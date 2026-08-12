Spieler bezwingt Palworld mit einer Armee aus Hühnern, braucht dafür 98 Tage

Manche Spieler stellen sich ganz persönlichen Challenges. So auch ein Spieler in Palworld, der sich vorgenommen hatte, das Spiel nur mit dem schwächsten Pal zu beenden – und es sogar geschafft hat.

Was für eine Challenge hat sich der Spieler genau gestellt? Reddit-User JonPhony teilt in seinem Post eine Challenge, die er sich selbst gestellt hat: Palworld ausschließlich mit Chikipis durchzuspielen. Dabei handelt es sich um eines der allerersten Pals, die man im Spiel antrifft, und damit auch um eines der schwächsten.

Es besitzt keine besonders starken oder nützlichen Fähigkeiten und hält an sich auch nicht sonderlich viel aus. Zusätzlich bringt diese Beschränkung einige andere Hindernisse mit sich, für die der Spieler andere Lösungen finden musste … Und auch gefunden hat.

Denn JonPhony zeigt in seinem Post, dass es ihm tatsächlich gelungen ist, die Challenge in 98 Tagen zu beenden.

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Ein Run voller Hindernisse, aber nicht unmöglich

Wie hat der Spieler das geschafft? Sein Post zeigt stolz einige Screenshots seines Paldex, seiner Basis und seiner Ausrüstung. Rund 204 Chikipis haben ihn auf seinem Abenteuer begleitet – bei dem zweiten verzeichneten Pal handelt es sich um den Boss Panthalus, der automatisch gefangen wird, wenn man ihn besiegt.

In seinem Post teilt JonPhony aber nicht nur Screenshots, die sein Endergebnis zeigen, sondern auch eine Erklärung, welche Hürden sich durch die Challenge ergeben haben und wie er persönlich sie gelöst hat:

Kein Fliegen oder Reiten Chikipi kann nichts davon, er hat sich also vor allem mit einer Kombination aus 2 Enterhakenpistolen und Gleiter fortbewegt.

Kein längeres Schwimmen Auch dafür nutzte er eine Kombination aus Gleiter und sehr viel Ausdauer.

Kein Einschmelzen von Erzen Hier hielt er sich mit dem Besiegen von Bushis und dem zusätzlichen Kauf bei NPCs über Wasser, wo es nötig war.

Kein massenhaftes Züchten Dadurch, dass er kein Wässerungspal parat hatte, das Mehl herstellen konnte, musste er auf die 1%ige Dropchance von Kuchen bei Kills von Lovander zurückgreifen. Da das zu zeitintensiv war, hat er es dann gelassen.

Kaum Erfahrung für das Fangen von Pals Das Fangen für XP lohnt sich lediglich bis zum 5. Pal. Da er nur Chikipis gefangen hat, grindete er dafür Dungeons und Bosse, um aufzuleveln.

Keine Elektrizitätspals Hier nutzte er lediglich den menschenbetriebenen Generator für einige Items, die er dringend brauchte.

Keine optimierte Endgameausrüstung Durch die fehlenden Ressourcen konnte er lediglich die Ausrüstung aus dem Terraria-Update herstellen, die bei weitem nicht so mächtig ist wie die eigentliche Endgame-Ausrüstung.



Er gibt außerdem zu bedenken, dass er mit seiner Challenge nur die Hauptstory abgedeckt hat. Die besonders schweren Bosse am Beschwörungsaltar habe er bisher also gemieden, was er jedoch auf jeden Fall noch ausprobieren will.

Zusätzlich rät er jedem, der eine ähnliche Challenge bestreiten will, die Taste für den Wurf der Sphären auf eine eher ungewohnte zu legen, um sich nicht versehentlich den Run zu versauen, indem man aus Versehen ein anderes Pal fängt.

Wie findet ihr die Challenge? Hättet ihr manche Probleme anders gelöst? Oder habt ihr schon ähnliche Herausforderungen bestritten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Viele Spieler beschweren sich darüber, dass ihnen das Endgame von Palworld zu wenig bieten würde. Solcherlei Challenges können frischen Wind in das geliebte Spiel bringen und eine völlig neue Erfahrung bieten. Die Community hat aber auch noch andere Ideen: Spieler jammern über das Endgame von Palworld, Community kennt dafür einen Trick, der nur wenige Schritte benötigt