Weil er nackt live auf Twitch in sein Bett kletterte, wurde er danach zu einem der erfolgreichsten deutschen Streamer

Max PhunkRoyal gehört zu den bekanntesten deutschen Größen auf Twitch. Doch seine Anfänge als Content Creator hatten es in sich. Auf Twitch hatte er so eine peinliche Situation, die ihn schließlich wachgerüttelt hat.

Um wen geht es? Max ist als PhunkRoyal aus dem deutschen YouTube und Twitch nicht wegzudenken. Er gehört – wie auch Erik Gronkh Range – zu den Urgesteinen der deutschen Content-Creator-Szene, denn er lud schon im Jahr 2009 auf seinem YouTube-Kanal Let’s Plays hoch.

Seit 2011 ist er auch auf Twitch aktiv und streamt dort mittlerweile für 2.848 durchschnittliche Zuschauer (in den letzten 365 Tagen laut SullyGnome.com). Seine Anfänge auf Twitch waren aber alles andere als einfach, wie er in der neuen Folge des Podcasts Henke’s Corner auf YouTube erzählt.

Auch Gronkh fing früh mit Let’s Plays auf YouTube an:

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player Autoplay

Mehr Glück als Verstand

Was war das für ein Stream? Als PhunkRoyal Mitte 20 war, wäre er in einer schweren Zeit seines Lebens gewesen. Er hätte zwar eine Schauspielausbildung absolviert, ginge dann aber zur Bundeswehr. Danach habe er bei der Bundeswehr eine Pause gemacht, die er laut eigener Aussage zu Hause verbrachte. In dieser Zeit und auch danach ignorierte er wohl das Arbeitsamt und baute so schließlich 49.000 Euro Schulden auf.

Schließlich verlor PhunkRoyal seine Wohnung und musste wieder bei seiner Mutter einziehen, wie er sagt. Von hier aus streamte er auch immer wieder auf Twitch, zu der Zeit, laut eigener Aussage, ungefähr vor 500 bis 600 Zuschauern. Bei diesen Streams hätte PhunkRoyal regelmäßig Alkohol getrunken, um im Stream lockerer zu sein. Der Twitch-Streamer bezeichnet sich selbst jetzt, zu damaliger Zeit, als Alkoholiker.

Wichtige Einordnung: Das regelmäßige Trinken, was PhunkRoyal beschreibt – besonders in dem Kontext, dass er sich dadurch lockerer fühlt –, sollte keineswegs normalisiert werden. Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Schwierigkeiten mit Alkohol hat, könnt ihr euch unter Das regelmäßige Trinken, was PhunkRoyal beschreibt – besonders in dem Kontext, dass er sich dadurchfühlt –, sollte keineswegs normalisiert werden. Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Schwierigkeiten mit Alkohol hat, könnt ihr euch unter kenn-dein-limit.de Hilfe und die nötigen Ressourcen holen.

In einem seiner Twitch-Streams habe sich PhunkRoyal so stark betrunken, dass er vergessen hätte, seinen Stream auszuschalten. Das hätte dazu geführt, dass er sich im Badezimmer fürs Bett fertig machte und nackt vor der Kamera in sein Hochbett kletterte. Tatsächlich habe Twitch PhunkRoyal dafür nicht gebannt, erzählt er, und die Stream-Zuschauer hätten auch keine Clips von der Szene geteilt.

Das war mehr Glück als Verstand und das war mir so unangenehm, das war mir so peinlich, wie ich mich da verhalten habe und was da passiert ist. Das hat mich wachgerüttelt. Ich würde sagen, seitdem hat sich bei mir in vielen Sachen auch eine Menge verändert, weil den Zustand, den ich damals hatte, sowohl mit dem Alkohol als auch mit der Einstellung gegenüber dem Stream, mit der Einstellung gegenüber mir selber, mit dem Leben, das ich geführt hatte, da hat sich einiges geändert.



– PhunkRoyal auf YouTube ab Minute 21:58

Danach begab sich PhunkRoyal, wie er sagt, in Therapie, krempelte durch viel Reflektion sein Leben um und wurde immer erfolgreicher auf Twitch. Im Prinzip war dieser Stream für PhunkRoyal wohl der Auslöser, um auf den Weg der Besserung zu kommen.

Was sagt ihr zu PhunkRoyal? Schaut ihr ihn auch auf Twitch oder YouTube? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch der Streamer Kevin GTime Lohse hat eine interessante Vorgeschichte zu seiner Karriere auf Twitch: Streamer startet nach 10 Jahren auf Twitch durch, muss sich rechtfertigen, weil er seinen Mitarbeiter zu gut bezahlt