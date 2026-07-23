Das diesjährige EA Sports FC (früher FIFA) steht mit der Nummer 27 in den Startlöchern. Alle wichtigen Infos zum Release findet ihr hier.

Wann ist der Release von EA FC 27? Bislang gibt es keine offiziellen Infos dazu, wann der Release dieses Jahr stattfinden soll. Laut eines bekannten Leakers soll der Release voraussichtlich am 25. September 2026 stattfinden (siehe dealabs.com).

Wird es wieder einen Early Access geben? Das ist ziemlich wahrscheinlich. Laut oben genanntem Leak könnte dieser schon am 17. September starten. Auch das ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. In den Genuss des frühen Zugangs kommen dann vermutlich wieder jene Spieler, die sich eine Ultimate Edition zulegen.

Wann erscheint die WebApp? Orientiert man sich an den letzten Jahren und am Releasedatum des Leakers, könnte die WebApp am 15. September um voraussichtlich 19:00 Uhr erscheinen.

Gibt es schon einen Trailer? Bislang gibt es keinen Trailer zum neuen EA FC, allerdings soll am 23.7. um 18:00 Uhr MESZ ein Livestream via YouTube stattfinden, in dem ein erster Trailer und vielleicht sogar erste größere Infos zu Release-Termin und Co. enthüllt werden.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier einmal anschauen, was im letzten Jahr am Start war:

Video starten EA FC 26 Deep Dive Trailer zeigt 2 verschiedene Gameplays und zahlreiche Anpassungen Autoplay

Wer ist auf dem Cover der Ultimate Edition zu sehen? Bei dem abgebildeten Fußballer handelt es sich um Kylian Mbappé. Damit ziert er bereits zum vierten Mal das Cover der Reihe.

Wer ist auf dem Cover der Standard Edition? Das ist noch nicht bekannt, vielleicht gibt es auch hierzu neue Infos beim Livestream am 23.7. zum Reveal des diesjährigen Spiels. Allerdings gibt es auf x.com bereits einen Post, der mit der Standard-Version zusammenhängt und ebenfalls Mbappé zeigt.

Sobald es neue und offizielle Informationen gibt, werden wir sie hier für euch aktualisieren. Wollt ihr wissen, was bereits zu den Plattformen, Preisen oder Editionen bekannt ist, schaut auf Seite 2 vorbei. Sucht ihr stattdessen nach Informationen zu den Inhalten, Modi und zum Roster, springt direkt zu Seite 3.