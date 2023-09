10 besten Mods für Baldur’s Gate 3, die sich für euch lohnen

Für Baldur’s Gate 3 stehen euch zahlreiche Mods zur Verfügung, mit denen ihr das Spiel nach euren Wünschen anpassen könnt. MeinMMO verrät euch, welche sich lohnen.

Was sind Mods? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr durch Mods Funktionen in das Spiel integrieren, die normalerweise nicht verfügbar sind. Die Mods verändern das Spiel und erweitern es um neue Optionen und Funktionen, die euer Spielerlebnis in Baldur’s Gate 3 auf vielfältige Weise bereichern können.

Wie installiere ich die Mods? Die genaue Vorgehensweise für die Installation wird auf der entsprechenden Mod-Seite detailliert erklärt. Zudem werden wir im Artikel noch näher auf ein nützliches Tool eingehen, das die Installation erleichtert. Im Folgenden stellen wir euch wichtige Tools für Mods und die 10 empfohlenen Mods genauer vor.

Essenzielle Tools für eure Mods

Bevor ihr euch in die faszinierende Welt der Mods stürzt, solltet ihr einen Blick auf folgende Tools werfen, damit eure Mods reibungsfrei funktionieren, ihr sie einfach installieren und managen könnt.

Baldur’s Gate 3 Mod Fixer

Für die meisten Mods benötigt ihr den Baldur’s Gate 3 Mod Fixer, damit sie funktionieren. Der Mod Fixer sorgt nämlich dafür, dass eure Mods mit der Vollversion kompatibel sind.

Baldur’s Gate 3 Mod Manager

Der Mod Manager übernimmt das Implementieren eurer Mods, was das Installieren der Mods deutlich einfacher macht, da ihr sie dann nicht manuell installieren müsst. Zudem habt ihr mit dem Mod Manager eine gute Übersicht über eure installierten Mods und ihr könnt die Reihenfolge bestimmen, in welcher die Mods geladen werden sollen. Was manchmal nötig ist, damit die Mods richtig laufen.

Achievement Enabler

Wenn ihr Mods für Baldur’s Gate 3 installiert und aktiviert, könnt ihr in der Regel keine Erfolge mehr freischalten. Diese Modifikation ermöglicht es jedoch, Erfolge zu erlangen, selbst wenn ihr Mods verwendet. Für den Achievement Enabler benötigt ihr noch ein weiteres Tool namens Native Mod Loader. Dieses Tool sorgt dafür, dass der Achievement Enabler funktioniert. Zudem setzen einige Mods auch dieses Tool voraus, damit sie funktionieren.

10 besten Mods, die sich lohnen

Im Folgenden präsentieren wir euch 10 Mods für Baldur’s Gate 3, die euer Spielerlebnis verbessern können.

Daughter of Lolth Minthara – Good Recruitment

Was kann die Mod? Mit dieser Mod von Rukongai könnt ihr Minthara auf die gute Weise rekrutieren. Das heißt: Ihr könnt sie rekrutieren, auch wenn ihr das Goblin-Lager niederstreckt. Minthara wird nicht sterben und ihr könnt sie in Akt 2 bei den Türmen des Mondaufgangs treffen und rekrutieren.

Ihr könnt Minthara auch auf die gute Weise rekrutieren.

Egal, wie ihr euch entscheidet, Minthara könnt ihr mit dieser Mod in eure Gruppe aufnehmen. Die Mod eignet sich besonders, wenn ihr nicht auf die Tieflinge und Minthara verzichten wollt.

Wichtig ist, dass ihr diese Mod installiert und verwendet, bevor ihr zu Akt 2 geht.

Fantastical Multiverse

Was kann die Mod? Mit dieser Mod von Dungeons and Souls könnt ihr 54 weitere Völker in Baldur’s Gate 3 spielen. Einige der faszinierenden Völker, die mit dieser Modifikation eingeführt werden, stammen aus verschiedenen „Dungeons & Dragons“-Settings. Zum Beispiel könnt ihr Völker aus Eberron auswählen. Zudem könnt ihr Völker aus Etharis wählen, der düsteren Welt von Grim Hollow. Völker aus Eorzea, der Welt von Final Fantasy XIV sind ebenso dabei.

