EA FC 27: FUT erhält wichtige Neuerungen, ändert SBCs komplett

EA FC 27 bringt einige Neuerungen zu Ultimate Team. Wir verabschieden uns von SBCs, wie wir sie kennen – und nutzen hoffentlich unsere Karten länger.

Kürzlich gab es Neuigkeiten zum Karrieremodus in EA FC 27, nun geht es mit Ultimate Team weiter. In Ultimate Team versucht ihr, das perfekte Team zu bauen. Dafür habt ihr seit einigen Jahren unterschiedlichste Möglichkeiten, vom Packs-Ziehen, über SBCs bis zu Belohnungen, Herausforderungen und Evolutionen.

In diesem Jahr, so EA Sports, soll sich alles lohnender anfühlen. Dafür wird unter anderem daran geschraubt, wie ihr bestimmte Belohnungen nutzen könnt, weniger Zeit in Menüs verbraucht oder wie lang ihr eure hart verdienten Karten nutzen könnt.

Wir zeigen euch die wichtigsten Änderungen. Und hier findet ihr das offizielle Video dazu:

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Squad Building Challenges: SBCs werden viel einfacher

Wenn man SBCs baut, muss man normalerweise auf Positionen und Chemie-Werte achten. Dafür ist es nötig, die richtigen Spieler zu finden, was teilweise mühsam und teuer wird.

Damit scheint Schluss zu sein: In FC 27 werden SBCs sich von Chemie und Positionen verabschieden. Stattdessen müsst ihr nur noch einen Gesamtscore erreichen, für den ihr einfach beliebige Spieler reinwerfen könnt. Das wirkt deutlich, deutlich einfacher als vorher. Und vor allem: Weniger zeitintensiv.

Die FUT Gallery

Die FUT Gallery ist ein neues Feature, das ein bisschen an ein Sticker-Album erinnert. Ihr müsst hier Sets aus Spielerkarten komplettieren, um Belohnungen zu erhalten. Das Coole an der Sache: Hier zählen einfach alle Karten rein, die ihr jemals in FUT 27 erhalten habt. Ihr müsst keine dieser Karten recyceln oder einlösen, sie zählen einfach rein, sobald ihr sie das erste Mal erhalten habt.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Karten sollen länger nützlich sein

Ein oft genannter Kritikpunkt an FUT ist, dass die mühsam erspielten Karten nur sehr kurze Zeit lang nützlich sind, bis sie wieder überholt sind. Hier kommen einige Punkte ins Spiel, die das Problem angehen sollen:

End-Game Items werden weniger geboostet, so bleiben Items länger relevant

Es werden ca. 5 Event-Wochen gestrichen

Spieler haben maximal 3 PlayStyles und es wird mehr zielgerichtet geupgraded

Es wird länger dauern, starke Teams zu bauen – aber der Sprung von einem starken zu einem Elite-Team wird einfacher

Man erhält mehr Münzen und SP nach Matches

Generell sollen mehr Münzen und handelbare Packs erspielbar sein

Die Evolutions bleiben wichtig. Aber es gibt jetzt unterschiedliche Pfade, die ein Start-Objekt verfolgen kann, um sich unterschiedlich auszuprägen. So könnt ihr ziemlich individuelle Karten erstellen.

Das PlayStyle-Lab ermöglicht weitere Individualisierungen von Spielern.

Spannend: Es kommen mehr Single-Player-Events, sodass ihr nicht nur einzelne Matches, sondern richtige Turniere gegen die KI spielen könnt. Eine neue Fortschritts-Möglichkeit also für PvE-Spieler.

Weitere Details zu den Änderungen in FUT findet ihr in den offiziellen Pitch Notes von EA Sports (hier auf ea.com).

Es wirkt also insgesamt, als könnte euer Ultimate Team wirklich ein ganzes Stück individueller ausfallen, als gewohnt. Möglich, dass Spieler auf Basis der Änderungen nicht alle dieselben Meta-Karten am Ende haben, sondern wirklich ein breiter aufgestellter, abwechslungsreicher Modus entsteht. Aber: Das bleibt abzuwarten. Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr von den Änderungen haltet! Und wenn ihr wissen wollt, was es sonst neues gibt: Hier sind spannende Änderungen im Gameplay von EA FC 27.