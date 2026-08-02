Kostenloser Eintritt auf die größte Gaming-Messe der Welt klingt wie ein Traum? Ist es aber nicht! Hier habt ihr die Chance, einige der begehrten Tickets zu gewinnen!

gamescom Tickets

Nehmt hier an der Umfrage teil und gewinnt mit viel Glück Tickets für die gamescom!

Bald ist es soweit und die gamescom in Köln öffnet ihre Tore. Vom 26. bis zum 30. August heißt es dann wieder fünf Tage lang: Gaming pur! Ihr habt noch kein Ticket, aber hättet so richtig Lust, die Messe und unseren Stand zu besuchen? Dann solltet ihr das coole Gewinnspiel besser nicht verpassen! Hier habt ihr nämlich die Chance, 5×2 Tickets für den gamescom-Sonntag (30. August) zu gewinnen.

Wie nehmt ihr an dem krassen Gewinnspiel teil?

Die Teilnahme ist dabei recht simpel! Ihr müsst lediglich die Umfrage ausfüllen und unter allen Teilnehmern ziehen wir dann fünf Gewinner, die sich über je zwei Sonntags-Tickets freuen dürfen! Die Aktion läuft noch bis zum 10.08.2026 um 23:59 Uhr MEZ.

Auf der ganzen Messe sind fantastische Cosplayer anzutreffen und es gibt sogar einen Contest!

Falls ihr euch einfach ein Ticket kaufen und vielleicht sogar mehrere Tage die Messe besuchen wollt, dann könnt ihr euch ganz einfach im offiziellen Ticket-Shop eines holen! Die Messe findet übrigens an folgenden Tagen statt:

Mittwoch, 26. August: (Fachbesuchenden- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher nur mit Wildcard)

(Fachbesuchenden- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher nur mit Wildcard) Donnerstag, 27. August: 10:00 – 20:00 Uhr

10:00 – 20:00 Uhr Freitag, 28. August: 10:00 – 20:00 Uhr

10:00 – 20:00 Uhr Samstag, 29. August: 09:00 – 20:00 Uhr

09:00 – 20:00 Uhr Sonntag, 30. August: 09:00 – 20:00 Uhr

Worauf könnt ihr euch bei der größten Gaming-Messe der Welt freuen?

Die gamescom ist nicht nur die weltweit größte Anlaufstelle für Gaming, sondern auch größer als jemals zuvor! Die Fläche von 233.000 Quadratmetern ist zum ersten Mal komplett ausgebucht!

Ihr könnt auf der Messe auch neue Spiele testen und euch mit euren Freunden battlen!

Euch erwarten auf der Messe also große Aussteller, darunter auch Nintendo, Bandai Namco Entertainment, Capcom und viele mehr! Außerdem werden auch viele Cosplayer die gamescom besuchen und es findet sogar ein Contest statt, wo ihr eure besten Kostüme zeigen oder auch einfach nur die Show genießen könnt!

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