Ich habe Baldur’s Gate 3 wie ein Action-RPG gespielt und Dinge gesehen, die ich nie sehen sollte

Eine Mod verpasst dem Rollenspiel-Hit Baldur’s Gate 3 eine ganz neue Perspektive. Buchstäblich. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das cRPG in Third Person gezockt und ist … zwiegespalten.

Am 21. Juli ist die „True Third-Person Camera“-Mod für Baldur’s Gate 3 erschienen (auf Nexus Mods) und hat hohe Wellen geschlagen. Hoch genug, als dass ich mir selbst ein Bild davon machen wollte und das, obwohl ich Mods eigentlich überhaupt nicht mag.

Falls ihr sie nicht kennt: die „True Third-Person Camera“-Mod stellt die Kamera von der isometrischen Vogelperspektive hinter den gespielten Charakter und folgt ihm. Etwas Ähnliches geht zwar standardmäßig auch, die Mod sorgt aber dafür, dass die Kamera dem Charakter vernünftig folgt und ändert den Winkel geringfügig für ein echtes „Third Person“-Gefühl.

Nach über 530 Stunden in Baldur’s Gate 3 habe ich da aber eine Möglichkeit gesehen, das Spiel nochmal komplett anders und neu zu erleben – mehr wie Dragon Age oder das alte Divinity 2, zwei meiner absoluten Lieblings-Spiele bzw. -Reihen.

Zwar hat Larian mittlerweile offiziellen Mod-Support eingeführt, aber die Installation hier hat doch ein paar Schritte mehr erfordert, unter anderem die Nutzung eines eigenen Mod-Managers. Anschließend habe ich knapp drei Stunden lang meinen aktuellen Durchgang weitergespielt mit zwei größeren Kämpfen und viel Erkundung. Hat sich der Aufwand gelohnt? Ich bin ehrlich: Nicht wirklich, zumindest nicht für mich.

Video starten Eine halbe Million Leute meisterten die schwierigste Herausforderung in Baldur’s Gate 3, doch 4.600 Spieler gingen noch einen Schritt weiter Autoplay

Ich sehe jetzt Dinge, die mir nie zuvor aufgefallen sind …

Selbst abgesehen von der Steuerung hat mich die Mod aber nicht wirklich abholen können, insbesondere, weil der Fokus durch die neue Perspektive auf völlig anderen Dingen in der Umgebung lag. Statt eines Spiels, dessen Welt ich total immersiv finde, bekomme ich teilweise unsaubere Texturen, die ich eigentlich nie hätte sehen sollen.

Erst einmal ist die „True Third-Person Camera“-Mod an einigen Stellen noch ungeschliffen. Sie erfordert etwa nach einem Bereichs-Wechsel eine neue Aktivierung der Kamera und ist nur entweder mit der WASD-Mod für Maus und Tastatur, oder mit dem Controller wirklich spielbar. Insbesondere letzteres ist als langjähriger cRPG-Spieler … ungewohnt im besten Fall.

Besonders bei Wasserfällen ist mir aufgefallen, dass die aussehen wie die Störbilder eines alten Fernsehers. Pflanzen und andere Umgebungs-Details bewegen sich seltsam – was aus der Iso-Perspektive natürlich gewirkt hat.

Dazu kommen natürlich einige Glitches wie die Kamera in Steinen oder Kollisionen mit NPCs und anderen Dingen. Der Entwickler ist zwar schon daran, Probleme zu fixen, einem flüssigen Spielverlauf hilft das aber natürlich erst einmal nicht.

In Third Person kann ich die Welt erst richtig wertschätzen. Vorher habe ich nie nach oben geschaut. Sogar Details wie das Licht sehen richtig gut aus. War die Statue schon immer da? Bei Wasserfällen besser nicht genau hinschauen …

… aber ich sehe jetzt Dinge, die mir nie zuvor aufgefallen sind!

Genau diese neue Perspektive, die ich gerade kritisiere, hat mir jedoch auch den ein oder anderen „Oh!“-Moment beschert. Ich konnte viele Details in der Welt entdecken, die ich zuvor so nie gesehen habe. Logisch, wenn die Kamera im Himmel ist, schaut man nicht nach oben.

In der dritten Person habe ich jedoch genau das öfter gemacht und da ist mir aufgefallen, wie viele Details Larian so berücksichtigt hat, die vermutlich niemand jemals sieht, wie etwa:

ein Stein-Geflecht, das als Dach des Druidenhains dient, ganz ohne Bäume

detaillierte Statuen, die von oben eher grob gehauen aussehen, aber von Nahem durchaus Eindruck schinden

oder schlicht der Blick in die Ferne, um die Welt genießen zu können – so stand ich etwa eine ganze Weile einfach nur am Fluss und habe mir den Wald angeschaut

Zwar sind diese Szenen mehr als nur ein bisschen hübsch und haben mich wirklich begeistert, allerdings hätte mir dazu vermutlich auch der Foto-Modus gereicht. Durch die Mod wurde ich lediglich darauf aufmerksam.

Baldur’s Gate 3 ist ein Meisterwerk, genau so wie es ist

Es gibt noch ein paar andere Punkte, wegen der mich die neue Perspektive so gar nicht überzeugen konnte. Auf Kämpfe etwa habe ich mich am meisten gefreut, weil gerade die in anderen Rollenspielen mit Third Person viel Spaß machen.

Allerdings ist Baldur’s Gate 3 immer noch ein rundenbasiertes cRPG und die Kamera wechselt in eine Übersicht von oben, sobald es zum Kampf kommt. Genau da, wo ich die Mod hätte feiern können, funktioniert sie also nicht. Fallen zu erkennen oder die Charaktere ordentlich zu steuern – klettern ist wirklich mühsam in dieser Ansicht – war zudem erschwert.

Wenn die Begleiter miteinander zanken oder sich unterhalten ( banter ), ist das zwar hörbar, aber wer den Text lesen will, muss sich umdrehen. Isometrisch erscheint das Gesprochene natürlich einfach auf dem Screen. Das Gameplay des Spiels, das ich (und Millionen andere) so vergöttere, leidet einfach zu sehr, als dass ich die wenigen Vorteile genießen könnte.

Obwohl ich persönlich die Mod nicht empfehlen könnte, verstehe ich, warum sie so eine Anziehungskraft auswirkt. Sie verspricht ein frisches Spielerlebnis und … auch, wenn sie das nicht vollständig halten kann, so ist es doch eine „andere“ Art zu spielen. Wer also nach 2.000 Stunden nochmal 100 investieren will, kann sich mit „True Third-Person“ sicherlich leichter dazu motivieren. Für mich ist sie nur nichts.

Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr die Mod schon ausprobiert? Oder spielt ihr ein Spiel auch lieber so, wie „von den Entwicklern vorgesehen“? Schreibt einen Kommentar!

Persönlich habe ich noch genug in Baldur’s Gate 3 vor, als dass ich auch ohne Mod zu genügend Spielstunden kommen werde. Allein mit dem Dunklen Verlangen will ich noch zwei verschiedene Enden sehen. Und mein aktueller Run ändert an sich schon viel: Ich habe schon 520 Stunden in Baldur’s Gate 3, jetzt erlebe ich eine ganz neue Story, weil ich eine Sache anders mache