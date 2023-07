Das Level-Cap von Baldur’s Gate 3 ist ungewöhnlich niedrig – Warum uns das Rollenspiel so schwach hält

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Selbst, wenn ich persönlich sehr gerne gesehen hätte, wie „Wunsch“ regelgetreu in einem Videospiel funktioniert, klappen solche Dinge eben nur dann richtig, wenn man sie mit dem Meister besprechen kann und nicht mit einem festen Code. Und Level 12 reicht sicherlich auch so für genügend Spielstunden:

Dazu kommt, dass ihr euch in Baldur’s Gate 3 quasi eigene Klassen zusammenbauen könnt , indem ihr mehrere Klassen verbindet. Das ist schon in D&D eine beliebte Strategie, die aber vor allem bei Experten zu viel zu starken Charakteren führen kann. Kurz gesagt: ab Stufe 12 seid ihr keine legendären Helden mehr, sondern werdet zu Halbgöttern.

Warum wurde genau Stufe 12 gewählt? In Dungeons & Dragons bekommt ihr auf verschiedenen Stufen neue Boni. An einigen „Breaking Points“ passiert dabei mehr als an anderen. Level 12 ist einer davon.

Bald erscheint mit Baldur’s Gate 3 eines der am meisten erwarteten Spiele auf Steam, das großen Erwartungen gerecht werden muss. Nur eine Sache verwundert einige Fans: das Level-Cap liegt bei 12. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist begeisterter Dungeons-&-Dragons-Spieler und erklärt, warum das so sein muss.

