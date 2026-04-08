Der Drache in Crimson Desert gehorcht euch nur für kurze Zeit, ein Item kann das ändern

Über die Feiertage und das lange Wochenende rund um Ostern haben die Spieler weltweit bei Crimson Desert Fortschritte gemacht. Doch jetzt enttäuscht sie ausgerechnet eines der Highlights im Spiel – aber es gibt eine Lösung.

Worüber sind die Spieler enttäuscht? Crimson Desert ist vor 2,5 Wochen erschienen und auch wenn wohl viele Spieler weiterhin das Startgebiet Hernand partout nicht verlassen wollen, gibt es bereits eine Anzahl von Spielern, die sich dem Story-Ende nähern.

Ab einem Punkt im Spiel schalten die Spieler dadurch den Drachen frei, den die Entwickler in ihrem Trailer immer wieder prominent platziert haben und der als übermächtiges Wesen perfekt zu Hauptcharakter Kliff passt. Doch der Drache sorgt bei den Fans derzeit für große Ernüchterung.

So gibt es einen Cooldown, der verhindert, dass Kliff permanent auf dem Drachen durch die Lüfte fliegen darf. Das nervt viele Spieler auf Reddit, denn für sie ist klar: Ein Singleplayer-Titel braucht keine solchen Cooldowns. Doch die Community hat schon eine Lösung.

Bevor ihr ans Drachenzähmen denkt, solltet ihr euch erstmal auf den Rücken von Rokade schwingen:

Autoplay

Einen Schritt voraus

Was ist das für eine Lösung? Während einige Spieler sich über den Cooldown aufregen, haben andere längst die Intention der Entwickler erkannt. Der Cooldown für den Drachen in Crimson Desert ist nämlich gar kein nerviges Feature, sondern entfernbar.

So gibt es laut den Kommentaren auf Reddit gleich zwei Möglichkeiten, den Drachen ganz, ohne Cooldown zu rufen. Die günstige und einfache Möglichkeit ist die Verwendung von Drachenhörnern. Sie reduzieren den Cooldown um jeweils 10 Minuten, wodurch man sich schnell wieder auf den Rücken der Bestie schwingen kann.

Die bessere Methode ist jedoch „Narimas Horn“, eine Art OP-Version des Drachenhorns, das den Cooldown des Drachen komplett entfernt, wenn es verwendet wird. Doch das Horn zu erhalten, ist schwierig.

Wie bekommt man Narimas Horn? Um Narimas Horn zu erhalten, müsst ihr laut einer Anleitung von Reddit-Nutzer Ivaurog zunächst euer Camp upgraden, damit eure Fraktionsmitglieder die Entdeckerfähigkeit freischalten.

Danach müsst ihr in der Crimson Desert den Ort „Timeworn Ruins“ von Gegnern und dem ansässigen Boss befreien. Das soll dafür sorgen, dass ihr von nun an eure Kameraden dort auf eine Erkundungsmission schicken könnt.

Diese ist zwar sehr kostspielig, was eure Camp-Ressourcen angeht, dennoch sollt ihr per Zufall als Belohnung das Rezept für Narimas Horn erhalten. Die Chance sei laut dem Nutzer jedoch recht gering, weshalb er dazu rät, vor dem Abschluss der Mission zu speichern und im Zweifel zu laden, wenn das Item nicht gedroppt wird.

Die Entwickler von Crimson Desert waren den Spielern mal wieder einen Schritt voraus und lassen sie den Cooldown für eines der mächtigsten Wesen im Spiel einfach entfernen. Die Story von Crimson Desert ist für viele Spieler kein Glanzstück: „Kliff“ enthüllt die Wahrheit der Geschichte von Crimson Desert, erklärt: Ohne ihn wäre es noch schlechter gekommen