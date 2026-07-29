EA Sports FC 27 enthüllt erste Details zum Gameplay – Was ändert sich?

Der Release von EA Sports FC 27 rückt näher. Nun gibt es einen ersten Blick auf’s Gameplay. Was ist neu?

Auch in diesem Jahr erscheint ein neuer Ableger der FC-Reihe. Und wie immer stellt sich die Frage: Was ändert sich zum Release von EA Sports FC 27?

Nun gibt es erste Antworten im Gameplay-Bereich. Laut Gilliard Lopes, dem Principal Gameplay Designer des Spiels, stehen einige Veränderungen auf dem Plan – basierend auf dem Feedback der Spielerschaft.

Im ersten Aufschlag dreht sich vieles um das manuelle Verteidigen, schlauere Angriffstaktiken und Neuerungen bei Freistößen und Ecken. Der Deep Dive dazu stellt diese Elemente vor:

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Was ist neu im Gameplay von EA Sports FC 27?

Die KI-Abwehr: Auf Basis des Feedbacks, das manuelles Verteidigen mehr belohnt werden müsste, wurden einige Änderungen vorgenommen. So werden die Spieler agiler und effektiver, wenn man sie selbst steuert. So kommt man noch in Räume rein oder gewinnt Zweikämpfe, die von der KI nicht mehr geschafft werden. Generell wird die KI weniger aggressiv verteidigen – aber komplett offen wird sie euch auch nicht dastehen lassen.

Ecken: Ecken werden jetzt in zwei Phasen unterteilt. Ihr startet mit der Flanke, die aufgeladen wird, und habt danach ein paar Sekunden Zeit, eure Spieler so hinzustellen, wie ihr sie haben wollt. So soll der Zufall reduziert werden.

Im Angriff: In der Offensive sollen eure Profis klüger agieren, was Laufwege angeht. Sie rennen jetzt in Kurven um die Defensive herum, wenn ihr es ihnen befehlt. Damit könnt ihr offensiv kreativer attackieren.

Gute Dribbler können selbst beim Stolpern noch am Ball bleiben.

Doppelpässe werden flüssiger laufen und euch schnellere Angriffsmöglichkeiten geben. Ihr könnt euren Gegner geradezu schwindelig spielen, wenn ihr da schnell seid.

In FC 27 werden unterschiedliche Schussarten in verschiedenen Situationen effektiver sein, sodass ihr keinen „OP-Schuss“ in dem Sinne habt.

PlayStyles werden besser ausbalanciert.

Flanken könnten effektiver werden, da das Kopfballspiel präziser wird und die Defensive mehr Probleme beim Flanken-Verteidigen erhält.

Gemeinsam mit dem Trailer wurden auch erste Pitch Notes zum Gameplay veröffentlicht. Die findet ihr mit detaillierten Darstellungen der Änderungen direkt bei EA Sports (über Pitch Notes).

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Eine erste Einschätzung: Ich begleite die FIFA- und FC-Reihe seit vielen Jahren bei MeinMMO. Auf den ersten Blick wirken die Änderungen praktisch für alle, die sich mehr Kontrolle wünschen – aus meiner Sicht eine gute Änderung, da hier die eigenen Fähigkeiten auf dem Platz mehr zum Tragen kommen. Nichts ist frustrierender, als von einer gottgleich verteidigenden KI vom Platz gebügelt zu werden, während man selbst einen Treffer nach dem anderen kassiert. Aber: Wie sich das letztendlich spielt, bleibt abzuwarten.

Noch vor dem Gameplay stellte EA Sports FC 27 einen neuen Ansatz vor, der im Spiel enthalten sein wird: The Grounds. Hier bewegen wir uns durch unsere ganz eigene, Fußballspielende Nachbarschaft. Unser Redakteur Dariusz hat sich mit dem Modus schonmal ein bisschen auseinandergesetzt. Seine Einschätzung dazu lest ihr hier: EA Sports FC 27 erinnert mich an meine liebste Zeit mit FIFA, zelebriert wieder mehr den Straßenfußball.