Transportmittel verwenden.

Manche könnt ihr zähmen, andere müsst ihr euch durch Quests erspielen oder anderweitig freischalten. Einige könnt ihr euch permanent für euren Stall sichern und sie immer zu euch rufen, andere könnt ihr nur temporär reiten und müsst Abklingzeiten abwarten oder erneut aufsteigen.

Sie bieten euch verschiedene Vorteile und Fähigkeiten. Die permanenten Reittiere könnt ihr auch leveln.

Welche Mounts auf euch warten, wie ihr sie bekommt und was ihr zu ihnen wissen müsst, erfahrt ihr hier im Guide.

Rokade ist eines der permanenten, legendären Reittiere, die ihr euch sichern könnt:

Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert
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Alle Reittiere in Crimson Desert und wie ihr sie bekommt

Permanente Reittiere / Pferde

Normale Pferde

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
Herspia– Als erstes Pferd zum Start
– Durch Zähmen in der Wildnis
– Durch Diebstahl von NPCs
– Durch Verkäufe bei Händlern
Priden– Durch Zähmen in der Wildnis
– Durch Diebstahl von NPCs
– Durch Verkäufe bei Händlern
Brianto– Als erstes Pferd von Damiane
– Durch Zähmen in der Wildnis
– Durch Diebstahl von NPCs
– Durch Verkäufe bei Händlern
Elantrima– Durch Zähmen in der Wildnis
– Durch Diebstahl von NPCs
– Durch Verkäufe bei Händlern
Numont– Durch Zähmen in der Wildnis
– Durch Diebstahl von NPCs
– Durch Verkäufe bei Händlern

Legendäre Pferde

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
Royler– Zähmen am FundortIhr könnt den schneeweißen Royler in Pailune bei den Silverwolf Mountains finden.

Es läuft in der Nähe eines Camps südlich vom „P“ des Namens Pailune auf der Map umher.
Rokade– Zähmen am FundortDen pechschwarzen Rokade findet ihr in den Steel Mountains in Hernand.

Es läuft südlich eines Sees umher. Im Guide erklären wir euch, wie ihr es am einfachsten fangt.
Camora– Zähmen am FundortDen roten Camora könnt ihr in der südlichen Region der Crimson Desert finden.

Es läuft westlich des auf der Map zu findenden Baums in der Nähe vom Red River umher.
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Temporäre Reittiere / Besondere Tiere

Wildtiere

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
Braunbär– Schwächen durch KampfUm ihn zu reiten, müsst ihr ihn durch Angriffe schwächen. Verhält er sich ruhig, könnt ihr aufsteigen.

Aber Achtung: Sobald ihr absteigt, greift euch der Bär wieder an.
Schwarzbär– Schwächen durch KampfUm ihn zu reiten, müsst ihr ihn durch Angriffe schwächen. Verhält er sich ruhig, könnt ihr aufsteigen.

Aber Achtung: Sobald ihr absteigt, greift euch der Bär wieder an.
Löwe– Diebstahl vom Zirkus in DemenissIhr könnt den Löwen nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.
Kühe / Bullen– Diebstahl von FarmenIhr könnt Kühe nicht zu euch rufen oder sie im Stall registrieren.
Kamele– Diebstahl von NPCs in der Crimson DesertKamele ohne Sattel oder jene von Banditen könnt ihr leider nicht reiten.
Riesiger Leguan– In der Stadt oder bei NPCs in der Crimson DesertIhr könnt Leguane nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.
Kuku-Küken– Diebstahl von Soldaten in den Steel Mountains von HernandIhr könnt Kuku-Küken nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.
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Drachen

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
Schwarzstern Drache– Schließt Kapitel 11 ab
– Erreicht Level 5 oder höher bei eurer Ausdauer		Ruft ihr den Drachen als Reittier, könnt ihr ihn 15 Minuten Echtzeit reiten. Danach müsst ihr 50 Minuten warten, bis ihr ihn wieder reiten könnt.

Dinosaurier

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
Raptor– Diebstahl von NPCs in der Crimson DesertIhr könnt Raptoren nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.

Fahrzeuge und Mechs

ReittierWie man es bekommtAnmerkungen
All-Terrain Armored Gear (ATAG)– Wird in Kapitel 10 freigeschaltetIhr bekommt den Mech während einer Quest in Kapitel 10.
Pywel Wagen– Diebstahl
– Herstellung im Lager über Missionen		Ihr könnt Wägen selbst herstellen, sobald ihr Brice in euer Lager geholt habt. Er gibt euch die Möglichkeit, Missionen für den Bau von Wägen zu starten und sie zu verwalten.
Heißluftballon– Herstellung im Lager über MissionenIhr könnt Heißluftballons selbst herstellen, wenn ihr:
– Die Emberwind Werkstatt in Hernand entdeckt habt
– Eine Graumähne mit Ingenieursfähigkeit im Lager habt
Ihr könnt dann eine entsprechende Mission über den NPC Ross starten.
Delysia Zug– Ihr könnt in Delysia mit dem Zug fahren, wenn ihr ihm begegnet– Ihr könnt den Zug leider nicht steuern, aber als Transportmittel nutzen
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Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

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