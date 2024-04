„Gegner töten ist die beste Art von Heilung“ – Spieler erklären, warum ihr Baldur’s Gate 3 sicherlich falsch spielt

Erledigt ihr den Gegner, ehe er eine weitere Runde erlebt, habt ihr effektiv mehr Schaden vermieden als ihr in der gleichen Runde hättet heilen können. Gegen später machen Gegner überproportional mehr Schaden und gerade im Taktiker-Modus bekommen Bosse neue Fähigkeiten , die teilweise richtig reinhauen. Heilung wird also immer schwächer.

Heilung kostet euch in den meisten Fällen eine ganze Aktion, ihr könnt also nichts anderes machen. Gegner nehmen auf euch keine Rücksicht: Sie greifen einfach weiter an. Dann kann folgendes passieren:

Für Veteranen ist das ein bekannter Umstand, Neulinge müssen sich daran vermutlich erst gewöhnen. Eigentlich ist die Idee aber recht einfach. Der Kampf läuft stets in Runden ab und ihr habt pro Runde in der Regel nur eine Aktion und eine Bonus-Aktion.

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit einem kleinen Trick alle eure Begleiter auf einmal heilen – So geht’s

Heiler gehören in jede Gruppe. Das denken zumindest die meisten, die MMOs und RPGs zocken. In Baldur’s Gate 3 ist das anders, meinen Spieler: Angriff sei hier die beste Verteidigung. Und das stimmt – aus einem einfachen Grund.