Wir haben euch hier eine kleine Galerie zusammengestellt, die ein paar der Völker zeigt:

Zu den auswählbaren Völkern und Volksunterarten gehören unter anderem auch:

D&D

Shadar-kai

Genasi (Luft, Erde, Feuer, Wasser)

Minotaurus

Kalaschtar

Dhampir

Hexblood

Changeling

Und noch viele mehr

Grim Hollow

Laneshi

Ogresh

Downcast

Dreamers

FFXIV

Hyur

Elezen

Roegadyn

Garlear

5e-Zauber

Was kann die Mod? In Baldur’s Gate 3 stehen bereits zahlreiche Zauber zur Verfügung. Doch es gibt eine Modifikation von dem Modder DiZ91891, die eine Vielzahl zusätzlicher Zauber der ersten bis zur sechsten Stufe sowie eine breite Auswahl an Zaubertricks in euer Spiel integriert.

Mit dieser Mod könnt ihr haufenweise neue Zauber ausprobieren.

Es sollen auch wieder Zauber der siebten bis zur neunten Stufe hinzugefügt werden, die zuvor aufgrund von Fehlern aus der Liste rausgenommen wurden (Stand: 23.09). Diese Erweiterung eröffnet euch die Möglichkeit, noch mehr Zauber aus dem D&D-Universum zu entdecken und kreativ einzusetzen.

Tav’s Hairsalon

Was kann die Mod? Diese Modifikation von Toarie ist genau das Richtige für euch, wenn ihr euren Charakteren im Spiel mehr Möglichkeiten für Frisuren bieten möchtet.

Wir haben euch hier eine kleine Galerie zusammengestellt, die ein paar Frisuren zeigt:

Tav’s Hairsalon erweitert das Spiel um eine beeindruckende Palette brandneuer Frisuren, die besonders auf die verschiedenen Völker abzielen, darunter Elfen, Halbelfen, Drow, Tieflinge und Menschen.

Party Limit Begone

Was kann die Mod? Mithilfe dieser Modifikation von Sildur habt ihr die Möglichkeit, alle Begleiter gleichzeitig in eure Gruppe aufzunehmen, wodurch ihr niemanden mehr im Lager zurücklassen müsst. Dies erweitert das Gruppenlimit insgesamt auf 16 Mitglieder und ermöglicht zudem das Starten eines Mehrspieler-Runs mit bis zu 8 Spielern.

Es ist jedoch äußerst wahrscheinlich, dass durch diese Mod die Spielbalance gestört wird, weil das Spiel nicht auf so viele Spieler ausgelegt ist. Dennoch, wenn ihr mit einer größeren Gruppe von Freunden spielen möchtet, erweist sich diese Modifikation als eine gute Wahl.

Artificer

Was kann die Mod? Mit dieser Mod von Various schaltet ihr eine weitere Klasse des D&D-Universums frei, nämlich den Artificer. Die Klasse kann Magie und Technologie miteinander verschmelzen, um Gegenstände zu erschaffen, zu verbessern und zu nutzen. Die Klasse ist besonders vielseitig, da sie sowohl im Kampf als auch bei der Unterstützung eurer Gruppe performen kann.

Der Artificer kann als magischer Handwerker gesehen werden.

Das sind die Unterklassen des Artificer, jede davon bietet einen unterschiedlichen Spielstil und Fähigkeiten:

Alchemist: Diese spezielle Unterklasse ist auf die Kunst der Tränke und Elixiere spezialisiert. Ihr könnt Heiltränke herstellen, euch selbst und eure Verbündeten unterstützen.

Armorer: Als Armorer seid ihr ein Caster, der durch mächtige magische Rüstungen seinen Spielstil verändern kann. Ihr könnt zwischen zwei Modi wechseln, dem Guardian-Modus (Verteidigung) und dem Infiltration-Modus (Tarnung und Fernkampf).

(Verteidigung) und dem (Tarnung und Fernkampf). Artillerist: Diese Unterklasse beherrscht die Kunst des Fernkampfs. Dadurch habt ihr die Fähigkeit, magische Geschütze herbeizurufen und einzusetzen, um aus der Entfernung Schaden zuzufügen. Diese Geschütze können verschiedene Effekte erzeugen und bieten eine breite Palette taktischer Möglichkeiten.

Battle Smith: Als Battle Smith erschafft ihr einen magisch-mechanischen Gefährten, der euch im Kampf zur Seite steht. Mit jedem Levelanstieg wird auch eurer Begleiter stärker.

NPCs Don’t Run From Summons and Druid Forms

Was kann die Mod? Kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn ihr in Baldur’s Gate 3 durch ein Dorf oder eine Stadt spaziert und ihr plötzlich in die Tier-Gestalt eines Druiden schlüpft und die Einwohner in Panik versetzt oder eure Untoten die Bewohner in die Flucht treiben? Dann könnte diese Modifikation von pwyb die Lösung für euch sein. Mit dieser Mod laufen NPCs nicht länger vor Beschwörungen und Druidenformen davon.

ImprovedUI – Verbesserte Benutzeroberfläche

Was kann die Mod? Die Modifikation von Djmr zielt darauf ab, die Benutzeroberfläche des Spiels übersichtlicher zu gestalten und andere Mods zu unterstützen. Beispielsweise werden im Spiel nervige Story-Fehlermeldungen von installierten Mods nicht angezeigt und einige kleine Verbesserungen bei der Charaktererstellung hinzugefügt.

Die Mod hat auch optionale Dateien, die heruntergeladen werden können. ImprovedUI Assets lohnt sich, weil durch diese Mod Bilder anderer Mods hinzugefügt werden, um zum Beispiel das Bild vom Artificer sehen zu können. Ansonsten wird euch optisch ein schwarzes Bild angezeigt.

Customizer’s Compendium

Was kann die Mod? Customizer’s Compendium von AlanaSP erweitert die Möglichkeiten der Charakteranpassung. Mit dieser Mod könnt ihr aber auch beispielsweise auf Frisuren zugreifen, die normalerweise nur bei NPCs im Spiel zu sehen sind.

Zum Beispiel könnt ihr Isobels oder Jaheiras Frisur tragen.

Für all diejenigen, die im Charaktereditor nach noch mehr Vielfalt suchen und gleichzeitig Fans ihrer Lieblings-NPCs sind, könnte sich diese Modifikation lohnen.

Native Camera Tweaks – Kameraoptimierung

Was kann die Mod? Auf Reddit äußern einige Spieler ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Kameraführung des Spiels. Doch für all jene, die Schwierigkeiten mit der Kamera haben, könnte ein Blick auf die Modifikation von Ersh lohnenswert sein.

Diese Mod ermöglicht im Grunde genommen eine flexible und freie Kameraführung, wodurch sogar ein Third-Person-Erlebnis möglich wird. Zusätzlich unterstützt die Modifikation auch Controller. Der Entwickler verspricht, dass dadurch die Steuerung mit dem Controller weniger starr und unflexibel sei.

Für diejenigen, die die Steuerung aus Dragon Age: Origins bevorzugen, besteht sogar die Möglichkeit, diese Modifikation mit einer weiteren Mod – WASD Character Movement – zu kombinieren. Dadurch könnt ihr euren Charakter bequem mit den WASD-Tasten steuern und so ein vertrauteres Steuerungserlebnis genießen.

Das waren meine Empfehlungen zu den 10 besten Mods für Baldur’s Gate 3. Mit Sicherheit gibt es noch andere sehr gute Mods, dies nur eine subjektive Meinung. Die Wahl der Mods hängt von Vorlieben ab, diese sich durchaus unterscheiden können.

Welche Mods verwendet ihr gerne in Baldur’s Gate 3? Oder seid ihr eher skeptisch gegenüber Mods? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.