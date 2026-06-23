Palworld: Chromit farmen – So bekommt ihr das verborgene Metall

Chromit ist eines der selteneren Metalle in Palworld und größere Mengen davon zu finden, kann sich als knifflig herausstellen. Wir zeigen euch daher, wie ihr möglichst einfach an das Material kommt.

Wie erhält man Chromit? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Chromit zu sammeln:

Mit einem Metalldetektor vor allem auf der Feybreak-Insel in Höhlen und Dungeons Hierfür braucht ihr Level 56, um das Rezept freischalten zu können

Einen Smokie fangen, der das Chromit ausgraben kann und passive Boni gibt

Beide Wege sind sinnvoll und lassen sich auch effizient kombinieren. Wir zeigen euch daher, welche Stellen sich zum Abbau von Chromit am besten eignen und woher ihr einen Smokie bekommt, der euch dabei unterstützt.

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Chromit finden – Die besten Locations

Um Chromit zu finden, müsst ihr auf die Feybreak Insel im Südwesten eurer Karte und einen Metalldetektor mitbringen. Den könnt ihr auch verwenden, wenn ihr auf einem Reittier sitzt. Dort angekommen, müsst ihr Ausschau nach seltsam geformten Steinhaufen halten und eurem Detektor lauschen. Je näher ihr seid, desto schneller piept er.

Ihr könnt in der offenen Welt suchen und dem Geräusch des Detektors folgen oder euch an folgende Locations halten, da Fundstellen dort häufiger spawnen:

In der Nähe vom Wegpunkt „Versengter Hügel“

In den Höhlen der Insel (beispielsweise bei den Koordinaten -916, -1321

Alpha-Pal-Höhlen (mit je 4 Abbaustellen) -1128, -1298 -1047, -1201 -960, -981 -732, 1028



An diesem Wegpunkt könnt ihr bequem mit eurem Farm-Run starten. Quelle: palworld.gg

Wollt ihr aber möglichst viel Material abgreifen, macht es Sinn, sich vorher einen Smokie zu fangen. Denn dieser hilft euch beim Sammeln des Metalls und bringt auch einen passiven Bonus mit, mit dem ihr mehr Material erhaltet, selbst wenn ihr ihn nicht dabeihabt.

Effzient sein: Smokie fangen und passiv mehr Chromit farmen

Wo findet man einen Smokie? Wenn ihr größere Mengen Chromit farmen wollt, lohnt es sich also, zuerst einen Smokie zu fangen. Ansonsten findet ihr normale Smokies im nördlichen Teil der Feybreak Insel, sowohl tagsüber als auch nachts.

Ansonsten findet ihr auch eine riesige Alpha-Version von ihm in einem Dungeon bei den Koordinaten -879, -1467 im Südosten der Feybreak Insel, in dem orange-beigen Bereich der Karte.

Doch um Zugang zu dem Dungeon zu erhalten, müsst ihr mehrere Pals im Vorhinein besiegen:

Kitsun Noct (Grüner Kreis, Level 57)

Gildane (Blauer Kreis, Level 58)

Warsect Terra (Roter Kreis, Level 59)

Hier findet ihr die Pals, die ihr besiegen müsst.

Was bringt Smokie? Habt ihr euch Smokie gesichert, gräbt er euch immer wieder nebenbei Chromit aus, wenn ihr ihn dabeihabt, und sammelt so passiv Material für euch. Habt ihr ihn nicht dabei, bringt er euch trotzdem einen Bonus auf das von euch abgebaute Chromit und erhöht die Menge, die ihr erhaltet.

Gibt es noch andere Wege, Chromit zu bekommen? Ja, ihr könnt Chromit auch in größeren Mengen erhalten, wenn ihr Schatzboxen öffnet, oder 2 – 3, wenn ihr den Pal Silvegis besiegt. Ebenso könnt ihr immer mal wieder Chromit erhalten, wenn ihr Aufgaben beim Eingebildeten Palkritiker absolviert.

Chromit ist nur eines von vielen Materialien, mit denen man in Palworld allerhand Schabernack anstellen kann. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat mit ihren Freunden und ihren ambitionierten Bauprojekten mal fast dafür gesorgt, dass die PS5 ihres Freundes den Geist aufgibt: Palworld hätte fast die PS5 meines Freundes abgefackelt, weil wir es beim Bauen übertrieben haben