Badur’s Gate 3 steht bald vor der Tür und wird mit seinem Setting insgesamt 12 Klassen bieten, die ihr zu Beginn wählen könnt. Keine leichte Aufgabe, deshalb haben wir euch alle Klassen rausgefischt und erklären euch diese, damit ihr zum Release leichter eine Wahl treffen könnt.

Was sind Klassen in Baldur’s Gate 3? In Baldur’s Gate 3 taucht ihr in die Welt von Dungeons & Dragons ein. In dieser Welt werdet ihr die Möglichkeit besitzen 1 von 12 Klassen auszuwählen. Jede dieser Klassen hat ihre Stärken und Schwächen sowie spezielle Angriffsmöglichkeiten, die alle Klassen unterschiedlich machen.

So kann jeder Spieler sich seine Klasse aussuchen, die am besten zu einem passt. Damit ihr also nun wisst, was euch erwartet, listen wir euch alle bekannten Klassen auf und erklären euch in wenigen Sätzen, was sie ausmacht.

In diesem Clip zeigen die Entwickler zudem eine legendäre Stadt aus dem Universum von Baldur’s Gate 3:

Alle Klassen in der Übersicht – Das können sie

Kämpfer

Was ist das für eine Klasse? Der Kämpfer ist ein Meister des Schlachtfeldes und meistert eine Vielzahl an Waffen und das auf einem hohen Niveau. Zudem trägt er eine stabile Rüstung. Vor allem für die Spieler geeignet, die eine Vielfalt an Waffen und Rüstungen benutzen möchten.

Magier

Was ist das für eine Klasse? Magier sind Meister der arkanen Macht, da diese sich in verschiedenen Schulen der Magie aufgehalten haben. Ihr kombiniert antike Zauber mit moderner Forschung.

Schurke

Was ist das für eine Klasse? Der Schurke ist eine flinke und vor allem verstohlene Klasse. Sie kann sich aus fast alle Situationen herauswinden und Gegner aus dem Schatten heraus töten. Zusätzlich habt ihr als Schurke Talente um Schlösser zu knacken, Fallen zu entschärfen oder Dinge zu stehlen.

Waldläufer

Was ist das für eine Klasse? Waldläufer sind die geborenen Jäger. Sie sind eng mit der Natur verbunden und verfolgen ihre Beute mit scharfsinniger Präzision. Obendrauf könnt ihr Tiere beschwören, die euch im Kampf helfen.

Kleriker

Was ist das für eine Klasse? Kleriker vertreten ihre Götter in der Welt von Baldur’s Gate und führen mächtige und vor allem heilige Magie im Kampf. Ihr könnt diese für das Gute oder Böse verwenden, ihr habt die Wahl. Zudem besitzt die Klasse eine Menge Magie und die Möglichkeit, schwere Rüstungen zu tragen.

Hexenmeister

Was ist das für eine Klasse? Hexenmeister sind einen Pakt mit etwas übernatürlichen eingegangen und profitieren dank ihrer Treue nun von einer übernatürlichen aber magischen Kraft, die sie im Kampf benutzen können. Sie besitzen wenige Zaubersprüche als Magier, doch dafür sind sie umso mächtiger.

Druide

Was ist das für eine Klasse? Druiden können elementare Kräfte beschwören und besitzen eine tiefe Verbundenheit zur Tierwelt. Zudem kann diese Klasse sich auch in Bestien aus verschiedenen Reichen verwandeln, um so zu kämpfen.

Mönch

Was ist das für eine Klasse? Der Mönch ist ein Meister der Kampfkünste. Durch sein hartes Training versucht dieser Perfektion für Körper und Geist zu finden. Er hat viele Moves drauf, die er mit seinen bloßen Fäusten ausführen kann.

Mönche sind laut dem Haupt-Autoren sogar die beste Klasse in Baldur’s Gate 3.

Zauberer

Was ist das für eine Klasse? Zauberer beschwören ihre Magie aus den Genen heraus. Entweder durch ihren Stammbaum oder einer Gabe, die sie bei ihrer Geburt in die Wiege gelegt bekommen haben. Einer der mächtigsten Klassen, da ihr eure Magie selbst noch modifizieren könnt.

Barbar

Was ist das für eine Klasse? Der Barbar ist eine ungestüme Klasse, die sich mit ihrer übermenschlichen Kraft und einer unstillbaren Wut alles und jeden auf ihren Wegen vernichten oder Gegner durch die Gegend schmeißen.

Barde

Was ist das für eine Klasse? Der Barde hat die Kraft der Musik studiert und liefert euch im Kampf nicht nur klassische Beats, sondern auch stärkende Melodien für Leib und Seele. Sie sind die Allrounder und können so ziemlich alles, wenn auch nicht immer perfekt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hält Barden übrigens für die wichtigste Klasse in jedem MMORPG.

Paladin

Was ist das für eine Klasse? Paladine sind von der Gerechtigkeit angetriebene Wächter, die heilige Eide geschworen haben. Sie helfen jedem in der Not und versuchen in dunklen Zeiten das Licht zu finden. Untote Feinde erzittern vor euch, doch brecht nicht euren Eid, ihr werdet es vielleicht bereuen.

Wann ist der Release von Baldur’s Gate 3? Das Spiel feiert seinen offiziellen Release für den PC am 03. August 2023. PS5-Spieler müssen sich jedoch gedulden, denn der Release für die Sony-Fraktion findet erst am 06. September 2023 statt, also einen Monat nach offiziellem Release.

Wie findet ihr die Klassen? Habt ihr euch schon für eine entschieden oder wartet ihr lieber zum Release ab und lasst euch dann zufällig leiten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

