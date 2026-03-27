In Crimson Desert gibt es eine Menge Reittiere, auf deren Rücken ihr euch schwingen könnt. Welche das sind und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Was für Mounts gibt es in Crimson Desert? In Crimson Desert könnt ihr verschiedene Tiere, Fahrzeuge und Mechs als Transportmittel verwenden.

Manche könnt ihr zähmen, andere müsst ihr euch durch Quests erspielen oder anderweitig freischalten. Einige könnt ihr euch permanent für euren Stall sichern und sie immer zu euch rufen, andere könnt ihr nur temporär reiten und müsst Abklingzeiten abwarten oder erneut aufsteigen.

Sie bieten euch verschiedene Vorteile und Fähigkeiten. Die permanenten Reittiere könnt ihr auch leveln.

Welche Mounts auf euch warten, wie ihr sie bekommt und was ihr zu ihnen wissen müsst, erfahrt ihr hier im Guide.

Rokade ist eines der permanenten, legendären Reittiere, die ihr euch sichern könnt:

Alle Reittiere in Crimson Desert und wie ihr sie bekommt

Permanente Reittiere / Pferde

Normale Pferde

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen Herspia – Als erstes Pferd zum Start

– Durch Zähmen in der Wildnis

– Durch Diebstahl von NPCs

– Durch Verkäufe bei Händlern – Priden – Durch Zähmen in der Wildnis

– Durch Diebstahl von NPCs

– Durch Verkäufe bei Händlern – Brianto – Als erstes Pferd von Damiane

– Durch Zähmen in der Wildnis

– Durch Diebstahl von NPCs

– Durch Verkäufe bei Händlern – Elantrima – Durch Zähmen in der Wildnis

– Durch Diebstahl von NPCs

– Durch Verkäufe bei Händlern – Numont – Durch Zähmen in der Wildnis

– Durch Diebstahl von NPCs

– Durch Verkäufe bei Händlern –

Legendäre Pferde

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen Royler – Zähmen am Fundort Ihr könnt den schneeweißen Royler in Pailune bei den Silverwolf Mountains finden.



Es läuft in der Nähe eines Camps südlich vom „P“ des Namens Pailune auf der Map umher. Rokade – Zähmen am Fundort Den pechschwarzen Rokade findet ihr in den Steel Mountains in Hernand.



Es läuft südlich eines Sees umher. Im Guide erklären wir euch, wie ihr es am einfachsten fangt. Camora – Zähmen am Fundort Den roten Camora könnt ihr in der südlichen Region der Crimson Desert finden.



Es läuft westlich des auf der Map zu findenden Baums in der Nähe vom Red River umher.

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Temporäre Reittiere / Besondere Tiere

Wildtiere

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen Braunbär – Schwächen durch Kampf Um ihn zu reiten, müsst ihr ihn durch Angriffe schwächen. Verhält er sich ruhig, könnt ihr aufsteigen.



Aber Achtung: Sobald ihr absteigt, greift euch der Bär wieder an. Schwarzbär – Schwächen durch Kampf Um ihn zu reiten, müsst ihr ihn durch Angriffe schwächen. Verhält er sich ruhig, könnt ihr aufsteigen.



Aber Achtung: Sobald ihr absteigt, greift euch der Bär wieder an. Löwe – Diebstahl vom Zirkus in Demeniss Ihr könnt den Löwen nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren. Kühe / Bullen – Diebstahl von Farmen Ihr könnt Kühe nicht zu euch rufen oder sie im Stall registrieren. Kamele – Diebstahl von NPCs in der Crimson Desert Kamele ohne Sattel oder jene von Banditen könnt ihr leider nicht reiten. Riesiger Leguan – In der Stadt oder bei NPCs in der Crimson Desert Ihr könnt Leguane nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren. Kuku-Küken – Diebstahl von Soldaten in den Steel Mountains von Hernand Ihr könnt Kuku-Küken nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.

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Drachen

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen Schwarzstern Drache – Schließt Kapitel 11 ab

– Erreicht Level 5 oder höher bei eurer Ausdauer Ruft ihr den Drachen als Reittier, könnt ihr ihn 15 Minuten Echtzeit reiten. Danach müsst ihr 50 Minuten warten, bis ihr ihn wieder reiten könnt.

Dinosaurier

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen Raptor – Diebstahl von NPCs in der Crimson Desert Ihr könnt Raptoren nicht zu euch rufen oder im Stall registrieren.

Fahrzeuge und Mechs

Reittier Wie man es bekommt Anmerkungen All-Terrain Armored Gear (ATAG) – Wird in Kapitel 10 freigeschaltet Ihr bekommt den Mech während einer Quest in Kapitel 10. Pywel Wagen – Diebstahl

– Herstellung im Lager über Missionen Ihr könnt Wägen selbst herstellen, sobald ihr Brice in euer Lager geholt habt. Er gibt euch die Möglichkeit, Missionen für den Bau von Wägen zu starten und sie zu verwalten. Heißluftballon – Herstellung im Lager über Missionen Ihr könnt Heißluftballons selbst herstellen, wenn ihr:

– Die Emberwind Werkstatt in Hernand entdeckt habt

– Eine Graumähne mit Ingenieursfähigkeit im Lager habt

Ihr könnt dann eine entsprechende Mission über den NPC Ross starten. Delysia Zug – Ihr könnt in Delysia mit dem Zug fahren, wenn ihr ihm begegnet – Ihr könnt den Zug leider nicht steuern, aber als Transportmittel nutzen

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht