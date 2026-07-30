14 Tage Laufzeit ohne laden: Diese elegante Smartwatch hält länger als Apple und Samsung – und ist jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Wer eine ausdauernde Smartwatch mit langer Akkulaufzeit sucht, sollte einen Blick auf dieses reduzierte und schicke Modell von Huawei werfen.

Huawei Watch GT 6 Pro um 11% reduziert

Jetzt zum Angebot

Während Smartwatches der Platzhirsche Apple und Samsung oft nur ein bis wenige Tage laufen, bevor sie an den Strom müssen, ist Huaweis Watch GT 6 Pro mit 12 bis 14 Tagen ein echter Dauerläufer und kann je nach Nutzung sogar 21 Tage schaffen.

Im Angebot bei Amazon bekommt ihr das schwarze 46-mm-Modell gerade um 11 Prozent reduziert. Günstiger gab es das Modell noch nicht. Auch MediaMarkt und Saturn haben aktuell den bisherigen Tiefstpreis im Angebot.

Das bietet euch die Huawei Watch GT 6 Pro

Die IPX9-wasserdichte Smartwatch mit elegantem, klassischen Uhrendesign verspricht euch hochpräzises GPS- und Herzfrequenz-Tracking dank optimierter Dual-Band-GNSS-Algorithmen und Antennenarchitektur. Mit an Bord sind auch eine EKG-Funktion und zahlreiche Möglichkeiten zur Sporterfassung.

Dazu zählen auch umfassende Fahrrad-Features fürs Radfahren auf Profiniveau mit virtuellem Powermeter und Synchronisierung der Herzfrequenzdaten mit einem Fahrradcomputer. Dabei ist die Huawei Watch GT 6 Pro in Sachen Smartphone natürlich auch mit Android und iOS kompatibel.

Das 1,47 Zoll AMOLED-Display verfügt gegenüber der Vorgängergeneration über eine um 5,5 Prozent größere Bildschirmfläche und die Helligkeit wurde um das 1,5-Fache auf bis zu 3.000 cd/m² erhöht, sodass Inhalte auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien problemlos ablesbar sind.

Ausdauernde Smartwatch: Huawei Watch GT 6 Pro für 249 Euro statt 279 Euro bei Amazon (UVP: 379 Euro)

Dazu gibt es zahlreiche weitere Smartwatch-Features, wie diverse Apps, Benachrichtigungsfunktionen oder Telefonie über ein integriertes Mikrofon nebst Lautsprecher und die Uhr ordnet sogar eure Emotionen in 12 Zustände ein, um euch zu mehr Wohlbefinden zu führen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Rezensionen und Test zur Huawei-Smartwatch

In den Amazon-Rezensionen kommt die Huawei-Smartwatch mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut an, wobei vor allem Qualität, Akkulaufzeit und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden. Auch im Fachtest, etwa bei Heise Online, schnitt die Huawei Watch GT 6 Pro mit 4,5 von 5 Sternen als Testwertung sehr gut ab:

Die Huawei Watch GT 6 Pro erweist sich im Test als gelungene Weiterentwicklung mit sportlichen Funktionen, hochwertiger Verarbeitung und langer Akkulaufzeit. Besonders das helle OLED‑Display, die präzise Pulsmessung, die zuverlässige GPS‑Ortung und die vielseitigen Trainingsmodi machen sie zu einer echten Sportuhr, die zugleich im Alltag mit ihrem edlen Design überzeugt. Ergänzt wird das Paket durch Wasserdichtigkeit und erweiterte Gesundheitsfunktionen von EKG bis Schlafanalyse. […] Heise Online

Pro edles Design

Akkulaufzeit von 12 bis 14 Tagen

genaue Pulsmessung

EKG-Funktion Contra wenige Apps

kein LTE oder WLAN

Health-App bei Android nur über Umwege

Ich persönlich habe mir übrigens erst kürzlich aufgrund des günstigeren Preises die leicht abgespeckte Huawei Watch GT 6 (ohne Pro) gekauft und bin auch zufrieden, vor allem hinsichtlich Akkulaufzeit und Funktionalität. Besonders gerne nutze ich tatsächlich die Telefoniefunktion und den Wecker am Handgelenk.

Die GT 6 Pro bietet indes hochwertigere Materialien (zum Beispiel robusteres Saphir- statt Mineralglas), zusätzliche Gesundheitsfunktionen (z. B. das EKG) sowie exklusive Profi-Sportmodi für Freitaucher bis 40 Meter, erweitertes Trailrunning mit Höhenstatistiken sowie einen Golf-Modus.

Weitere Angebote: gamescom, LEGO Game Boy, Apple Watch 11 und 3 für 49

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Tickets für die kommende Spielemesse gamescom sowie ein Game-Boy-Modell von LEGO zum selbst Zusammenbauen für Retro-Fans. Außerdem gibt es aktuell auch Apples Watch Series 11 zum Tiefpreis sowie eine 3-für-49-Aktion, bei der ihr drei Spiele für PlayStation, Xbox und Switch zum Festpreis von 49 Euro bekommt.

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